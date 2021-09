Leipzig

Eigentlich wäre Vanessa gerne im Leipziger Westen gelandet. Als die Berufsanfängerin im Herbst 2019 nach ihrer ersten eigenen Wohnung Ausschau hielt, musste diese gut und günstig, aber trotzdem schön sein. Das Leben in Wohngemeinschaften – ihr letztes Zimmerchen war nur neun Quadratmeter groß – wollte die 28-Jährige hinter sich lassen: „Ich bin sehr ordentlich und hatte keine Lust mehr auf stehengelassenes Geschirr in der Küche“, meint die Journalistin, die seit zwei Jahren in Gohlis wohnt.

Altbau-Flair

Jeder brauche einen Ort zum Batterieaufladen, sagt die gebürtige Westfälin und schaut sich in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung um. Sie fühle sich geborgen und sicher. Es ist klein, aber fein. Und trotzdem hat ein wuchtiger Holzschrank seinen Platz im Schlafzimmer gefunden. „Der stammt von meiner Mutter und wir können uns einfach nicht von ihm trennen“, bekennt sie. Mit nur wenigen Möbeln zog sie in die 44 Quadratmeter große Altbauwohnung mit Laminatfußboden. „Der Start war echt Mist, ein Wasserschaden im Wohnzimmer musste als erstes behoben werden.“ Dafür sei es jetzt umso schöner, schwärmt die junge Frau von ihrer Bleibe.

Bunter Mix

Bei den Wandtönen hat sich Vanessa für kräftige Farben entschieden. „Ich bin eher der bunte Typ“, sagt sie. Im Wohnzimmer strahlt ein Sockel in Petrol, im Schlafzimmer leuchtet ein warmes Rot, das sie allerdings langsam nervt. Demnächst wird hier eine andere Farbe einziehen, vielleicht eine, die zur Island-Karte passt? Bis zum Beginn ihres Masterstudiums in Münster hat sie drei Monate auf der Insel gelebt und gearbeitet. „Es gibt mir immer noch ein heimeliges Gefühl, wenn ich an die Menschen, die Landschaften und die Kultur in diesem Land denke.“

Zur Galerie Die 28-jährige Vanessa lebt seit zwei Jahren in Leipzig-Gohlis. Sie mag ihre Wohnung, die kreativ und einladend von ihr gestaltet wurde.

Wohnen im Vintage-Stil

Ihre Lümmelecke ist ein graues, ausklappbares Sofa, das auch Freunde über Nacht beherbergen kann. Sie hinterlassen oft eines der schönsten Komplimente, die sich eine Gastgeberin vorstellen kann: „Ich habe mich bei dir wie zu Hause gefühlt“, erzählt die Bewohnerin mit einem strahlenden Lächeln. Auch sie genießt ihre freie Zeit, die sie gerne in ihren eigenen vier Wänden verbringt. Wenn sie nicht arbeitet oder auf Recherchetour ist, schaut die handwerklich begabte junge Frau gerne in Baumärkten vorbei: „Die sind in allen Städten gleich, da komm ich runter und fühle mich ein bisschen wie daheim.“ Neulich hat sie das Gestell des Esstisches, den sie während des Lockdowns auch zum Schreiben genutzt hat, mit goldener Lackfarbe aufgehübscht. Einen Fernseher sucht man vergeblich. „Diese Geräte finde ich einfach unästhetisch“, meint Vanessa.

Klassiker im Raum

Die meisten Möbelstücke sind Fundstücke aus dem Kleinanzeigen-Portal oder von Haushaltsauflösungen. Die Kommode aus den 1950er-Jahren war ein Schnäppchen für 15 Euro. Lediglich die Couch und das Regal hat Vanessa im schwedischen Einrichtungshaus gekauft. Die Mini-Einbauküche war vorhanden, demnächst vervollständigt eine Waschmaschine den Haushalt. „Ich mag es am liebsten praktisch, klein und handlich. Und ich sortiere auch viel aus“, erklärt sie. Einrichtungsgegenstände sollten sich leicht auf- und abbauen lassen.

Lieblingsplatz

Ohne Balkon hätte sie die Wohnung nicht angemietet, sagt Vanessa zum Abschied. Sie genießt es – das erste Mal im Leben – am Morgen mit einem Tee im Freien zu sitzen, an ihren Pflänzchen zu zupfen und die Sonne zu spüren.

Von Regina Katzer