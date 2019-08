Leipzig

Ein Schatz audiovisueller Kultur kann gerettet werden: Die Rede ist von Beiträgen, die nach der Friedlichen Revolution in den sächsischen Lokalfernsehen-Kanälen in den Jahren 1990 bis 1995 gesendet worden sind. „Die Sender waren ganz nah bei den Menschen, haben die Umbrüche der damaligen Zeit festgehalten“, erklärt Rüdiger Steinmetz, Professor am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften der Universität Leipzig. Das Institut hat daher ein Projekt „Heimat heute – oder: Jeder hat sein Nest im Kopf. Transformation ins vereinte Deutschland im Spiegel von Lokalfernsehprogrammen in Sachsen (1990–1995) und ihre heutige Relevanz“ aufgelegt. Das wird nun durch den Freistaat Sachsen mit 40 000 Euro finanziell unterstützt, Minister Oliver Schenk ( CDU) übergab den Förderbescheid. Mehr als 40 solcher lokaler Sender gab es damals in Sachsen.

Veranstaltungen in zwölf Orten geplant

„Das ist für die Forschung ein unerschöpfliches Feld“, so Steinmetz. Geplant sei auch, 2019/20 an zwölf sächsische Orte mit Programmpaketen zu reisen und mit den Menschen darüber zu diskutieren. Das sei auch spannend, um über Probleme zu reden, die vielleicht noch heute akut sind. Ziel sei es auch, sich dem Begriff Heimat neu und authentisch zu nähern – ohne „Heimattümelei“ oder rechtes Gedankengut. Parallel dazu werden bei der sächsischen Landesmedienanstalt seit Jahren die auf VHS-Kassetten aufgenommenen Programme digitalisiert. Dabei sind übrigens auch Gespräche mit Lehrern über Umbrüche an Schulen, die für die Gestaltung einer neuen Ausstellung im Schulmuseum (die LVZ berichtete) interessant sind.

Von M.O.