Unheilbar Krebs: Drei Betroffene berichten, wie sie damit umgehen

Leipzig

Manche Menschen schaffen es, Krisen zu bewältigen, ­sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Andere werden krank oder zerbrechen daran. Die Kraft der Widerständigen heißt in der Psychologie Resi­lienz. ­Anastasiya Lobanova, Caro ­Engelmann* und Walter Seyfart ­gehören zur Gruppe der Widerständigen. Alle drei leben in Remission. Die Symptome ihrer Krebserkrankung haben nachgelassen. Medikamente halten ihre bösartigen Zellen in Schach. Der Feind in ihnen ist gebändigt, unter Kontrolle. Doch jederzeit kann er seine Fesseln sprengen. Eine Bürde für jeden der drei. Wie gehen sie mit ihr um? Was bedeutet es, als unheilbar krank zu gelten und trotzdem jedem Tag etwas Gutes abzuringen? Woher Anastasiya Lobanova, Cora Engelmann und Walter Seyfart ihre Kraft nehmen, erzählen sie selbst.

Was heißt Remission? Remission: Rückgang beziehungsweise Nachlassen von Krankheitserscheinungen. Der Begriff Remission wird vor allem bei bösartigen Tumoren einschließlich der Leukämien verwendet. Bei einer kompletten Remission (Vollremission) ist ein Tumor beziehungsweise eine Leukämie nach der Behandlung nicht mehr nachweisbar. Liegt eine partielle Remission (Teilremission) vor, ist zwar eine deutliche Besserung der Erkrankung eingetreten, eine Heilung ist jedoch unwahrscheinlich. Remissionsarten werden nach Umfang, Dauer und Intervention unterschieden: minimale Remission: geringfügiger Symptomrückgang partielle Remission: anteiliger Rückgang aller Symptome Kurzzeitremission: temporärer Symptomrückgang Langzeitremission: dauerhafte Symptombesserungen Komplettremission: vollständige Symptomlosigkeit Spontanremission oder Spontanheilung: Komplettremission unabhängig von ärztlicher Behandlung Der Remissionsgrad definiert sich krankheitsspezifisch. In der Onkologie sind typische „Outcome“-Resultate beispielsweise die Komplettremission, die partielle Remission mit um mindestens 50 Prozent reduziertem Tumorvolumen, die Minimalremission mit ­Volumenreduktion von 25 bis 50 Prozent und die stabile Erkrankung mit Volumenveränderungen um weniger als ein Viertel.

Das Schlechte annehmen, dem Guten Raum geben

Er passt nicht recht ins Bild. Seine Gestalt, seine Form, seine Farbe – ein Fremdkörper. Um ihn herum: alles leuchtend hell, verwoben, dynamisch. Er dagegen: disharmonisch, asymmetrisch, eigen. Er ist ein Teil von ihr. Von Caro Engelmann. 48, Frau, Mutter, Partnerin, Freundin, Schwester, Tochter, Kollegin. Er ist in ihr – ein bösartiger, aggressiver, zerstörerischer Tumor. Caro Engelmann hat ihn gezeichnet. In der Farbe eines Türkis. Ein Edelstein, den sie liebt. Ihm wird Schutz, Heilung und Lebenskraft zugeschrieben. Wie passt das zusammen? „Dieses Bild ist in der Auseinandersetzung mit meiner Erkrankung entstanden. Es zeigt, dass bei allem Guten und Schlechten, das in mir steckt, auch eine Chance liegt: Das Schlechte anzunehmen, anzuerkennen und sich nicht darin zu verkämpfen, sondern dem Guten, Wichtigen, Wertvollen Raum zu geben und sich darauf zu konzentrieren. Mein Tumor ist nicht hässlich und gemein, sondern Schicksal. Und es ist meine Aufgabe, es anzunehmen und eine Haltung dazu zu finden“, sagt Engelmann. Dass sie diesen Satz heute erhobenen Hauptes aussprechen kann, ist nicht selbstverständlich.

