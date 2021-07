Leipzig

Drei hochpreisige Limousinen machen sich auf dem Schulhof breit. Jahrgangsstufenübergreifend gehen erstaunte Blicke vor allem unter die Motorhaube, denn das Innenleben der Autos sieht irgendwie anders aus. Hinter der ungewöhnlichen Ausstellung steckt ein bemerkenswertes wissenschaftliches Schülerprojekt: Am Mittwoch präsentierte der 16-jährige Harald Siegel seine Physik-Hausarbeit über wasserstoffbetriebene Fahrzeuge – und das in Theorie und Praxis.

Schon länger interessiert den Schüler der Antrieb der Zukunft. Während sich Politik und Autoindustrie auf Batteriebetrieb von Elektroautos geeinigt haben, befasst sich Siegel mit der Brennstoffzelle als Alternative und schlug sie seinem Physiklehrer Martin Reichel als Thema für die sogenannte „Komplexe Leistung“ in der zehnten Klasse vor. Der Pauker war begeistert und sagte seine Unterstützung als Mentor zu. „Groß eingreifen musste ich während der ganzen Zeit nicht, das Konzept war durchweg stimmig“, lobt er.

Mini-Auto selbst gebaut

Für sein Projekt war Siegel mehrspurig unterwegs. Neben der schriftlichen Abhandlung samt Grafiken und Protokollen auf 34 Seiten baute und untersuchte er ein Miniatur-Wasserstoffauto. Und um ein Fahrgefühl für die echten Modelle zu bekommen, baten er und sein Vater beim Leipziger Autohaus Saxe um eine Probefahrt im Toyota Mirai II, einen neuen Brennstoffzellen-Stromer. Als Saxe-Mitarbeiterin Lara Haake von der Arbeit des Schülers hörte – am Kepler-Gymnasium hat sie selbst ihr Abi gemacht –, schlug sie vor, den Toyota zur Ansicht im Rahmen der Präsentation auf den Schulhof zu fahren. Wasser(stoff) auf die Mühlen für Siegels Motivation.

Jahrgangsstufenübergreifend gehen erstaunte Blicke vor allem unter die Motorhaube, denn das Innenleben der Autos sieht irgendwie anders aus. Quelle: Andre Kempner

In seiner Präsentation im Unterrichtsraum 106 pflückt er zunächst Vor- und Nachteile von batterieelektrischen Fahrzeugen auseinander. Problematisch dabei sind geringe Reichweite, oft lange Ladedauer und relative Kurzlebigkeit der Batterien. Der Antrieb durch Brennstoffzellen hingegen garantiert deutlich mehr Kilometer mit einer Tankfüllung, die in nur fünf Minuten vollzogen ist. Der physikalische Prozess mit Protagonisten wie Anode, Cathode, Membran und Hydrogen veranschaulicht der 16-Jährige per Grafik auf Großdisplay und letztlich dem Mini-Vehikel, das durchs Klassenzimmer fährt – ein wissenschaftliches Kompaktpaket, das seinem TV-bekannten Vornamensvetter Lesch die Freudentränen in die Augen getrieben hätten.

Nur 100 Tankstellen deutschlandweit

Siegel hält ein mit Fakten und Zahlen unterfüttertes Plädoyer für die Wasserstoff-Variante, deren Zukunft allerdings noch erkämpft werden muss. Gegenüber dem E-Auto mit Akku wird beim Umweg über Wasserstoff und die Brennstoffzelle deutlich mehr Strom gebraucht, um die gleiche Strecke zurückzulegen. Aktueller Stand: Für die boomenden Batteriemodelle gibt’s deutschlandweit 40.000 Tankstationen, für Wasserstoff nur 100.

Hätte der junge Mann als Autofahrer die Wahl, würde er „ohne Zögern auf Brennstoffzelle setzen“, betont er. Unter der Voraussetzung, das nötige Geld zu haben: In Vollausstattung kostet der Toyota Mirai II rund 68.000 Euro. Immerhin, am Führerschein mit begleitetem Fahren ist Siegel schon dran: Die theoretische Prüfung hat er bestanden, die praktische ist bald fällig. Beruflich soll die Strecke nach dem Abi in Richtung Ingenieurwesen gehen.

Anschaulicher Unterricht: Kepler-Gymnasiast Harald Siegel stellt seine Hausarbeit über die Brennstoffzelle als Antriebstechnologie für Fahrzeuge vor. Quelle: André Kempner

Zum Abschluss der Präsentation stellt der Zehntklässler seinem Auditorium das Auto und seine Besonderheiten auf dem Schulhof vor. Bevor Lara Haake zu einer Probefahrt auch mit zwei anderen Modellen die Türen öffnet, verkündet Physiklehrer Reichel die Note für den Vortragenden: „Ist ja wohl klar, dass das eine hervorragende Eins ist.“

Harald Siegel strahlt. Möglicherweise ist es seine Generation, die die Brennstoffzelle massentauglich machen wird. Und die Aussicht darauf, das ist ja auch ein Antrieb. Ganz ohne Ressourcen-Verschwendung.

Von Mark Daniel