Die Leipzigerinnen Iris Ebel und Lisa Koops haben das Start-up „War mal deins“ gegründet, das aus Altkleidern neue kreative Teile designt und wieder auf den Markt bringt. Dabei lernen die beiden 23-Jährigen nicht nur ihre neue Heimatstadt näher kennen, sondern auch deren Bewohnerinnen und Bewohner.

Wohin mit aussortierten Klamotten?

Die Gründerinnen lernten sich beim Mode-Design-Studium in den Niederlanden kennen. Schon während dieser Zeit an der Kunsthochschule in Arnhem schmiedeten sie Pläne. „Mein Plan B war ein Second-Hand-Laden mit Werkstatt. Am Ende des Bachelor-Studiums stellte ich fest, dass ich gar keinen Plan A hatte“, lacht Lisa, die in einem kleinen Dorf nahe Bremen aufgewachsen ist. Ihre Ex-Kommilitonin, die in Holland groß wurde, blickt auf ein Praktikum in Kopenhagen zurück. „Für mich war die Branche langweilig geworden, ich wollte was Neues ausprobieren“, plaudert Iris, die schon als Zwölfjährige von der Mutter das Schneidern gelernt hat. Gemeinsam kamen die Freundinnen nach Leipzig, und gemeinsam sammeln sie aussortierte Kleidung der Leipzigerinnen und Leipziger persönlich ein. Ob Hemd, Hose oder Hut – die „guten“ alten Sachen werden von den jungen Frauen „gerettet“, oft auch repariert und aufgewertet. Mit Farbe, einem Druck oder in der Kombi mit anderen Materialien.

Iris Ebel (li.) und Lisa Koops beim Fotoshooting ihrer neu designten Klamotten, die sie aus Altkleidung kreieren. Quelle: Regina Katzer

Mit dem Fahrrad durch Leipzig

Die Unternehmerinnen freuen sich über jede Spende, die sie per E-Mail angezeigt bekommen. „Letztens waren wir bei einer alten Dame, die zum Kaffee einlud und uns die Kleidung ihres verstorbenen Mannes anvertraute“, erzählt Lisa. Vollgepackt mit zwei riesengroßen Rucksäcken ging es auf dem Fahrrad wieder heimwärts. In Iris’ WG-Zimmer stapeln sich die Sachen im Regal bis zur Decke und auch im Keller warten schon vier 140 Liter große Boxen auf die Kreativität der Upcycling-Künstlerinnen.

Was ist Upcycling? Der Trend, Abfallprodukte kreativ aufzuwerten, ist nicht neu. In der ehemalige DDR-Mangel- oder Planwirtschaft mussten die Menschen erfinderisch sein, sie lernten die Dinge zu reparieren, wieder zu verwerten oder neu zu schaffen. Upcycling heißt aus Altem Neues zu kreieren: aus Gläsern, Blechdosen, Klopapier-Rollen, Einkaufsbeuteln oder aus Altkleidern.

Gründung @warmaldeins

Die pandemische Situation hat den Künstlerinnen nicht nur eine längere Studienzeit beschert – monatelang mussten die Werkräume der Hochschule geschlossen bleiben, sondern auch die Möglichkeit genommen, sich mit ihren Abschlussarbeiten auf der Amsterdamer Fashion Week zu präsentieren. Ende 2020 haben beide den Bachelor in der Tasche, verdienen ihr erstes eigenes Geld in einer holländischen Baumschule. „Corona hatte es zu kompliziert gemacht, über die Grenze nach Deutschland zu gehen“, erklären sie. Jetzt sind sie in der Messestadt heimisch geworden, versuchen, ihre Geschäftsidee umzusetzen, meistern bürokratische Hürden und haben in der Gründerberatungsstelle „Impact Hub Leipzig“ kompetente Ansprechpartner gefunden. „Wir haben unser Konzept auch anderswo vorgestellt. Aber bei denen haben wir sofort gemerkt, die verstehen uns und wir sind mit unserem Anspruch an Nachhaltigkeit an der richtigen Adresse“, bestätigt Iris. Das Upcycling von Kleidung sei in der heutigen Zeit einfach angesagt, um Ressourcen zu schonen, weniger Müll zu produzieren und ein Beispiel für ein besseres Umweltbewusstsein.

Noch dient Lisas WG-Zimmer im Leipziger Zentrum als Atelier. Die Designerinnen sind auf der Suche nach einem Laden mit Werkstatt. Quelle: Regina Katzer

Ihr Start-up haben sie vor Kurzem gegründet, jetzt verteilen sie regelmäßig Flyer in der Stadtbibliothek, an der Universität, auf der Karl-Liebknecht- und der Eisenbahnstraße. „Unser Kleidertausch am 1. Dezember musste leider wegen des hohen Infektionsgeschehens abgesagt werden. Ob unser Weihnachtsflohmarkt stattfindet, können wir aktuell noch nicht sagen.

Perspektivisch suchen sie einen Laden, der Werkstatt und Verkaufsraum zugleich sein kann. Solange der aber noch nicht gefunden ist, arbeiten die kreativen Frauen im kuscheligen WG-Zimmer, bedienen die Nähmaschine und bauen ein kleines Fotostudio neben dem Bett auf, um die neue Teile für Instagram in Szene zu setzen. „Die Werbung über die sozialen Medien läuft gut, selbst bei Tinder wird unser Account von den Leuten geliked“, freuen sich Lisa und Iris.

