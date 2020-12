Uniklinikum Leipzig verdoppelt Kapazitäten für Covid-Patienten

Leipzig

Noch vor den Feiertagen hat das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) seine Kapazitäten zur Behandlung von Covid-Patienten erweitert. Zudem wurden die Schutzmaßnahmen für Patienten und Mitarbeiter ausgebaut, wie das Uniklinikum am Mittwoch mitteilte. Die für die Behandlung von Covid-Patienten vorgesehenen Normalstationen wurden von 64 auf 123 Betten erweitert, von denen derzeit 70 belegt sind. Auf der Covid-Intensivstation stehen aktuell 37 Betten zur Verfügung, belegt sind davon 30. „Damit haben wir uns darauf vorbereitet, auch über die kommenden Weihnachtstage die Versorgung unserer Patienten gewährleisten zu können“, sagte Professor Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des UKL.

Patienten werden erneut getestet

Zudem werden alle stationär aufgenommenen Patienten nach jeweils sieben Tagen erneut auf eine Sars-CoV-2-Infektion untersucht. Damit sollen unbemerkt verlaufende Infektionen festgestellt werden, die im Aufnahmescreening aufgrund eines noch negativen Testergebnisses zunächst noch unerkannt blieben. „Die aktuell hohe Inzidenz macht eine Wiederholung dieser Tests für den Schutz von Patienten und Mitarbeitern erforderlich“, erläuterte Josten.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eindringliche Warnungen

Am Donnerstag hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor einer dritten Welle gewarnt, wenn sich die Sachsen über die Feiertage nicht an die Corna-Regeln hielten. Auch in Leipzig ist die Lage inzwischen mehr als angespannt. Stadtsprecher Matthias Hasberg sieht nach Weihnachten den Corona-Kollaps auf die Stadt zukommen.

Von LVZ