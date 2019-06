Leipzig

Kürzlich wurde sie in „ihrer“ Ausstellung von Kollegen, Freunden, Weggefährten in den Ruhestand verabschiedet. Cornelia Junge, Leipzig und die hiesige Alma Mater bilden eine Einheit. Hier studierte sie in den 1970er-Jahren Kunstgeschichte, arbeitete danach an der Fachschule für Museologie und wirkte ab 1. Juli 1990 als Sammlungskonservatorin der Kustodie an der Universität.

Cornelia Junge hat tiefgreifenden Wandel durchlebt

Die Kunst und deren Geschichte(n) waren Cornelia Junge nicht in die Wiege gelegt. Sie stammt, wie man so sagt, aus normalen Verhältnissen, die Mutter Hausfrau, der Vater Gütekontrolleur in der Filmfabrik Wolfen, Dessau die Geburtsstadt. Da war der Weg in die Bildergalerie im Georgium und ins Wörlitzer Gartenreich nicht weit, was sie inspirierte, die Kunst zum Beruf zu machen. An der Universität hatte sie mit dem Kunstbestand von 15 000 Objekten nie wenig zu tun.

Ganz einfach nennt sie das „Betreuung des Kunstbesitzes“. Vorhandenes war zu inventarisieren, neu und wieder Entdecktes musste mit Fakten belegt werden. Immer wieder gab es Überraschungen wie zuletzt an der Theologischen Fakultät einen Fund auf dem Dachboden von bis dato nicht bekannten historischen Fotografien.

Cornelia Junge in der Kustodie der Universität in Leipzig geht in den Ruhestand. Quelle: Kempner

Nicht nur nebenbei durchlebte Cornelia Junge den tiefgreifenden Wandel hin zur Digitalisierung: „Es ist schon verrückt, wenn ich daran denke, wie ich erst mit der mechanischen Schreibmaschine, dann mit der elektrischen und ab 1996 mit dem ersten Computer arbeitete. Letzteres mit der Erfahrung, das zweimal die gesamte Datei weg war …“

Schau „Künstlerreisen in der DDR – Hinter dem Eisernen Vorhang“ läuft noch bis Mitte Juli

„Ihre“ Austellung trägt den Titel „Künstlerreisen in der DDR – Hinter dem Eisernen Vorhang“ und ist noch bis Mitte Juli in der Galerie im Neuen Augusteum zu sehen. Cornelia Junge ist die Kuratorin dieser Schau, für die sie aus dem Fundus manch vergessene Arbeit ans Licht holte. 150 Ausstellungen, lange Zeit gemeinsam mit dem früheren Kustos Rainer Behrends, hat sie mit zu verantworten.

Die Präsentationen fanden vor dem Neubau der Universität meist im Krochhaus und in der Galerie im Hörsaalbau statt. Höhepunkte dieser Arbeit nennt Cornelia Junge die erste Gedächtnisausstellung für die Paulinerkirche (1993) und die Schau zur Geschichte des Augustusplatzes (1996).

Der Beruf war ihr Hobby

„Kunst ist ein Rausch“, sagt sie. Der Beruf war ihr Hobby. Auf Reisen konnte sie in den Jahren ab 1990 endlich all die Sehenswürdigkeiten erkunden, die sie vor dem Mauerfall oft nur auf Bildern zu Gesicht bekommen hatte. Noch stehen einige der Originalstätten auf der Reiseliste.

Zu Hause hält sie freilich in Sachen Kunst den Ball eher flach. Da zieren an Originalen ein großes Blatt des von ihr geschätzten Michael Morgner und ein Gemälde der Ferieninsel Mallorca die Wände. Cornelia Junge entdeckte letzteres kurz vor Abfahrt des Schiffes, sah, war begeistert, kaufte.

Weitere Projekte in Arbeit

Wie der „Laden“ ohne sie läuft, kann man sich oben im Krochhaus (noch) nicht richtig vorstellen. Man erwartet „eine gewisse Orientierungslosigkeit“. Die Nachfolgerin ist schon an Bord, Cornelia Junge hilft bei der Einarbeitung. Auch sieht sie sich selbst noch in der einen oder anderen Bringschuld und will Projekte vorantreiben, die wegen aktuellerer Aufgaben in der Schwebe blieben, beispielsweise Wilhelm Gottlieb Tilesius (1769 – 1857) mit seinem Wirken an der Schnittstelle von Naturwissenschaft und bildender Kunst. Die Universität besitzt eine große Zahl seiner Zeichnungen.

Von Thomas Mayer