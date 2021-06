Leipzig

Es hat viel mit Glück zu tun, dass sie sich überhaupt kennengelernt haben. Und mit Familie: Seit die Schwestern Alexa und Franca Saab und ihre Freunde Felicia Wrede, Fides Menges und Oskar Eichler im Herbst 2020 in Leipzig ihr Studium begonnen haben, verpassen sie das, was man einst Studentenleben nannte – vor Corona. Fast nie saßen sie in einer Kneipe zusammen, kaum mal in der Mensa, sie laufen sich nicht auf dem Campus über den Weg. „Nur in der allerersten Woche“, erinnert sich Jura-Studentin Felicia Wrede. Bei einer Einführungsveranstaltung mit Hygiene-Konzept. Danach habe es noch eine Radtour und einen Bar-Abend gegeben – kurz bevor sich die zweite Welle auftürmte.

„Man musste wegen der Infektionszahlen alles herunterfahren, keine Frage“, sagt Fides Menges, die ebenfalls Jura studiert. „Wir haben nie an den Corona-Maßnahmen gezweifelt.“ Aber inzwischen ärgern sich die fünf jungen Leute, dass sie noch immer aus der Ferne unterrichtet werden. Schulen und Kindergärten sind zurück im Regelbetrieb, Handel und Gastronomie öffnen, die Kultur darf wieder Gäste empfangen, Amateursportler wetteifern auf den Trainingsplätzen. „Ich habe Freunde, die in Göttingen oder München jetzt auch wieder zur Uni gehen“, sagt die 19-Jährige. Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Uni regt eine Impfstraße für Studierende an. Dagegen beschränkt sich der Präsenzbetrieb in Leipzig nach wie vor auf wenige Ausnahmen.

Keine Hilfe vom Studierendenrat

Was die Gruppe noch mehr ärgert: „Wir bekommen auch fürs Wintersemester keinerlei Perspektive“, sagt Franca Saab, die dritte Jura-Studentin im Bunde. Sie haben nachgefragt. Doch das Jura-Dekanat verwies sie ans Uni-Rektorat und das Rektorat zurück zur Fakultät. Nicht einmal der Studierendenrat (Stura) sehe sich bemüßigt zu helfen. „Von dort hören wir, dass wir uns nicht so haben sollen und nun mal der Uni-Leitung das letzte Wort gehört“, berichtet Fides Menges. „Wir fühlen uns vom Stura nicht vertreten.“ Sich selbst zu vernetzen, sei schwierig, wenn man nur so wenige Kommilitonen persönlich kennt.

Auf eine LVZ-Anfrage reagiert der Stura innerhalb von zwei Tagen nicht. Die Uni dagegen schon: „Wir wollen für unsere Studierenden im Wintersemester generell möglichst viele Präsenzveranstaltungen und gegebenenfalls hybride Formate ermöglichen“, stellt deren Pressesprecher Carsten Heckmann klar. „Das Rektorat arbeitet aktuell an einem Öffnungskonzept, über das der Krisenstab der Universität demnächst beraten wird.“ Für konkrete Aussagen zum Wintersemester sei es noch zu früh.

Hofsäss: Kein Kontrollrecht der Lehrenden auf Corona-Tests

Bereits im Mai verständigte sich allerdings der Prorektor für Bildung, Thomas Hofsäss, mit den Studiendekanen der Fakultäten darauf, dass „das Wintersemester 2021/22 mit grundsätzlich digitalen Vorlesungen geplant“ werde. So steht es in einem Protokoll, das an einigen Instituten für Aufregung sorgte und der LVZ vorliegt. Zwar ist in der Mitschrift einer Online-Sitzung auch von „eingeschränktem Präsenzgeschehen“ die Rede, doch sei es der Uni Leipzig „aktuell rechtlich nicht möglich, eine Priorisierung von Geimpften oder den Einsatz von Tests vorzunehmen“, um die Räume enger als mit 25 bis 30 Prozent der regulären Kapazität zu füllen.

Auf Nachfrage erläutert Hofsäss die Gründe: „Mehr Präsenz wird nicht durch Priorisierung erreicht, weil auch im Wintersemester 21/22 aller Voraussicht nach weiterhin die Abstandsregeln gelten werden.“ Der einzige Ausweg seien daher hybride Formate und Wechselmodelle. „Zudem gibt es auch kein Kontrollrecht der Lehrenden gegenüber den Studierenden, im Unterschied zu Lehrkräften gegenüber Schülern oder einem Gastwirt gegenüber seinen Besuchern“, betont er. Vorlesungen und Seminare digital zu untersetzen, sei der Wunsch vieler Studierender. „Im schlimmsten Fall, einer vierten Welle, müsste auch nicht umständlich neu geplant werden.“ Ohne vierte Welle sollen vor allem Erst- und Drittsemester Angebote vor Ort erhalten. „Aber all dies muss von den Lehrenden auch zu organisieren sein. Sie stehen bereits jetzt unter einer hohen Belastung“, sagt der Prorektor.

Auf das Stichwort „hybrid“, also die Kombination aus digitalen und Präsenzangeboten, reagiert die Gruppe der fünf Studierenden jedoch gereizt. Franca Saab erzählt von einer „Hybrid-Arbeitsgruppe“, die sie nur alle sechs Wochen in einen Seminarraum führte, in den übrigen fünf Wochen saß sie zu Hause vor dem Computer-Bildschirm. Ein anderer hybrider Kurs sei nach einer Minute ausgebucht gewesen. „Die Universität verwendet den Begriff sehr gerne und vorschnell“, kritisiert sie. „Es kommt auf die tatsächliche Umsetzung an. Wir möchten nicht weiter an einer Fernuni studieren.“

Tonlose Powerpoint-Präsentation auf Youtube

Oskar Eichner ist in Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben und berichtet von noch weniger Interaktion als bei den Juristen. „Ich habe nur eine einzige Online-Vorlesung live. Der Rest sind Powerpoint-Präsentationen auf Youtube. Noch nicht mal alle davon sind vertont. Dafür brauche ich keine Uni“, findet er. Alexa Saab bekommt in ihrem Sonderpädagogik-Studium zwar mehr Online-Seminare geboten. Der Austausch sei dennoch eher mager und komme nicht einmal in kleineren virtuellen Arbeitsräumen in Gang. „Manchmal schweigen wir uns zehn Minuten nur an.“

Vor Corona trafen in den Jura-AGs rund 20 Studierende aufeinander, aktuell werden um die 50 in einen Video-Chat gepfercht, sagt Felicia Wrede. „Ungefähr drei schalten ihre Kameras ein, vielleicht zwei sprechen mal etwas in Mikrofon. Mega-anonym und frustrierend.“ Die fünf bereuen, sich vor einem Jahr für Leipzig entschieden zu haben, nicken sie unisono. „Wenn uns jemand fragt, raten wir zu einer Uni, die in Präsenz lehrt, sobald die Inzidenz es hergibt“, sagt Franca Saab. Gerüchte machen die Runde, dass die Uni Leipzig auch nach Corona bei der digitalen Lehre bleiben wolle – aus Kostengründen und der Bequemlichkeit mancher Professoren. Da widerspricht Uni-Sprecher Heckmann allerdings: „Reine Online-Vorlesungen über die Pandemie-Zeit hinaus wird es nicht geben.“

