Für ein großes Bauvorhaben auf der Westseite des Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platzes gibt es einen neuen Namen und einen neuen Projektentwickler. „Urbanum 1“ – so soll das geplante Wohn- und Geschäftsquartier zwischen der Propsteikirche St. Trinitatis und der Polizeidirektion an der Dimitroffstraße heißen. Das teilte Till Schwerdtfeger, Vorstand der AOC Immobilien AG aus Magdeburg, gegenüber der LVZ mit.

Auf dem 5200 Quadratmeter großen Grundstück entstehe eine mehrgeschossige Blockbebauung samt zwei Untergeschossen, erläuterte Schwerdtfeger. „In der aktuellen Planung sind rund 16.000 Quadratmeter Büroflächen, 7000 Quadratmeter Wohnflächen und 2000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen vorgesehen.“ Die Tiefgarage nehme etwa 220 Pkw-Stellplätze auf. Überlegungen, an dieser Stelle ein Hotel mit 200 Zimmern zu errichten, seien mittlerweile „endgültig vom Tisch“.

Areal am City-Rand liegt seit über 75 Jahren brach

Grundlage für die laufende Projektentwicklung sei eine Konzeptstudie, die auf dem Bebauungsplan Nummer 16.1 Nonnenmühlgasse und einem Architektenwettbewerb im vergangenen Jahr basiert. Wie berichtet, hatte sich zuletzt die Leipziger GRK-Gruppe die seit über 75 Jahren fast nur noch als Parkplatz genutzte Liegenschaft gesichert und ihre Entwicklung vorangetrieben.

„Wir freuen uns, dass wir dieses wichtige Vorhaben am südlichen City-Eingang mit einem im Bürobereich erfahrenen, regionalen Entwickler beenden können“, sagte Steffen Göpel, Chef der GRK-Gruppe. Schwerdtfeger kündigte an: „GRK und AOC werden im Rahmen einer strategischen Partnerschaft die jeweiligen Kompetenzen noch besser wechselseitig nutzen.“ Am Leuschnerplatz sei der Baustart für das zweite Halbjahr 2022 vorgesehen, die Fertigstellung bis Ende 2024. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 100 Millionen Euro.

Einst Standort von Leipzigs erstem Kaufhaus

Auf dem Areal stand einst Leipzigs erstes Kaufhaus – eröffnet am 24. März 1896 von den Brüdern Moritz und Julius Ury. 1913/14 folgte ein Umbau samt Erweiterung durch den Meisterarchitekten Emil Franz Hänsel. So entstand ein sechsgeschossiger Prachtbau mit Lichthof, der lange Zeit das größte Kaufhaus der Stadt blieb. Dennoch wurde es in der Pogromnacht 1938 von Nazis soweit demoliert, dass das Kaufhaus nie wieder öffnen konnte. Die Brüder Ury waren schon 1937 gezwungen worden, wegen ihres jüdischen Glaubens aus dem Unternehmen auszuscheiden. Im Dezember 1943 wurde das Gebäude in Leipzigs schlimmster Bombennacht komplett zerstört. Seitdem blieb nur eine Brachfläche.

Es war Leipzigs erstes Kaufhaus: Das ehemalige Warenhaus Ury in Leipzig während der »Weissen Wochen« im Februar 1930. Quelle: Jüdisches Museum Berlin

GRK-Gruppe saniert frühere Karl-Krause-Fabrik

Die AOC Immobilien AG hat in Leipzig schon über 500 Wohnungen geschaffen, weitere 400 sollen bald hinzukommen. Unter anderem laufen an der Prager Straße die Arbeiten für ein Neubauensemble, bei dem das mittelständische Unternehmen ebenfalls eine Kombination aus Wohnen und Büroflächen umsetzt. Die GRK-Gruppe gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Bauträgern in der Messestadt. Aktuell saniert sie beispielsweise die denkmalgeschützte, frühere Karl-Krause-Fabrik an der Theodor-Neubauer-Straße in Anger-Crottendorf. Dort entstehen 123 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten.

Von Jens Rometsch