Leipzig

Die Corona-Warn-App des Bundes hat ein Update erhalten. Mit der neuen Version 2.0 gibt es ab sofort die Funktion der sogenannten Eventregistrierung. Bei Veranstaltungen, einem Restaurantbesuch oder im Supermarkt können sich User der App über einen QR-Code registrieren. Wird eine anwesende Person später positiv auf das Coronavirus getestet, erhalten alle eine Warnung per App.

Mit der Check-In-Funktion sollen Infektionsketten in Innenräumen besser nachverfolgt werden können. Denn gewarnt werden nicht nur Menschen, die längere Zeit neben der infizierten Person standen, sondern alle, die im relevanten Zeitraum über die App eingeloggt waren.

Anders als die zuletzt aus datenschutzrechtlichen Gründen in die Kritik geratene Luca-App, werden dabei keine Daten der User gespeichert – die Registrierung erfolgt anonymisiert. Für den Check-In müsste dann etwa am Eingang in Supermärkten ein QR-Code bereitstehen. „Aktuell prüfen wir die technische Umsetzbarkeit einer solchen Funktion in unseren Filialen“, sagt Anja Malek, Sprecherin von Konsum Leipzig.

Weitere Neuerung: Schnelltest in der App

Neben der Eventregistrierung soll die Corona-App Ende April eine weitere neue Funktion erhalten: Die Ergebnisse von Schnelltests anzeigen. Hat die Zettelwirtschaft, etwa bei „Click and Meet“ im Einzelhandel, damit ein Ende? Thomas Oehme, Center-Manager der Promenaden Leipzig und im Vorstand vom City Leipzig Marketing, bezweifelt das. „Zwar fordern wir schon lange, dass es eine digitale Lösung gibt, aber wenn die Testergebnisse digital einsehbar sind, beendet das nicht unbedingt die Zettelwirtschaft“, betont er.

Aktuell könne er mit dem Update der App noch keinen Mehrwert für den Einzelhandel erkennen. Das Problem: Die Geschäfte sind dazu verpflichtet, die Daten der Kundinnen und Kunden zu erfassen. Im Zweifelsfall könnte es also sein, dass der negative Schnelltest im Geschäft zwar auf dem Smartphone gezeigt werden könne, dann aber vor Ort ein Zettel mit den Kontaktdaten ausgefüllt werden müsse. Zwar werden die Daten mitunter auch vorab digital erfasst – aber eben nicht in allen Läden.

Ältere Menschen könnten abgehängt werden

Problematisch könnte der Nachweis per App auch für Senioren werden. „Wenn alles digital abläuft, ist zu befürchten, dass ältere Menschen außen vor sind“, sagt Oehme in diesem Zusammenhang. Er erhofft sich vor allem einheitliche Regelungen für den Einzelhandel. Die Bundes-Notbremse bringe nun zunächst neue Herausforderungen. „Click and Meet“ ist nur noch bis zu einem Inzidenzwert von 150 erlaubt.

Für die Corona-Warn-App ist währenddessen schon die nächste Neuerung angekündigt: Ab dem Sommer sollen digitale Impfnachweise angezeigt werden.

Von Lilly Günthner