2011 erkrankt Caro Engelmann das erste Mal schwer: an erblich bedingtem Brustkrebs. Nach der Amputation beider Brüste, der Eierstöcke und einer Chemotherapie kämpft sie sich ins Leben zurück. Ihr Sohn, ihr Partner und ihre Familie spielen dabei eine entscheidende Rolle: „Ich war 40 und es war gefühlt noch keine Zeit zu gehen. Mein Sohn war damals neun Jahre alt. Ich hatte Verantwortung. Mein Vater, meine Schwester – sie hatten schon meine Mutter früh an den Brustkrebs verloren. Ich als Küken der Familie durfte nicht auch noch gehen. Ich habe mich oft gefragt, wie viel sie ertragen können, wie viel ich ertragen kann. Man kann es sich nicht vorstellen.“ Ihr Tief dreht sich in ein Hoch. Sieben Jahre währt es.

2018 ändert sich die Lage. Wieder ein Tumor. Im Bereich des Brustkorbs. Hormongesteuert. Höchst aggressiv. Für Caro Engelmann verliert alles seine Ordnung. Ihr Selbstbewusstsein ist am Boden: „Die Erfahrung, dass dir dein Gefühl nicht hilft, kommt einem schlagartigen Vertrauens- und Kontrollverlust gleich. Du spürst jeden aufziehenden Schnupfen, nicht aber den Krebs. Du merkst nicht, wie er dich erobert und besetzt. Wie er anfängt, dich auf einen Weg zu bringen, von dem du nicht weißt, wohin er führt. Du bist etwas Ungreifbarem ausgeliefert, machtlos, hilflos. Ein Gefühl, das dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Es raubt dir jeglichen Lebensmut, jede Leichtigkeit, jeden Glauben an Richtigkeit, Redlichkeit, Zuversicht“, sagt Caro Engelmann. Wieder erträgt sie OP und Chemo. Doch der Krebs will mehr. Nun auch noch Bestrahlung.

„Im Warteraum zur Strahlentherapie saß mir eine junge Frau mit infauster Prognose gegenüber. Dieser Begriff wird in der Medizin für aussichtslos verwendet. Wenn der Tod unmittelbar bevorsteht. Wir haben beide dagesessen und gewartet. Ich war im permanenten Zwiegespräch mit mir: ,Du nicht, du nicht, du nicht ...‘“

Ein unbändiger Wille und die Liebe des Lebens

Selbstgespräche dieser Art kennt auch Walter Seyfart. Der Kunsterzieher erlebt 2011, mit 60 Jahren, einen Halt auf freier Strecke: Ein Multiples Myelom, eine Krebserkrankung des blutbildenden Systems, zwingt den Vater von fünf Kindern in die Knie: „Ein Zufallsbefund. Ich hatte Probleme mit hohem Blutdruck und schlechten Nierenwerten. Ein blickiger Arzt zählte eins und eins zusammen und veranlasste eine spezielle Blut- und Urinuntersuchung. Die Diagnose war ein Schock, schlimmer aber noch der Subkontext: Das Multiple Myelom ist nicht heilbar. Meine erste Reaktion: ,Du schaffst das!‘, ,Da musst du jetzt durch!‘, ,Das ist nicht das ­Ende!‘“ Hochdosis-Chemotherapie und Stammzelltransplantation über­lebt Seyfart trotz 40 Grad Fieber, Vergiftung und drohender Verblutung infolge einer Lungen- und Nierenspiegelung. „Ich hatte und habe einen unbändigen Lebenswillen. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch, habe ein sehr intensives und erfülltes Leben geführt, die Liebe meines Lebens gefunden. Ich bin zufrieden mit mir und der Welt. Meine Freude darüber, meine Eintracht oder auch Seligkeit, haben mir in meinen schwersten Stunden Kraft und Trost gespendet.“ Immer wieder bringt der Lehrer, der das Tanzen und den Fasching genauso liebt wie guten Wein und Urlaub in Kroatien, seine Frau zur Sprache. „Wir passen wie Schlumpf und Latsch zusammen. Die Vorstellung, sie allein zurückzulassen, war undenkbar. Wir wollten zusammen alt werden. Dieses innere Versprechen hat mich angetrieben, nicht aufzugeben.“

