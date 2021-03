Leipzig

Anfang März hat die sächsische Landesregierung den Weg für Leipziger Fahrschulen in der Corona-Schutzverordnung geebnet. Der Unterricht ist inzwischen wieder angelaufen. Mit einigen Neuerungen: Fahrschülerinnen und -schüler müssen zu jeder praktischen Fahrstunde einen tagesaktuellen negativen Corona-Test mitbringen, Fahrlehrerinnen und -lehrer müssen sich wöchentlich testen lassen. Solche strengen Vorschriften gibt es in keinem anderen Bundesland. Die Fahrzeuge sind mehrmals am Tag aufwendig zu reinigen. Und der Theorieunterricht kann wegen des Mindestabstands nur in kleinen Gruppen gehalten werden, natürlich mit Maske.

Prüfung nach 14 Monaten

Eine Fahrschülerin von Fahrlehrer Detlef Zimmerling aus Mölkau hat am Dienstag nun endlich ihre praktische Prüfung bestanden. Vor 14 Monaten hatte die Frau mit der Fahrschule begonnen. „Sie hat beide Lockdowns mitgenommen“, erzählt der 63-jährige, der auch Chef des Leipziger Bezirksverbandes der Fahrlehrer ist. Der Besitzer einer Klein-Fahrschule hat in der Zwangspause seine Räume gemalert und aufgefrischt. Zuletzt hat er den Unterrichtsraum exakt ausgemessen, sämtliche Tische herausgenommen und alle Stühle auf 1,5 Meter Abstand gestellt. Seinen Theorieunterricht muss Zimmerling jetzt zweimal halten, weil er nicht mehr so viele Schülerinnen und Schüler in den Raum lassen darf. Wer heute bei ihm anruft, um sich neu anzumelden, kann erst Ende Juni/Anfang Juli loslegen. „Früher gab es so gut wie keine Wartezeit, man kam schnell in den nächsten Theorielehrgang rein“, so der Fahrlehrer mit 42 Jahren Berufserfahrung.

Fahrlehrer Detlef Zimmerling mit Fahrschülerin Nina Pocitar (27). Im Auto herrscht Maskenpflicht. Quelle: André Kempner

Ab sofort wieder Präsenzunterricht

„Ja, wir haben richtig viel zu tun“, bestätigt auch sein Kollege, Fahrlehrer Uwe Müller (57), der seinen Betrieb am Leipziger Roßplatz hat. Während der Corona-Pause durften die Fahrschulen lediglich den Theorie-Unterricht im Online-Notbetrieb weiterführen. Dieser ist jetzt nicht mehr erforderlich – ab sofort ist wieder Präsenzunterricht vorgesehen. „Das Hü und Hott macht es ein bisschen schwer“, sagt Einzelunternehmer Müller, der drei Angestellte hat. Auch die Beschaffung der Schnell- beziehungsweise Selbsttests gestaltet sich teilweise schwierig und ist mit zusätzlichen Kosten für die Betroffenen verbunden.

Einige Kollegen in Schwierigkeiten

Auch die Fahrschulen haben lange vergeblich auf Hilfsgelder gewartet. Die Überbrückungshilfe III konnte erst sehr spät beantragt werden. Fahrzeugfinanzierungen oder Raummiete liefen weiter, trotz Tätigkeitsverbots. Viele mussten privates Geld zubuttern. „Leider teilen uns nun die ersten Kollegen mit, dass sie erhebliche Schwierigkeiten mit der Selbstständigkeit haben“, schätzt Andreas Grünewald (56) ein, Fahrlehrer in Leipzig und Vorsitzender des Landesverbandes Sächsischer Fahrlehrer. „Dies betrachten wir mit großer Sorge.“ Denn der Ansturm auf die Fahrschulen ist groß, der Berufsstand zugleich etwas überaltert. Wenn wegen der Pandemie auch noch Betriebe aufgeben müssen, wird es möglicherweise immer schwerer, zeitnah eine Fahrausbildung zu absolvieren. Grünewald bittet Kundinnen und Kunden – sowie deren Eltern – um Geduld: „Wir Fahrschulen sind kein produzierendes Gewerbe, wir bilden aus. Die dafür benötigte Zeit und auch der finanzielle Aufwand sind nicht planbar, sondern richten sich nach verschiedenen Faktoren.“

Preise sind gerade gestiegen

Ob wegen Corona die Preise steigen, ist offen: „Das liegt an der Kalkulation einer jeden Fahrschule“, sagt der Landesverbandschef. Unabhängig davon sind Gebühren und Entgelte ohnehin gerade gestiegen, weil zum Jahresbeginn die „Optimierte Praktische Fahrerlaubnisprüfung“ eingeführt wurde, mit verlängerten Prüfungszeiten in der praktischen Prüfung.

Von Kerstin Decker