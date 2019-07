Leipzig

Wochenlang kam wenig bis nichts – und dann alles auf einmal: Am Samstagabend wurde vor allem der Westen und Südwesten Leipzigs von schweren Regenschauern getroffen. Die Feuerwehr rückte ab 20 Uhr zu insgesamt 31 Unwetter-Einsätzen im Stadtgebiet aus, wie ein Sprecher der LVZ sagte. In Grünau, Lausen und Miltitz mussten zahlreiche vollgelaufene Keller leergepumpt werden. Auf Facebook berichteten Nutzer von heftigen Regenschauern und überschwemmten Straßen. In Großzschocher stand Zeugen zufolge ein Supermarkt knöcheltief unter Wasser.

Laut Florian Engelmann von Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig fielen die Niederschläge lokal sehr unterschiedlich aus. Zwei kleine Gewitterzellen hätten sich über rund zwei Stunden über Leipzig gehalten und nicht bewegt, erklärte der Meteorologe. Während es im Westen und Südwesten der Stadt in Strömen regnete, war es im Osten und Norden sowie im Umland der Messestadt teilweise komplett trocken. In Knauthain kamen schätzungsweise 50 bis 60 Liter Regen innerhalb kürzester Zeit vom Himmel.

Überschwemmung bei Basketball-Turnier

Auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig wurde ein Freiluft-Basketballturnier vom Regen getroffen. Helfer versuchten, das überschwemmte Spielfeld von den Wassermengen zu befreien, was nur mit Mühe gelang. Am Ende konnte das 3x3-Turnier nicht wie geplant fortgesetzt werden. Die Finalspiele wurden durch Freiwürfe entschieden.

Auch in Grünau fielen innerhalb kürzester Zeit mehrere Liter Regen, sodass einige Straßen unter Wasser standen. Quelle: Patrick Brummer (privat)

An der Seestraße am Kulkwitzer See stürzte ein Baum um. Da er die Zufahrt zum Campingplatz versperrte, musste ebenfalls die Feuerwehr anrücken.

Dieter-Thomas-Kuhn-Fans trotzen dem Regen

Mit dem Wetter zu kämpfen hatten auch die Besucher des Open-Air-Konzerts von Dieter Thomas Kuhn auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park. Viele Fans hatten sich vorsorglich Regencapes mitgebracht und feierten trotz Schauern eine ausgelassene Party.

In Chemnitz wurde am Abend die Aufzeichnung der MDR-Open-Air-Show „Die Schlager des Sommers“ mit Florian Silbereisen wegen des Unwetters unterbrochen. Rund 3000 Besucher des Wasserschlosses Klaffenbach mussten das Gelände für etwa eine Stunde verlassen.

Zur Galerie Wegen eines heftigen Gewitters musste die Aufzeichnung der Show „Die Schlager des Sommers“ am Samstagabend unterbrochen werden. Tausende Besucher waren betroffen.

Mancherorts war kaum etwas vom Unwetter zu spüren

Der sachsenweite Niederschlags-Spitzenwert des DWD wurde in Sankt Egidien im Kreis Zwickau mit 31,5 Litern gemessen, davon knapp 20 in einer Stunde. Auch in Aue (25 Liter) und Chemnitz (21 Liter) waren die Niederschläge ergiebig. In der Messstation in Leipzig-Holzhausen wurden dagegen lediglich 4,6 Liter registriert. Auch in Schkeuditz (1,2 Liter) gab es nur leichte Regenfälle. In Eilenburg (0,1) war fast gar nichts vom Gewitter zu spüren.

In Sachsen-Anhalt fiel der Regen stellenweise ebenfalls heftig aus. An der Messstation im Weißenfelser Ortsteil Wengelsdorf wurden innerhalb von eineinhalb Stunden 50 Liter pro Quadratmeter gemessen – allein 40 davon in einer Stunde.

Der DWD hatte bereits tagsüber vor Unwettern gewarnt. Von „Starkregen“ wird bereits ab 30 Litern pro Tag gesprochen.

von Christian Neffe und Robert Nößler