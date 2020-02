Unterhaltsamer Science Circus: Mathe trifft Dopamin

Leipzig

In der Wissenschaft freut sich jeder, wenn er den richtigen Riecher hat. Tobias Ossyra, der Mann, der unter dem Künstlernamen Jack Pop durch den Circus of Science führt, grinst wie ein Geburtstagskind, als er von der Elefantenzahnpasta spricht. Der voluminöse Schaum entsteht durch Beigabe von Wasserstoffperoxid und Kaliumiodid in eine wässrige Lösung.

Eine solche Matzerei hatte Pop in seiner witzigen Wissenschafts-Show unlängst vorgeführt. Ein Video zeigt hübsche Schaumfontänen im Kupfersaal. Inzwischen haben Youtuber das Experiment mit mehreren hundert Litern der Substanzen vollzogen und damit ein suburbanes Anwesen unter Schaum gesetzt. Die Bilder gingen viral und beeindrucken auf der Leinwand mehr als auf dem Handy. Der Internethit krönt den Auftakt-Monolog, in dem manches Bonmot in der Gag-Dichte untergeht (etwa: „22 Grad in der Antarktis – nicht cool!“). Die Show-Band „Spielt mal was Schönes“ packt die folgende wissenschaftliche Nummern-Revue in poppige Jingles.

Small-Talk-Probleme eines Mathematikers

Wäre das ein Wettbewerb, würde Mathematiker Leo Warnow einen klaren Punktsieg einfahren. Der Doktorand berichtet launig über Small-Talk-Probleme („Ich bin Mathematiker“ – „Mathe habe ich schon in der Schule gehasst“), verkündet verblüffende Erkenntnisse („Zwölf von acht Menschen fühlen sich von Mathematik überfordert“) oder gibt praktische Lebenshilfe: So werden krumme Zahlen für authentischer gehalten als runde. Wenn ein Beleg in der Steuererklärung fehlt, empfiehlt der Experte eher etwas wie 53,82 anzugeben als glatte 50 Euro.

Auch die anderen Science-Circus-Nummern zeigen Erstaunliches. Startup-Gründer Steve Paschky präsentiert funktionale Tinte, die etwa Verpackungen zum Leuchten bringt, verliert sich dabei aber in Marketing-Floskelei zum Beispiel über „Zielmärkte“ – vielleicht nicht ganz die richtige Zielgruppe im Kupfersaal.

Verdammt viel Energie für Hirnmasse

Ökologe Mark Frenzel reitet in zehn Minuten durch mehrere Millionen Jahre Geschichte und bemerkt, dass ein Menschenhirn bei zwei Prozent der Körpermasse 20 Prozent des Energiebedarfs bindet. Zum Glück gibt‘s kalorienhaltige Getränke an der Bar. Neurologin Lieneke Janssen wendet sich gegen das Dopamin-Fasten, macht klar, dass Spaßverzicht zumeist keine Leistungssteigerung bringt. Gut, das mal wissenschaftlich geklärt zu haben.

Für manche der Vortragsdetails ist es im Kupfersaal schlicht zu voll. Um Informationen auf dem unteren Drittel der Charts zu erkennen, reckt mancher Gast den Hals derart, dass auch dies wie ein medizinisches Experiment wirkt. Vielleicht findet sich ja ein Forscher, der die optimale Platzierung von Displays für Wissenschafts-Shows eruiert. Die Nerds würde es freuen.

Von Uwe Schimunek