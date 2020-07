Uniklinikum Leipzig schreibt 22 Millionen Euro Verlust im Jahr 2019

Leipzig

Das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) ist nach Jahren erstmals wieder in die Verlustzone gerutscht – und das schon weit vor der Corona-Krise. Wie das Klinikum am Mittwoch mitteilte, lag das Defizit im Jahr 2019 bei 22 Millionen Euro. Im Jahr davor hatte das UKL noch ein Plus von 3,5 Millionen Euro verbucht. Dabei wurden im vergangenen Jahr mit 58 300 Patienten so viele wie noch nie versorgt – drei Prozent mehr als 2018. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 228 auf nunmehr 7300 Mitarbeiter.

„2019 stellte uns vor eine ganze Reihe von Herausforderungen, in deren Folge ein Jahresergebnis im negativen Bereich unvermeidlich war“, erklärte der kaufmännische Vorstand des UKL, Robert Jacob. „Da tröstet es nur wenig, dass viele andere Krankenhäuser und zahlreiche Universitätsklinika aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen ebenfalls Verluste schreiben.“

Anzeige

Nicht auskömmliche Krankenhausfinanzierung, höhere Personalkosten

Ursache für die Krise seien nach Angaben von Jacob eine Krankenhausfinanzierung, die Mehrkosten der universitären Medizin nicht ausreichend abdecke, sowie steigende Personalkosten. Das UKL und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatten sich vor einem Jahr auf Lohnerhöhungen für die nichtärztlichen Mitarbeiter um sieben Prozent geeinigt, die in drei Stufen ausgezahlt werden: 3,3 Prozent ab 1. Januar 2019, 1,5 Prozent ab 1. August 2019 sowie weitere 2,2 Prozent ab 1. Januar 2020. Pflegende erhielten ab 1. Juni 2019 eine monatliche Zulage von 120 Euro und mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 1. Januar 2020 sogar eine stufenweise Entgeltsteigerung um bis zu zwölf Prozent.

Weitere LVZ+ Artikel

Betriebswirtschaftlich relevant seien aber auch Rückstellungen gewesen, insbesondere für Risiken aus möglichen Rechnungskürzungen im Rahmen der Prüfverfahren durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung. Diese hätten nach Angaben des Klinikums in den letzten Jahren stetig zugenommen.

Corona-Folgen für UKL noch nicht bezifferbar

In der Verlustrechnung noch gar nicht enthalten sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. „Ursprünglich hatten wir auch für 2020 mit steigenden Patientenzahlen gerechnet“, sagte Christoph Josten, medizinischer Vorstand des UKL. Dies sei nach den Entwicklungen der letzten Monate, in denen das UKL zahlreiche Betten freigehalten habe, jedoch nicht mehr realistisch. „Wir können heute noch nicht verlässlich abschätzen, wie sich die vergangenen Monate der Corona-Pandemie auf die finanzielle Situation des UKL genau auswirken werden oder was uns noch erwartet“, hob der kaufmännische Klinikchef Jacob hervor. Im Juni prophezeite er gegenüber der LVZ schon mal einen „Verlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich“.

Von Klaus Staeubert