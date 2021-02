Eine aktuelle Barmer-Studie weist vor allem in Sachsen eine hohe Belastung für Pflegepersonal in den sächsischen Seniorenheimen aus, Unzufriedenheit und Zahl der Krankschreibungen steigen. In Leipziger Einrichtungen haben dagegen viele keine Lust, ein miesepetriges Bild zu zeichnen – und schwärmen von ihrem Job.