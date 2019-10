Leipzig

Mit einer Sondersitzung in Leipzig würdigt die Unionsfraktion an diesem Montag die besondere Rolle der Stadt während der friedlichen Revolution in der DDR vor 30 Jahren. In einem„Leipziger Aufruf“, der am Abend verabschiedet werden soll, würdigen die Abgeordneten jene „Bürgerinnen und Bürger, die über Jahrzehnte hinweg Zivilcourage zeigten und Widerstand in und gegen die Diktatur in der DDR wagten“. Die Montagsdemonstrationen in Leipzig gelten als wichtige Wegbereiter für die friedliche Revolution in der DDR.

Unter anderem der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer wollte vor den Abgeordneten sprechen.

Merkel an der Seite ihres Mannes

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Freitag ihre Teilnahme an der Sondersitzung kurzfristig abgesagt. Als Grund nannte eine Regierungssprecherin ein wissenschaftliches Symposium zu Ehren des 70. Geburtstags von Merkels Ehemann Joachim Sauer. Der Quantenchemiker war bereits am 19. April 70 geworden. Nach früheren Angaben der Berliner Humboldt-Universität ist er bis zum 30. November 2020 als Senior Researcher am Institut für Chemie beschäftigt.

Anstelle der unter dem Titel „Die Mutigen. Der lange Weg zum Aufbruch im Osten“ geplanten Rede Merkels werde in Leipzig ein Film über ein Gespräch zwischen ihr und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) gezeigt, teilte die Fraktion mit. Darin geht es nach Fraktionsangaben vor allem darum, wie die in der DDR aufgewachsene Merkel die friedliche Revolution wahrgenommen hat.

Union gegen Verharmlosung der SED-Diktatur

In dem Aufruf heißt es, man setze sich „dafür ein, dass Erinnerung, Aufarbeitung und Wiedergutmachung auch nach 30 Jahren nicht an Bedeutung für unsere Gesellschaft verlieren“. Die Unionsabgeordneten sprechen sich gegen eine Verharmlosung der SED-Diktatur in der DDR aus: „In Zeiten von Verharmlosung, Schönfärberei und Ost-Nostalgie halten wir unmissverständlich fest: Die Deutsche Demokratische Republik war eine Diktatur.“

Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hatten kürzlich eine Debatte ausgelöst, als sie sich dagegen ausgesprochen hatten, die DDR als „Unrechtsstaat“ zu bezeichnen.

Treffen mit politischen Häftlingen

Vor der Sitzung wollen Mitglieder der Fraktion um 14 Uhr an der Nikolaikirche zu einer Solidaritätsgeste für politische Häftlinge zusammentreffen. Die Nikolaikirche ist der Ort, wo es auch im Herbst 1989 Friedensgebete gab, die dann zum Ausgangspunkt für die Montagsdemonstrationen gegen die SED-Diktatur wurden. An der Stelle, wo damals Blumen für inhaftierte Bürgerrechtler niedergelegt oder an die Kirchenfenster gesteckt wurden, werden die Fraktionsmitglieder ebenfalls Blumen niederlegen. Es soll eine Geste der Solidarität sowohl für die damaligen politischen Gefangenen in der DDR als auch für solche in der Gegenwart sein.

Von Christine Cornelius