Uni plant Natursportzentrum am Störmthaler See

Großpösna

Wenn es nach der Universität Leipzig geht, dann erlernen in naher Zukunft bis zu 40 Studenten am Störmthaler See das Surfen oder Kanu- und Kajakfahren. Vertreter des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) sowie des Landschaftsarchitekten-Büros Knoblich stellten dazu in der jüngsten Großpösnaer Gemeinderatssitzung die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie und den städtebaulichen Entwurf vor. Das Resultat nach diversen Untersuchungen und Variantenvergleichen: Das Vorhaben mit Schulungsraum, Bootshaus und Anlegestelle ist grundsätzlich machbar, auch in Kombination mit den anderen in diesem Bereich geplanten oder bereits vorhandenen Nutzungen.

Weitere Gespräche nötig

Das Büro hatte bereits die Machbarkeitsstudie für den oberhalb des Strandes geplanten DRK-Inklusionscampingplatz angefertigt. Folglich versuchte es auch, diese beiden Projekte vernünftig aufeinander abzustimmen. Sicht- und Verkehrsachsen spielten dabei genauso eine Rolle wie die Einbeziehung des öffentlichen Strandes samt Rettungsschwimmerturm, eines Cafés und die Berücksichtigung der bereits vorhandenen Surfschule. Mit den Projektpartnern, Planern und Behörden soll Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) nun Gespräche führen. Damit wurde sie per mehrheitlich gefasstem Gemeinderatsbeschluss beauftragt. Das Ziel: eine umfassend aufeinander abgestimmte Entwicklung in dem Seebereich zu erzielen. Schriftlich fixiert ist in dem Beschluss zudem, dass „die Vorplanung der äußeren Erschließung, die nach Angaben der LMBV bis Ende 2020 vorliegen soll“, notwendige Grundlage für zukünftige Entscheidungen ist. Sobald diese Planung beginnt, soll dann auch der von der Gemeinde ins Leben gerufene Projektbeirat mit interessierten Bürgern seine Arbeit aufnehmen.

Anzeige

Gelände soll teurer werden

Auch weiterer wichtiger Hintergrund für diesen „Gesprächs-Beschluss“ wurde erklärt. Im November 2019 hatte der Gemeinderat die Finanzierungs- und Übernahmevereinbarung zur sogenannten § 4-Maßnahme „Erschließung Strand, Parkplatz und Campingplatz“ beschlossen. Doch seitdem hätten sich einige Sachverhalte geändert. Ende April habe der Bergbausanierer Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV) der Gemeinde einen Optionsvertrag zum Grundstückserwerb vorgelegt, der nicht den bisherigen Absprachen entspreche. Der Preis sei plötzlich von 5 auf 6,90 Euro pro Quadratmeter gestiegen, erklärte Kämmerin Rita Ackermann. Zudem solle bereits vor dem Verkauf ein beschlossener B-Plan vorliegen. Und ehe überhaupt etwas auf dem Gelände möglich sei, müssten 547 000 Euro an die LMBV überwiesen worden sein. Das seien ganz andere Regeln, als bisher bei der Entwicklung des Sees mit der LMBV galten. „Zu diesen Änderungen hat es im Vorfeld keine Gespräche mit uns gegeben, so ist der Vertrag nicht möglich und kommt nicht in Frage“, sagte Ackermann. Diesen Konflikt in Gesprächen beizulegen und Lösungen für die Probleme zu finden, ist nun Lantzschs Auftrag.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Olaf Barth