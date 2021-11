Uni Leipzig hält am Präsenzbetrieb fest – Studierende fordern mehr Kontrollen

Leipzig

Montagmittag, 12.45 Uhr am Hauptcampus der Universität Leipzig. Aus den Hörsälen strömen Studierende, vor der Mensa bildet sich eine Schlange. Abstände werden sauber eingehalten, auch beim Essen. Im Campusgebäude ist niemand ohne Maske zu sehen, die meisten Kleingrüppchen halten sich trotz Kälte im Innenhof auf. Und trotzdem: Das Einchecken mit der Corona-Warn-App bleibt optional, die Zettel zur Kontaktverfolgung liegen unberührt auf den Tischen am Mensaeingang. Die Kontrollen des Wachdienstes an den Türen ist nur sehr stichprobenartig – während die Inzidenzen unermüdlich steigen. Quentin Kügler ist Student für Lehramt an der Uni, und er wünscht sich schärfere Maßnahmen. „Ich sage das nicht leichtfertig, aber wir sollten wieder auf digitale Lehre umsteigen“, sagt der Lehramtsstudent. „Wir alle wünschen uns Präsenz – aber die Pandemie richtet sich nicht nach unseren Wünschen.“

Was gilt im Moment an der Universität?

Seit Inkrafttreten der Corona-Notfall-Verordnung des Landes Sachsen sind nur noch 100 Menschen pro Vorlesung erlaubt, in den Bibliotheken darf die Maske auch am Sitzplatz nicht abgenommen werden. In der Mensa am Park wurde das Sitzplatzangebot wieder beschränkt. Außerdem gilt weiterhin die 3G-Regel, sie werde aber verstärkt kontrolliert. Michael Lindner, Sprecher der Universität Leipzig, ist überzeugt, dass die Maßnahmen gut greifen. „Bislang sind keine schwerwiegenden Zwischenfälle bekannt geworden, die sich auf die Nichteinhaltung unseres strengen Hygienekonzepts beziehen“, sagt er.

Wie oft Menschen, die das Hörsaalgebäude betreten, kontrolliert werden, lässt sich aufgrund der stichprobenartigen Kontrolle nicht genau sagen. Klar ist: Es sind alle Nebeneingänge der Universität offen. Kügler wurde selbst noch nie kontrolliert, sagt er. Er komme oft durch den Fahrradkeller ins Hörsaalgebäude, „der Wachdienst steht vor allem an den Haupteingängen.“ Kügler ist nicht allein mit seiner Sorge. Jeden Tag erreiche sie momentan Mails von besorgen Studierenden, sagt Antonia Gerber, Referentin für Lehre und Studium des Studierendenrates (Stura). Ihr gegenüber werde unter anderem „deutliches Unverständnis gegenüber den zu laschen Kontrollen“ zum Ausdruck gebracht. Das Rektorat hält derweil nach wie vor daran fest, dass die Hochschulangehörigen verantwortungsvoll handeln. „Wir vertrauen auch auf die Studierenden und Lehrenden“, sagt Lindner. Das Hygienekonzept werde „konsequent umgesetzt“.

Klare Regeln auf den Gängen, unklare in der Lehre

Was die Lehre anbetrifft, hält sich die Universitätsleitung trotz angespannter Lage mit klaren Ansagen eher zurück. Auch das verunsichert, sagt Gerber. „Viele finden die Kommunikation der Hochschulleitung schwammig und teils widersprüchlich in der Signalwirkung.“ Im Hygienekonzept steht, dass Lehrende auf digitale Formate umsteigen können, wenn sie wollen, und das mit der Fakultät und den Studierenden abstimmen sollen. „Ich sehe zwar, dass das Rektorat gehandelt hat“, sagt Kügler in Hinblick auf die verschärften Regeln. Er sei allerdings überrascht, dass nicht flächendeckend auf digitale Lehre umgestiegen werden muss. Insgesamt werde die Verantwortung vom Rektorat bis auf die Lehrenden und Studierenden hinuntergereicht, sagt Kügler.

Die Kontrolle des 3G-Status in den Seminarräumen und Hörsälen reicht außerdem von Kontrollen des Impfstatus an den Türen bis hin zu gar keiner Überprüfung des 3G-Status. Manche Dozierenden haben einmal am Anfang des Semesters kontrolliert, danach nie wieder, erzählt Gerber. Manche fragen den Impfstatus per Handzeichen ab, andere lassen sich den Code zeigen und wieder andere scannen ihn auch ab. „Es wird nicht immer kontrolliert, das ist aber notwendig“, sagt Kügler daher klar. Das sieht auch Gerber so: „Das Ganze erzeugt dann nun mal eine enorme Unsicherheit, insbesondere unter Studierenden, die Kinder oder Kontakt zu Risikogruppen haben, oder diesen selbst angehören.“

Immer öfter wird wieder zuhause studiert

Felix Fink, Beauftragter für studentische Angelegenheiten, sieht das gemäßigter. „Man muss bei der Kritik fragen, ob stärkere Kontrollen wirklich Infektionen verhindern, oder ob sie nur eine gefühlte Sicherheit vermitteln“, so der Student. „Für das Infektionsgeschehen sind Abstandsregeln und Masken wichtiger.“ Außerdem geht er von einer relativ hohen Impfquote unter den Studierenden aus. Erhebungen dazu gebe es jedoch nicht, so Fink. „Das Rektorat spricht des Öfteren von einer Impfquote von 90 bis 100 Prozent, konnte uns aber bisher keine gesicherten Zahlen vorlegen“, kritisiert Gerber.

Die Realität ist: Immer mehr Lehrende steigen freiwillig auf digitale Lehre um. Die Realität ist aber auch, dass diejenigen Lehrenden, die es nicht tun, auch nicht vom Rektorat dazu gezwungen werden – ein ähnliches Dilemma wie mit der Home-Office-Pflicht. „Es geht ja nicht nur um die Veranstaltung, auch um das Drumherum“, sagt Kügler. Volle Straßenbahnen, Gespräche auf den Gängen, die sich nach der Veranstaltung ergeben. Und von denen im Sommer geimpften lasse der Impfschutz zunehmend nach, sagt der 22-Jährige besorgt. Die Studierenden, die Gerber schreiben, wundern sich zudem über die Zurückhaltung des Rektorats. „Sie haben kaum noch Verständnis dafür, dass nach nun über drei Semestern unter Corona-Bedingungen die angeschaffte Hybridtechnik scheinbar nicht so umfangreich genutzt wird“, erklärt die Referentin.

Von Theresa Moosmann