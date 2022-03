Leipzig

Die Desinformationskampagne des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat die Universität Leipzig erreicht: Die Hochschule hat sich mit einem Schreiben an alle bei ihr eingeschriebenen Russinnen und Russen gerichtet, um klarzustellen, dass diese alle „an unserer Universität willkommen“ seien. Der Grund steht am Anfang der E-Mail, die zu Beginn der Woche an 225 Immatrikulierte verschickt worden war: „Wir haben erfahren, dass die Befürchtung kursiert, russische Studierende und Promovierende könnten (…) exmatrikuliert werden. Das ist nicht wahr.“

Dr. Svend Poller, der Leiter der Stabsstelle Internationales der Universität, verschickte die E-Mail und sagt: „Wir hatten einige verängstigte Anrufe und Mails bekommen.“ Offenbar werde in russischen Medien gezielt die Nachricht gestreut, dass Personen mit russischem Pass aus politischen Gründen von deutschen Universitäten verwiesen werden. Die Falschmeldung soll vermutlich Hass gegen die von Russland aus gesehen westliche Welt schüren. „Mit solchen Fake-News-Kampagnen kennt sich diese Regierung ja aus“, so Poller.

Forderung in Deutschland, künftige Bewerbungsverfahren auszusetzen

Zuvor hatte der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) tatsächlich gefordert, alle zukünftigen Bewerbungsverfahren russischer Studierenden an deutschen Universitäten auszusetzen. Dies hätte allerdings nicht Personen getroffen, die sich bereits zu einem Studium in Deutschland aufhalten.

An der Universität Leipzig, erklärt Poller, sei man in dieser Sache ohnehin zurückhaltender. „Es gibt in Russland eine Menge Widerstand, auch aus der Wissenschaft“, sagt er. „Wir wollen die Kanäle deshalb lieber offen halten. Viele russische Wissenschaftler könnten bald vor Gericht stehen – vielleicht stehen sie dann auch bei uns vor der Tür.“

Universität verlängert für Ukrainer formlos die Studienzeit

In einer weiteren E-Mail wandte sich die Universität an die 95 in Leipzig eingeschrieben ukrainischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. „Wir haben ihnen versichert, dass niemand in ein Kriegsgebiet zurückkehren muss“, so Poller. „Auch nicht, wer mit seinem Studium eigentlich fertig und nicht länger an der Universität eingeschrieben wäre.“ Die Immatrikulation werde einfach formlos verlängert. So könnten Personen, deren Aufenthaltstitel daran gebunden ist, in Deutschland zu studieren, auch weiterhin in Leipzig bleiben.

„Wir haben ein Kerngeschäft namens Lehre und Studium“, so Poller. „Aber in solchen Zeiten kommt noch eine andere Verantwortung auf uns. Und die übernehmen wir auch.“

Von Josa Mania-Schlegel