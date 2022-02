Leipzig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor dem Orkan „Ylenia“. Das Sturmtief beschert auch Leipzig ab Donnerstag Schauer, Gewitter und orkanartige Windböen. Die Feuerwehr Leipzig rät dazu, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Noch bis Ende der Woche soll es stürmisch bleiben – wie bereitet sich Leipzig auf die nächsten Tage vor?

Leipziger Wochenmärkte abgesagt

Wegen der Unwetterwarnung fallen in Leipzig am Donnerstag alle Wochenmärkte des Tages aus, so hat es das Marktamt der Stadt am Mittwoch entschieden. Von der Absage betroffen sind die Märkte im Gohlis-Park, in Grünau, Lößnig, Paunsdorf, auf dem Torgauer Platz und in Wiederitzsch. Über die Wochenmärkte am Freitag und Samstag werde nach aktueller Wetterlage entschieden, gab das Marktamt weiterhin bekannt. „Wir werden die weitere Entwicklung des Sturmtiefs beobachten und über eine Durchführung der Märkte am Freitag und Samstag dann im Laufe des Donnerstags entscheiden“, so Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert.

Zoo holt Tiere nach innen

Auch der Leipziger Zoo bereitet sich auf das Unwetter vor: Alle sicherheitsrelevanten Tiere werden noch am Mittwoch nach Feierabend in ihre Innengehege gebracht. So teilte es eine Sprecherin des Zoos mit. Das betreffe zum Beispiel die Löwen, Elefanten und Schneeleoparden. Sehen könnten die Besucherinnen und Besucher die Tiere trotzdem, wenn auch nicht in den Außengehegen. „Wir schließen nicht vorsorglich“, so die Pressesprecherin. „Morgen früh werden wir vor Öffnung noch einmal situativ entscheiden.“ Bereits abgesagt sei wegen der Wetterverhältnisse allerdings das Eishockeyshowtraining, welches im Rahmen des Winterprogramms geplant gewesen war.

Parks und Friedhöfe bleiben geöffnet

Leipziger Parkanlagen und Städtische Friedhöfe sollen laut der Stadt nach derzeitigem Stand geöffnet bleiben. Das ist in anderen Regionen des Freistaats nicht der Fall: Der Pillnitzer Schlosspark in Dresden zum Beispiel wird aus Sicherheitsgründen vorsorglich bis zum Wochenende geschlossen. Allgemein hat der DWD jedoch die Empfehlung ausgesprochen, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden und alle Türen und Fenster zu schließen. Außerdem rät der Wetterdienst, Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten und Gegenstände im Freien zu sichern.

Von Friederike Pick