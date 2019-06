Leipzig

Der Deutsche Wetterdienst hat Montagabend eine Unwetterwarnung Sachsen ausgesprochen. Laut der amtlichen Mitteilung sind unter anderem Leipzig und Nordsachsen betroffen.

Dabei war es ein ausgesprochen angenehmes Pfingstwochenende, was den zahlreichen Veranstaltungen in der Messestadt zu Gute kam. Am Ende der freien Tage verdunkelte sich der Himmel.

Es wird mit Starkregen gerechnet mit Niederschlag bis zu 40 Litern pro Quadratmetern und Orkanböen um die 120 Stundenkilometern. Es könnten auch größere Hagelkörner fallen.

Das Unwetter soll schon in der frühen Montagnacht wieder abklingen. Allerdings rechnet der Wetterdienst noch bis zum Dienstagnachmittag mit Starkregen.

thiko