Uni-Start in Leipzig: Erstsemester lernen Stadt und Kneipen kennen

Knapp 30 Mathematikstudierende ziehen am Mittwochabend Richtung Leipziger Süden. Nach jeder Ampel entlang der Karli warten sie aufeinander, trinken schon auf dem Weg ein Bier, unterhalten sich über ihren Kater, den sie vom Vorabend noch haben und lachen. Und sie sind nicht die einzigen: Vom Hauptcampus in der Innenstadt schwärmen diese Woche jeden Abend Gruppen von jungen Menschen in die Barmeilen in Leipzig aus. Die höheren Semester zeigen den Weg, machen Ansagen, die Erstsemester folgen ihnen. Fast in jeder sogenannten Einführungswoche der Fachschaftsräte der Leipziger Uni findet sich dieser bestimmte Programmpunkt: Kneipentouren.

Historisch ist die Kneipentour eine eher unfreiwillige Art des Sich-Betrinkens. Konnte ein Gast nicht zahlen oder war zu betrunken, wurde er oder sie rausgeworfen, und suchte sich eine andere Gaststätte. Im Falle der Erstsemester hat der gemeinsame Spaziergang aber eine andere Bedeutung: Die Stadt Leipzig mithilfe ihres Nachtlebens kennenzulernen, und dabei ungezwungen und angeheitert Freundschaften zu schließen. Die Studierenden gehen dabei eine bestimmte Route und besuchen nacheinander verschiedene Kultkneipen.

Neu in der Stadt: Studierende froh über Präsenzregelung

Die Hälfte der Gruppe der Mathematikstudierenden machen es sich an ihrer ersten Station des Abends, dem Kneipencafé Orange auf der Karli, gemütlich. Unter ihnen ist Johanna aus Radebeul. Sie ist 21, studiert bald Mathe und Geschichte auf Lehramt und hat mit dem Studienstart extra ein Jahr gewartet. „Ich habe vor zwei Jahren einen Bundesfreiwilligendienst in der Kinder- und Jugendpsychatrie in Dresden gemacht“, erzählt sie. In ein Studium vor dem Bildschirm wollte sie letztes Jahr allerdings nicht starten. Also arbeitete sie noch ein Jahr länger in der Einrichtung, und wartete auf die Rückkehr zum Präsenzunterricht. Und die Öffnung der Unis kam, zum Glück. Neben ihr sitzt Efdal, 23 Jahre alt, ausgebildeter Mechatroniker aus Lüneburg. Beide sind neu in der Stadt, wohnen erst seit wenigen Wochen hier. „Ich komme so nach und nach an“, sagt er. Auch er ist froh, dass er seinen Studienstart nicht digital erlebt. Er will Grundschullehrer werden, und mag Leipzig jetzt schon für seine Seen und Grünflächen. Die beiden unterhalten sich, ohne Abstand, ohne Maske und ohne offenes Fenster, aber mit Corona-Warn-App und vorheriger Reservierung.

Corona-Regeln gelten auch bei der Kneipentour

„Dieses Jahr waren alle Erstis sehr korrekt mit den Regeln“, berichtet Jasmin Redler. Sie arbeitet seit zwei Jahren im Fachschaftsrat mit und hat die Kneipentour mit organisiert. Am Anfang der Tour mussten sich alle über die App registrieren oder ein Formular zur Kontaktverfolgung ausfüllen. Im vergangenen Jahr gab es Probleme bei einigen Ersti-Veranstaltungen, einige weigerten sich, die Masken aufzusetzen. Es ist daher auch für den Fachschaftsrat eine große Erleichterung, wenn die Coronaregeln übersichtlicher werden. Mit den Zetteln zur Kontaktnachverfolgung muss man beispielweise sehr sensibel umgehen, wie Redler erzählt. Viel Verantwortung für Menschen, die eigentlich nur auf Augenhöhe beim Ankommen unterstützen wollen.

Interesse nach drei Semestern Pause besonders hoch

Die Caipirinhas, Weinschorles und Radler leeren sich, die 15 sich vorher fremden Menschen lernen sich offensichtlich immer besser kennen. „Woher kommst du?“ ist die häufigste Frage des Abends, überraschte Blicke, wenn man das Dorf des Gegenübers kennt. Nach knapp anderthalb Stunden wird ganz ohne Rauswurf weitergezogen, in die Kneipe des soziokulturellen Zentrums Nato. Der Andrang war dieses Jahr gefühlt besonders hoch, erzählt Redler. Einige Menschen schrieben Mails an sie, nachdem sie sich nicht mehr anmelden konnten, und baten darum, an einer Veranstaltung noch teilnehmen zu dürfen. Auch daran wird deutlich, was den Studienanfängern der letzten drei Semester schmerzlich fehlte: eine helfende Hand, die sie über den Campus führte. Oder eben in eine Bar.

Von Theresa Moosmann