Uni Leipzig verlängert Weihnachtsferien, Musikhochschule bleibt beim Präsenzunterricht

Trotz Corona-Pandemie dürfen die Studierenden der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) jetzt auch mal jubeln. Der Hochschul-Senat gewährt ihnen Freiversuche: Wer im aktuellen Wintersemester durch eine Prüfung rasselt, darf sein Glück ein zweites Mal probieren. „Hoffen wir auf mehr Entlastung in der sonst so schwierigen Lage“, schreibt der Studierendenrat auf seiner Facebook-Seite. „Und nie vergessen: Ihr seid nicht allein.“

Nach langem Ringen um unsere Forderung der Freiversuche wurde diese nun endlich hochschulweit vom Senat beschlossen!... Posted by StudierendenRat HTWK Leipzig on Friday, December 4, 2020

Die HTWK trägt damit den erschwerten Bedingungen Rechnung, unter denen das Studium momentan für alle knapp 39 000 Studierenden der insgesamt fünf staatlich anerkannten Leipziger Hochschulen leidet. Für gut 30 000 von ihnen stellt die Universität Leipzig den Betrieb ab Donnerstag sogar fast komplett ein. Bildungsprorektor Thomas Hofsäss spricht von einer „Überlastungssituation“, insbesondere wenn Studierende oder Lehrende ganztägig mit kleinen Kindern zu Hause seien. Mit der verlängerten Weihnachtspause bleibe ihnen Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen, hofft er. „Laborpraktika und unaufschiebbare Prüfungen können weiterhin stattfinden.“

Nicht alle sollen gleichzeitig zu Mama und Papa reisen

In Präsenz wird an der Uni bereits seit Montag nicht mehr gelehrt. Nun fallen bis 10. Januar sämtliche Online-Angebote ebenfalls weg. Die Weihnachtsferien sind nach vorne um zwei Tage und nach hinten um eine Woche verlängert. Die Uni möchte damit auch den Reiseverkehr zu den Familien entzerren. Tom Wohlfarth, Medizinstudent im siebten Semester, hält die Entscheidung für „vernünftig“, sagt er. Allerdings sieht er die Folgen für sich persönlich zweischneidig.

Medizinstudent im siebten Semester: Tom Wohlfarth, 22, hält die Uni-Schließung für vernünftig, freut sich aber nicht über die verlängerten Weihnachtsferien. Quelle: André Kempner

Nach Neujahr standen zwei Klausuren im Plan, die nun auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Ein Teil von mir freut sich, dass ich über Weihnachten weniger lernen muss.“ Aber das werde sich später rächen: „Der Stress wird irgendwann umso größer“, befürchtet er. Der 22-Jährige ist froh, dass er wenigstens jetzt am Donnerstag noch eine Prüfung ablegen darf. Wenn auch anders als geplant: nicht zu dreihundert auf mehrere Hörsäle verteilt, sondern jeder für sich am Bildschirm zu Hause.

Unibibliothek ab Donnerstag komplett dicht

Mit der Uni schließt die Unibibliothek ab Donnerstag vollständig. Die Lesesäle sind schon seit Montag zu. Die Ausleihe und Rückgabe von Büchern ist noch bis Mittwoch möglich. Abgabefristen verlängern sich automatisch bis 15. Januar. „Zum Glück brauche ich von dort keine Bücher mehr“, sagt Lehramtsstudentin Elisabeth Rückel. Durch die Verlängerung der Ferien ändere sich für sie kaum etwas, sagt die 22-Jährige. In ihrem WG-Zimmer wird sie weiter an einer Hausarbeit und an Präsentationen arbeiten.

Für Elisabeth Rückel ändert sich kaum etwas durch die Ferien-Verlängerung. Die 22-Jährige studiert Lehramt Englisch/Geschichte im siebten Semester und arbeitet momentan zu Hause an Präsentationen und einer Hausarbeit. Quelle: André Kempner

Sei sei froh, dass sie in keiner reinen Zweck-WG lebe, sagt sie: „Wir fühlten uns schon vor Corona als Gemeinschaft. Und das Gefühl ist noch stärker geworden.“ Außerhalb der WG hat sich das Studentenleben aber auf unbestimmte Zeit erledigt. „Webseminare sind nicht dasselbe“, findet die Studentin. Mediziner Tom Wohlfarth vermisst die zufälligen Campus-Begegnungen. „Vergangene Woche haben wir uns zumindest noch hinter Masken über die Ferne zugewinkt.“ Doch selbst damit ist es fürs Erste vorbei.

