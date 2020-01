Uniklinik Leipzig ist geburtenstärkstes Krankenhaus Sachsens

Leipzig

Im vergangenen Jahr halfen die Geburtsmediziner der Uniklinik Leipzig (UKL) 2779 Kindern auf die Welt. Laut UKL sei dabei nur ein Viertel der 2671 Entbindungen per Kaiserschnitt durchgeführt worden. Und das trotz vieler Risikoschwangerschaften, die am Pränatalzentrum betreut würden. „Diese niedrige Kaiserschnittrate ist eine Besonderheit unserer Geburtsmedizin und zeugt davon, dass auch in schwierigen Situationen geburtshilfliches Handwerk und Expertise eine natürliche Geburt ermöglichen“, erläutert Holger Stepan, Direktor der Geburtsmedizin am UKL.

Als letztes Baby des Jahres kam am UKL die kleine Martha Anouk Riedel um 18.58 Uhr zur Welt. Allerdings seien 2019 die Geburtenzahlen im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgegangen. „Nach den stetigen Steigerungen der letzten Jahre war zu erwarten, dass sich das Wachstum auch wieder etwas verlangsamen wird“, so Stepan. Dennoch ist das Universitätsklinikum die geburtenstärkste Klinik Sachsens, gefolgt vom Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden.

Martha Anouk Riedel kam als letztes Baby des Jahres 2019 am UKL am frühen Silvesterabend auf die Welt. Ihre Mutter Susanna Riedel hält sie glücklich im Arm. Quelle: Hagen Deichsel/UKL

Neujahrsbaby kommt im St. Elisabeth zur Welt

Auf Platz 3 in Sachsen landet das St. Elisabeth, wo mit Maya Cornelia Richter auch das Leipziger Neujahrsbaby 2020 zur Welt kam – am 1. Januar um 00.23 Uhr. Das Krankenhaus im Leipziger Süden liefert sich schon seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Uniklinik. Fast 2500 Geburten hat das St. Elisabeth 2019 abgewickelt und 2505 Neugeborene begrüßt. Das sind etwa 180 Geburten und knapp 270 Kinder weniger als am Universitätsklinikum.

Auch im Gegensatz zu den eigenen Zahlen vom Vorjahr vermerkt das Krankenhaus im Süden der Stadt einen Rückgang. Chefarzt Carsten Springer macht die geringeren Geburten auch am Umbau der Geburtshilfe fest, der bis kurz vor Weihnachten andauerte.

Leipzigs 1. Neujahrsbaby heißt Maya Cornelia und ist am 1. Januar um 0.23 Uhr im St. Elisabeth zur Welt gekommen. Die stolzen Eltern: Jackelien Richter und Benjamin Jacob. Quelle: André Kempner

St. Georg will auf fünf Kreissäle aufrüsten

Am Städtischen Klinikum St. Georg sind vergangenes Jahr 1521 Kinder zur Welt gekommen. Damit verzeichnet auch das Klinikum in Gohlis einen Rückgang. Somit gab es 2019 knapp 100 Entbindungen weniger als 2018. Pressesprecherin Manuela Powollik verbindet die reduzierten Zahlen mit dem Umbau des Mutter-Kind-Zentrums, wie auch mit der Tatsache, dass aktuell nur zwei Kreißsäle in Betrieb sind. „Wir hoffen, dass wir im Frühjahr auf fünf Kreissäle aufstocken können“, so Powollik.

Sana-Klinikum Borna fördert Mutter-Kind-Beziehung von Anfang an

Auch bei Leipzigern beliebt ist das Sana Krankenhaus in Borna. Hier wurden im vergangenen Jahr 998 Geburten abgewickelt und 1013 Neugeborene auf die Welt gebracht. Auch hier sind die Zahlen etwas zurückgegangen. Trotzdem gibt es einen anhaltenden Zuspruch werdender Eltern aus Landkreis und Stadt Leipzig.

Deshalb wurde im Sommer in den Ausbau der Neonatologie investiert. Herzstück der neuen Station: vier Mutter-Kind-Zimmer. „Wir fördern so die Mutter-Kind-Bindung von Anfang an intensiv. Direkt nach der Geburt braucht das Neugeborene Schutz, Wärme, Liebe und Zuwendung – da ist die Nähe zur Mutter immens wichtig“, erklärt Chefarzt Andreas Möckel.

Schkeuditzer Helios-Klinik begrüßt fast genauso viele Mädchen wie Jungs

Die Helios-Klinik Schkeuditz ist ein weiterer Anlaufpunkt für werdende Eltern aus Leipzig. 2019 sind im Krankenhaus in der Leipziger Straße 567 Kinder zur Welt gekommen (2018: 611). Dabei hatten die Jungs mit einem Baby mehr (284) knapp die Nase vor den Mädchen (283). Die geburtenstärksten Monate waren laut Angaben der Klink der August mit 60 und der Januar mit 58 Entbindungen. Dem allgemeinen Trend entsprechend hat auch die Schkeuditzer Klinik rückläufige Geburtenzahlen.

Emilya Hope ist das erste Neujahrsbaby in Schkeuditz und erblickte am Neujahrsmorgen um 5.22 Uhr das Licht der Welt. Quelle: Helios Klinik Schkeuditz

Von Elena Boshkovska