Landesschulamts-Präsident Berger: „Kein Lehrer muss sich arbeitslos melden“

Leipzig

Das Schuljahr 2019/20 ist nach den Winterferien in die letzte Runde getreten. Im LVZ-Interview blickt Ralf Berger (56), der als Präsident das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) leitet, auf die Situation an Leipziger Schulen. Zum Landesamt gehören die Außenstellen Leipzig, Dresden, Chemnitz und Bautzen-Zwickau.

Junge Nachwuchslehrer melden sich arbeitslos, weil sie keine Stelle in Leipzig finden. Wieso fällt trotzdem an vielen Schulen der Unterricht aus?

Kein Lehrer, der mit seiner Ausbildung fertig wird, muss sich arbeitslos melden. Jeder, der im Freistaat Sachsen als Lehrer arbeiten möchte und uns das signalisiert, bekommt ein Angebot. Das geht natürlich nicht immer wunschgerecht in einer Region wie Leipzig. Die Aussage, sich bei der Arbeitsagentur melden zu müssen, trifft einfach nicht zu.

An jeder Schule Ausfall – mal mehr oder weniger

Wie schätzen Sie die Situation in Leipziger Schulen ein?

Mit Beginn des Schuljahres versorgen wir jede Schule ausreichend mit Lehrern. Voraussetzung: Jeder Lehrer ist jeden Tag an der Schule. Natürlich gibt es immer Situationen, dass Lehrer krankheitsbedingt, durch Schwangerschaften oder andere Gründe nicht da sind. Das ist Realität. Deshalb gibt es an jeder Schule Ausfall, mal mehr oder weniger. Es gibt einige Regionen, das will ich gar nicht verschweigen, da mussten wir mit planmäßigem Ausfall in das Schuljahr 2019/20 gehen und Unterrichtsstunden kürzen. Dazu gehört Leipzig ausdrücklich nicht.

Überproportional viele Lehrer wollen ans Gymnasium

Steht vor jeder Klasse ein Lehrer, der für das entsprechende Fach ausgebildet ist?

Nein. Speziell in Oberschulen nicht. Die Passgenauigkeit kriegen wir derzeit nicht hin. Es gibt Oberschulen, an denen haben wir beispielsweise sechs Geschichtslehrer und einen Mathelehrer. Die Anzahl junger Leute, die Lehramt studieren, hat sich zum Glück quantitativ erhöht. Das ist ein positives Signal. Nach wie vor wollen aber überproportional viele am Gymnasium arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr im Lehramt Naturwissenschaften studieren. Besonders Physik, Mathematik und Informatik.

Sie setzen Quereinsteiger sowie sogenannte Unterrichtsversorger wie Studenten ein, die Stunden übernehmen. Gelegentlich holen Sie sogar Lehrer aus dem Ruhestand zurück. Werden in Sachsen nicht genügend Pädagogen ausgebildet?

Das sind sehr unterschiedliche Themen. Quereinsteiger stellen wir zum 1. November und 1. Mai unbefristet ein, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Aber nur unter der Bedingung, dass sie dann in einem absehbaren Zeitraum eine berufsbegleitende Qualifikation zum Lehrer machen. Zunächst müssen sie drei Monate lang eine Einstiegsqualifizierung absolvieren, danach erfolgt ein berufsbegleitendes Studium. Ein zweiter Bereich ist die Unterrichtsversorgung. Da gibt es ein Budget, um auf punktuellen Ausfall reagieren zu können. Da sprechen wir ehemalige Lehrer an, die uns signalisiert haben, noch hin und wieder unterrichten zu wollen. Meistens an ihrer ehemaligen Schule. Und wir nutzen Lehramtsstudenten, die eine Lücke zwischen Beendigung ihres Studiums und dem Beginn des Referendariates haben. Das ist uns lieber, als wenn sie übergangsweise als Barkeeper jobben.

Die Stühle bleiben oben – in vielen Schulen Sachsens fällt der Unterricht aus, weil nicht genügend Lehrer da sind. Vor allem in ländlichen Raum werden Stunden gekürzt. Quelle: dpa

Universitäten bilden genügend Nachwuchs aus – doch viele Nachwuchslehrer wollen nicht in ländliche Gegenden

Zurück zur Frage: Werden in Sachsen nicht genügend Pädagogen ausgebildet?

