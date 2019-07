Leipzig

Das Bündnis „Unteilbar“ zieht am Samstag durch Leipzig, um für ein „verständnisvolles und vorurteilsfreies Miteinander“ zu demonstrieren. Zur Auftaktkundgebung waren nach Polizeiangaben etwa 1000 Personen - darunter viele Fmilien mit Kindern - unterhalb des Bayerischen Bahnhofs erschienen. Beobachter vor Ort berichten von 1500 bis 2000 Teilnehmern. Die Veranstalter sprechen von 4000 Menschen - 5000 hatten sie angemeldet. Eingeläutet wurde die Veranstaltung mit einem Brunch am Vormittag in der Straße des 18. Oktober.

Gegen 15 Uhr soll sich der Umzug von der Windmühlenstraße aus in Bewegung setzten. Das Leipziger Ordnungsamt weist darauf hin, dass es in der Folge zu Verkehrseinschränkungen kommen kann. Die Demoroute verläuft von der Windmühlenstraße über den Roßplatz und von dort aus in nördlicher Richtung über den Innenstadtring bis zur Karl-Tauchnitz-Straße. Weiter geht zum Herzliya-Platz bis zur Sachsenbrücke. Im Anschluss an die Demo - ab 17 Uhr - wird im Clara-Zetkin-Park eine Abschlussveranstaltung mit Musik und Redebeiträgen. Bis 21 Uhr spielen unter anderem Sarah Lesch, Vocalconsort Leipzig, Sir Mantis, Reiser und Linksrum. Sprechen werden unter anderem die Pfarrerin der Thomaskirche Britta Taddiken, der Theaterregisseur Volker Lösch sowie Mitglieder der Bündnisse „ Pödelwitz bleibt“, „ Fridays for Future“ und „Ende Gelände“. Das Bündnis wird laut Veranstaltern getragen von Gewerkschaften, Verbänden und über 300 Organisationen, Vereinen und Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Politik.

Die Leipziger Unteilbar-Demonstration bildet den Auftakt für weitere Veranstaltungen des Bündnisses in Sachsen. „Uns geht es um den Zusammenhalt und die Verbundenheit aller, die für ein verständnisvolles und vorurteilsfreies Miteinander der Menschen eintreten“, so Unteilbar-Sprecher Maximilian Becker.

Im Oktober 2018 versammelten sich in Berlin etwa 250.000 Menschen zur ersten Demonstration von „Unteilbar“.

joka