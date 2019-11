Leipzig

Zum 1. Leipziger hämatologischen Patiententag laden am Sonnabend, 16. November, Blutkrebsexperten des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) und niedergelassene Hämato-Onkologen der Region ein. Es gibt Informationen über verschiedene Bluterkrankungen wie Leukämien, Multiple Myelome und Lymphome. Es gibt einen Rückblick auf die erste Stammzelltransplantation am UKL Mitte der 1980er-Jahre, Hinweise zu Begleitprogrammen für Krebskranke sowie zu Unterstützungsmöglichkeiten für Patienten und Angehörige durch den Sozialdienst und durch die Ernährungsberatung.

Sieben Experten-Runden

Im Anschluss werden in sieben verschiedenen Experten-Runden modernste Therapien erläutert. Die Patienten können sich aber nicht nur mit Medizinern austauschen, sondern auch mit anderen Betroffenen. „Wir möchten mit diesem ersten hämatologischen Patiententag den Auftakt geben für alljährliche Informationsveranstaltungen unserer klinischen und niedergelassenen Experten zum Thema Blutkrebs“, sagt Anne Sophie Kubasch. Die UKL-Ärztin koordiniert den Patiententag am Sonnabend von 9 bis 13.15 Uhr im Großen Hörsaal im Haus E (Liebigstraße 27).

UKL ist jetzt „Excellence-Center“

Unterdessen ist das UKL in die Reihe der weltweiten „ MDS Center of Excellence“ aufgenommen worden; MDS (Myelodysplastische Syndrome) umfassen eine Reihe von bösartigen Erkrankungen des Knochenmarks. Ausgezeichnet wurde das UKL von der „ MDS Foundation“, einer internationalen Organisation mit Sitz in den USA. Aufnahmevoraussetzungen waren Nachweise über exzellente Diagnostik, Therapien und klinische Studien zu MDS, hochrangige Publikationen, eine rege Forschungstätigkeit sowie eine hohe Anzahl an Patienten und Transplantationen. „Ich bin froh, dass die von mir eingebrachte langjährige Expertise nun auch am Standort Leipzig durch die internationale MDS Foundation anerkannt wurde“, erklärte Uwe Platzbecker. Der Professor ist am UKL Leiter des Bereichs Hämatologie und Zelltherapie sowie, zusammen mit seinem Kollegen Florian Lordick, Direktor der Klinik und Poliklinik für Hämatologie und Zelltherapie, Internistische Onkologie und Hämostaseologie.

Platzbecker hatte im vergangenen Jahr die Professur von Dietger Niederwieser übernommen und im Sommer den ersten Patienten am UKL mit einer Gentherapie behandelt. Der Mann litt an fortgeschrittenem Lymphdrüsenkrebs.

Von lvz