Psychisch robuste Menschen ­haben Schutzfaktoren

Auch resiliente Menschen kämpfen und leiden. Auch sie sind verwundbar. Aber sie finden Wege, um mit Widrigkeiten umzugehen, sie biegen sich, zerbrechen aber nicht, lernen aus ihren Erfahrungen und versuchen sie in ihr Leben zu integrieren. So dass sie manchmal sogar gestärkt daraus hervorgehen. Aber warum verfügen manche über diese innere Widerstandskraft und andere nicht? Das versuchen Psychologen, Pädagogen, Neurowissenschaftler, Genetiker, Säuglings- und Verhaltensforscher zu ergründen. Psychisch robuste Menschen haben Schutzfaktoren zur Verfügung. Alkoholmissbrauch der Eltern, chronische Armut, schwere Krankheit, aber auch anhaltende familiäre Disharmonie oder Mobbing durch Gleichaltrige bringen sie nicht aus dem Gleichgewicht.

Bindung: Der wichtigste Schutz

Der mit Abstand wichtigste Schutz ist eine sichere Bindung. Schon die Zuneigung und Unterstützung einer Person kann ausreichen. „Das Erfahren einer sicheren Bindung ist deswegen so wichtig, weil ich darüber eine Rückmeldung über mich und mein Verhalten kriege, weil ich auch ein Grundvertrauen in die Welt kriege“, sagt der Psychologe Klaus Fröhlich-Gildhoff von der Evangelischen Hochschule in Freiburg. „Es ist jemand da, wenn ich in Not bin. In Zuständen, wo ich mir selber nicht mehr helfen kann, kann ich mich auf andere verlassen. Ich erlebe jemanden, der mir gegenüber ist, der meine Gefühle sieht und spiegelt und das führt letztendlich zur Steigerung von Selbstvertrauen und Selbstwert.“

Wer fällt, steht auf

Aus der Kraft der Geborgenheit speist auch Anastasiya Lobanova ihre Stärke. Ihre Eltern sind ihr Kompass, wenn sie nicht weiß, wohin mit sich und der Angst. Anastasiya Lobanova ist 25, als bei ihr ein extrem seltener Hirnturmor, ein Chondrosarkom, diagnostiziert wird. Ein bösartiger, schnell wachsender Knochentumor. Mitten in den Prüfungen für ihren Master-Abschluss, in der Planung ihrer beruflichen Selbstständigkeit. Knock-out. Ohne Vorwarnung. Was folgt, ist ein Martyrium: Die Bestrahlung trifft nicht nur den Tumor, sondern auch gesundes Gewebe im Gehirn. Ein partieller Funktionsverlust des Zentralnervensystems ist die Folge. Laufen, Artikulieren, Hören, Schmecken, Konzentrieren – alles muss sich die junge Frau wieder erobern. Immer an ihrer Seite: ihre Eltern.

