Uniklinik Leipzig: Klinik für Psychiatrie demonstriert gegen neuen Personalschlüssel

Leipzig

Mitarbeiter des Uniklinikums haben gegen Neuregelungen zur Personalausstattung in der Psychiatrie demonstriert. Die neue Richtlinie verschlechtere faktisch die Versorgung von Menschen mit psychischen Krankheiten, so Klinikdirektor Georg Schomerus. Die Folge: Krankenhäuser bekommen noch weniger Personal als bisher von den Kassen finanziert. „Ergreift der Gesetzgeber nicht zeitnah Gegenmaßnahmen, nimmt er die Gefährdung der Patientensicherheit mit allen Konsequenzen in Kauf“, sagte Schomerus. Die aktuelle Richtlinie lege die bislang geltende Personalverordnung von 1990 als Personaluntergrenze fest – statt sie qualitativ und signifikant zu erhöhen, so der Experte. Die Psychiatrie habe sich aber weiterentwickelt. Für viele schwere Krankheiten gebe es Behandlungsempfehlungen, die mit den Personaluntergrenzen kaum umzusetzen seien.

Von lvz