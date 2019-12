Leipzig

Vertreter der Leipziger Industrie- und Handelskammer ( IHK) haben sich am Donnerstag mit der Spitze des Leipziger Polizeipräsidiums zu einem Krisengespräch getroffen. Anlass waren laut einer Mitteilung der IHK die Anschläge auf Baustellen und Immobilienfirmen in den letzten Wochen.

So wurden Anfang Oktober mehrere Kräne in der Prager Straße angezündet und einen Monat später die Prokuristin einer Immobilienfirma angegriffen. Verantwortlich für diese Angriffe scheinen Linksextremisten gewesen zu sein. In verschiedenen Bekennerschreiben äußerten sich Personen anonym zu den Vorfällen und gaben an, auf diese Weise gegen die Gentrifizierung kämpfen zu wollen.

Der Chef der Leipziger CG Gruppe, Christoph Gröner, kritisierte die Stadtverwaltung nach den Angriffen scharf und warf den Behörden vor, die Täter nicht mit allen Mitteln zu verfolgen. Das Unternehmen kündigte an, eigenes Sicherheitspersonal anzustellen.

Auch andere Immobilienfirmen sehen sich von den Vorkommnissen bedroht und fürchten um finanzielle Einbüßen. Denn die Negativschlagzeilen wirken abschreckend, meint Kristian Kirpal, Präsident der Leipziger IHK: „Politik und Verwaltung dieser Stadt müssen sich darüber im Klaren sein, dass sich dies der prosperierende Wirtschaftsstandort Leipzig nicht länger erlauben kann und das Thema nunmehr mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit angegangen werden muss.“ Wenn solche Vorfälle weder verhindert noch geahndet würden, würde das mögliche Investoren abschrecken.

Denn für viele Unternehmer und deren Mitarbeiter ist das Sicherheitsgefühl ein wichtiger Standortfaktor. Für Leipziger Unternehmer nimmt dieses Gefühl laut IHK aktuell jedoch ab. Bei dem Spitzentreffen sollte das Vertrauen in die Behörden wieder gestärkt werden. Polizeipräsident Torsten Schultze will dafür hauptsächlich das bestehende Verhältnis von Wirtschaft und Polizei ausbauen: „Dafür müssen drei Säulen gestärkt werden: Prävention, Kommunikation und Reaktion. Die Polizeidirektion wird daher ihre Serviceangebote für Unternehmen in diesen Bereichen ausweiten.“ Im Januar soll es weitere Gespräche geben, an denen auch Vertreter der Landesregierung und der sächsischen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden teilnehmen wollen.