Mit einem unerschütterlichen Willen und einer unglaublichen Beherrschtheit kämpft sich die Sportwissenschaftlerin zurück ins Leben. Der jahrelange Leistungssport kommt ihr zugute. Rhythmische Sportgymnastik ist die Disziplin der 1,85 Meter großen Athletin. Was sie gelernt hat: Wer fällt, steht auf. Wer gewinnen will, muss kämpfen ... „Es gibt immer einen Ausweg. Man muss ihn nur finden“, sagt sie. Weise Worte. Alten Menschen nimmt man solche Sätze ab. Doch Anastasiya Lobanova ist erst 30 und denkt gar nicht daran aufzugeben. Von Leipzig ist sie vergangenes Jahr nach Offenbach gezogen. Für Eintracht Frankfurt trainiert sie Kinder im Alter zwischen vier und 15 Jahren. Ihre Behinderung ist kein großes Hindernis: „Was ich nicht zeigen und vorführen kann, übernehmen Tablet und Laptop. Oder ich bitte ältere Gymnastinnen vorzuturnen. Selbst das Lächeln wird mir abgenommen. Da meine Mimik aufgrund meiner Gesichtslähmung eingeschränkt ist, lächeln die Kinder für mich. Sie wissen, dass ich das nicht kann, und sagen: ,Wir machen das für dich.‘“ Das Geben und Nehmen tut Anastasiya Lobanova gut. Ihre Kinder, ihre Arbeit, ihr Sport, ihre Freunde – das alles ergibt Sinn und lenkt ab: von der Tatsache, dass der Tumor in ihr nur kaltgestellt, nicht ausgemerzt ist. Und dass Zukunft nichts Garantiertes ist.

Das Leben meistern – aus ­eigener Kraft

Anastasiya Lobanova, Caro ­Engelmann und Walter Seyfart ­haben sich trotz schwerster Lebenskrisen ihre Handlungskraft bewahrt. Resilienzforscher bezeichnen dies als „Selbstwirksamkeitserwartung“ – als die Überzeugung eines Menschen, dass er sein Leben meistern kann, aus eigener Kraft. Wer über Selbstwirksamkeitserwartung verfügt, sucht in einer Krise nicht nach Schuldigen, sondern nach einem Ausweg. Im festen Vertrauen darauf, dass er gangbar ist. Solche Menschen erleben Krisen so schmerzhaft wie andere, doch der Schmerz lähmt sie nicht. Caro ­Engelmann hat sich einen Schrittzähler zugelegt. Angefangen hat sie mit maximal 800 Schritten pro Tag. Heute ist sie bei 8000. „Ich habe gelernt, geduldig mit mir, maßvoll, achtsam zu sein, loszulassen, Verantwortung abzugeben. So wird jeder Schritt leichter und leichter.“

*Name geändert

Hilfe für Krebspatienten Krebsberatungsstellen: In vielen Städten in Deutschland gibt es Krebsberatungsstellen. Auch Angehörige finden hier Ansprechpartner. Neben psychologischen Fragen geht es auch um praktische Tipps. Zum Beispiel um die Frage, welche Sozialleistungen Betroffenen zustehen. Eine Übersicht. Selbsthilfegruppen: Wer sich mit anderen Krebspatienten oder Angehörigen austauschen will, kann eine Selbsthilfegruppe aufsuchen. Hier finden Sie Angebote in Ihrer Nähe. Die Deutsche Krebshilfe bietet persönliche, telefonische Beratungen an. Die Berater stellen nach dem Gespräch Informationsmaterialien zusammen, beispielsweise über passende Anlaufstellen und Hilfsangebote vor Ort. Kostenlose Beratung gibt es unter 0800 80708877. Im Internet gibt es zahllose Foren, die sich dem Thema Krebs widmen. Doch nicht alle sind seriös. Sie sollten sich nicht zu sehr auf die Informationen verlassen, die Sie dort finden. Dennoch kann es hilfreich sein, zu erfahren, wie andere die Krankheit erlebt haben. Auf der Homepage der Deutschen Krebshilfe erzählen Betroffene ihre Geschichte. Psychologische Beratung: ­Grundsätzlich steht jedem Krebspatienten eine psychologische Beratung zu. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen. Sogenannte Psychoonkologen sind speziell für die Beratung von Krebspatienten geschult. Psychoonkologen können Ärzte sein, Psychologen, Pflegekräfte oder Seelsorger. Als Qualitätsmerkmal gilt die Teilnahme an der zertifizierten Weiterbildung Psychosoziale Onkologie (WPO). Eine Übersicht. Infonetz der Deutsche Krebsgesellschaft und der Stiftung Deutsche Krebshilfe

Von Simone Liss