Doch. Die Zahl steigt stetig. Wir müssen es noch besser schaffen, die ausgebildeten Pädagogen in Sachsen zu halten. Da geht es nicht nur um Leipzig.

Wie wollen Sie das schaffen?

Wir müssen künftig bereits während des Studiums auf die jungen Leute zugehen und sie beraten, was danach kommt. Das 18-monatige Referendariat wollen wir nutzen, dass sie noch mehr Regionen und Schulen kennenlernen. Da fängt unser Problem schon an: Einige sind nur mit großem Widerstand bereit, ein Referendariat in einer ländlichen Gegend zu machen. Doch wir steuern da und weisen Schulen im gesamten Freistaat Sachsen zu. Einfach um Schule vor Ort erlebbar zu machen und für Regionen zu werben. Und wir helfen dabei, einen Kitaplatz zu finden, wenn es nötig ist. Aber die Universitäten bilden genügend Nachwuchs aus.

Abordnung nur in Absprache mit Beschäftigten

Sie ordnen ja auch Lehrer an andere Schulen ab. Was ist da zumutbar??

Das erfolgt stets in Absprache mit den Beschäftigten. Die Personalvertretung wird selbstverständlich einbezogen. Es erfolgt eine Sozialauswahl, bei mehreren Kandidaten wird geprüft, wen es am ehesten zumutbar ist und ob die Entfernungen angemessen sind, das heißt, zum Beispiel von Leipzig ins Umland nach Delitzsch, Eilenburg oder auch Regis-Breitingen.

In Leipzig haben sie zu Beginn des Schuljahres in Gymnasien und Grundschulen über den Bedarf eingestellt. Wie macht sich das bemerkbar?

Das waren politische Entscheidungen, so viel wie möglich Nachwuchslehrer zu binden. Die Lücke in Chemnitz und Bautzen haben wir aber nicht wie gewollt schließen können. Deshalb nutzen wir das Einstellungsverfahren zum Halbjahr. Mit der Konsequenz, dass es diesmal weniger Stellen in Leipzig gibt. Obwohl auch an Leipziger Schulen Unterricht ausfällt.

Berger muss für Ausgleich in Sachsen sorgen

Das ärgert Eltern und Schulleiter, die gerne den ein oder anderen Nachwuchslehrer behalten wollen...

... da ist nicht verwerflich. Und ich verstehe das auch, wenn Schulen jemanden behalten wollen, der toll angekommen ist. Das ist Job des Schulleiters. Mein Job ist es hingegen, ihm zu sagen, dass an anderen Schulen seit August 2019 die Stundentafel gekürzt werden musste. Und ich versuchen muss, dort Lehrer hinzubekommen. Für diesen Ausgleich zu sorgen, ist meine Verantwortung.

Wie ist die Situation an Leipziger Förder- sowie Berufsschulen?

Förderschullehrer werden in Leipzig ausgebildet. Deshalb haben wir hier eine große Bewerberzahl. In vielen anderen Regionen gibt es aber einen überproportionalen Bedarf, wobei dies immer auf den Förderschwerpunkt ankommt. In Berufsschulen haben wir speziell in den Fachrichtungen für die duale Ausbildung einen großen Bedarf an Lehrkräften in Bereichen wie Elektro, Metallbau, Holzverarbeitung. Da stellen wir auch Seiteneinsteiger ein. An den Grundschulen und Gymnasien aber nicht mehr.

Pädagogische Antenne zum Kind ist wichtig

Was haben Sie mit Seiteneinsteigern für Erfahrungen gesammelt. Wie funktionieren Sie im Schulalltag?

Sie können aufgrund ihrer Biografie und anderer Lebenserfahrungen den Schulalltag bereichern. Viele sind richtig gut eingeschlagen, fertig qualifiziert und machen inzwischen mindestens so einen guten Job wie ausgebildete Lehrer. Es gibt aber auch einige, die sich überschätzt und den Beruf unterschätzt haben. Und die nach einer Woche wieder weg waren. Wichtig ist: Ich muss zum Kind eine pädagogische Antenne haben.

Von Mathias Orbeck