Mensen ab Mittwoch geschlossen Bis Dienstag hielt das Leipziger Studentenwerk die meisten seiner Mensen und Cafeterien noch offen – nicht zuletzt, um die bereits bestellten und vorbereiteten Nahrungsmittel nicht verderben zu lassen. Doch seit Mittwoch bietet die Anstalt des öffentlichen Rechts den Studierenden und Mitarbeitern der Leipziger Hochschulen keine Mahlzeiten mehr an. Nach jetziger Planung öffnen die Speisesäle am 11. Januar wieder. Die verschiedenen Beratungsangebote des Studentenwerks laufen dagegen teilweise noch bis 23. Dezember weiter und stehen ab 4. Januar wieder zur Verfügung, allerdings in erster Linie telefonisch.

Dagegen ändert sich für die rund 1000 Studierenden der Leipziger Hochschule für Musik und Theater vergleichsweise wenig. Im Einklang mit der Corona-Schutz-Verordnung finden laut Prorektorin Ute Fries mehr als 85 Prozent aller Lehrangebote weiterhin in Präsenz statt – „alle unsere künstlerischen Einzel- und Gruppenunterrichte“, erläutert sie. Überwiegend trifft hier ein Student auf einen Lehrer, in Kleingruppen kommen meistens drei und höchstens sechs Menschen zusammen. Für Ensembles mit bis zu zehn Mitgliedern stehen „ausreichend große Räume“ zur Verfügung, so Fries. Chor-Unterricht und Orchester-Projekte fallen jedoch aus.

Kein neuer Schauspiel-Jahrgang der Theaterhochschule

Zu musikhistorischen und theoretischen Seminaren treffen sich die Teilnehmer digital. Auch die Fachrichtung Dramaturgie verlagert ihr Angebot ganz ins Internet. Die Schauspielschüler verfolgen schon seit Oktober eigene Projekte in einem „Kreativsemester“, das nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet wird. Die Lösung bewahrt Absolventen in einer Zeit, in der alle Bühnenarbeit ruht, vor der Arbeitslosigkeit, hat aber auch einen Nachteil: Zu Semesterbeginn wurde kein neuer Schauspiel-Jahrgang immatrikuliert.

Die übrigen drei Leipziger Hochschulen schließen zwar bis mindestens 10. Januar ihre Gebäude. Aber der Lehrbetrieb setzt sich bis Freitag und dann wieder ab 4. Januar online fort. „Wir hoffen, dass das für alle zumutbar ist“, hat Rektor Thomas Locher den etwa 600 Studierenden der Hochschule für Grafik und Buchkunst geschrieben. HGB-Sprecherin Meike Giebeler weiß um die Rolle der Ateliers und Werkräume für den kreativen Austausch. „Die erneute Schließung trifft einige Studierende jetzt leider wieder sehr hart“, bedauert sie.

Auch den rund 6300 Studierenden der HTWK ist der Zugang zu Werkstätten und Laboren seit Montag versperrt. Bis vergangene Woche oblag es noch den Dekanen der einzelnen Fakultäten, das jeweilige hybride Mischungsverhältnis zwischen Online- und Präsenzunterricht zu bestimmen. Doch jetzt hat Rektor Mark Mietzner angeordnet: „Der Lehr- und Forschungsbetrieb wird vollständig in die digitale Form überführt.“

Über Weihnachten zur Familie ins Hochrisikogebiet

Die gut 700 Studierenden der Leipziger Handelshochschule (HHL) besuchen ihre Lehrveranstaltungen schon seit Anfang November ausschließlich am Computer. Für die meisten Studiengänge soll das bis mindestens Ende Januar so bleiben. „Die HHL hat sich in der gesamten Zeit der Pandemie sehr vorsichtig verhalten“, sagt Sprecherin Eva Echterhoff. Weil man sich aber gleichzeitig als „kleine und persönliche Universität“ sehe, werde anderweitig versucht, „die Balance zwischen Sicherheit und Nähe zu halten“. So bleibe der Zugang zur Bibliothek nach wie vor immer dann möglich, „wenn wir den höchstmöglichen Schutz gewährleisten können“.

Auch Student Tom Wohlfahrt will auf sich und andere aufpassen, wenn er über Weihnachten seine Familie in Glauchau besucht – momentan ein Corona-Hochrisikogebiet. „Die Zahlen runterzukriegen, hat oberste Priorität“, betont der Mediziner. Daher habe er lange überlegt, ob er hinfahren soll, und sich nun doch dafür entschieden: In seiner Leipziger WG wäre er Heiligabend mutterseelenallein.

