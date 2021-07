Leipzig

Ein Ehepaar kommt raus, ich gehe rein – in das Hotel in der Leipziger Innenstadt, in das ich eben eingecheckt habe. Das Ehepaar Wissel kommt aus Neuss, die beiden sind zu Besuch in Leipzig, wollen die „lebendige Stadt“ entdecken. Lebendig geht es auch im Hotelfahrstuhl zu, dort herrscht bayerisches Stimmengewirr. Vier junge Männer sind auf dem Weg nach ganz oben, in die Rooftop-Bar. Ich wiederum steige in der ersten Etage aus, öffne die Tür zu meinem Zimmer. Ich reiße das Fenster auf, genieße den Blick.

Einchecken ins Hotel

Es ist später Nachmittag. Auf dem Leipziger Ring drängeln sich die Autos im Feierabendverkehr, das Plätschern des Pleißemühlgrabens klingt mit viel Fantasie nach Meeresrauschen und die Thomaskirche steht imposant auf der anderen Straßenseite. Ich stelle mir vor, wie die Wissels davor stehen. „Siehst du“, sagt ganz bestimmt sie zu ihm, „das ist die Thomaskirche, die letzte Ruhestätte Johann Sebastian Bachs“. Die Wissels kennen Leipzig nicht, die Jungs aus dem Fahrstuhl kennen Leipzig auch nicht. Ich dagegen schon. Ich lebe hier seit 26 Jahren und fahre wöchentlich mehrmals mit dem Fahrrad an der Thomaskirche vorbei. Dafür war ich noch nie – in diesem Hotel. Doch weil die Pandemie mich vom Reisen abhält, mache ich heute Urlaub in der eigenen Stadt. Ich will’s wissen – wie fühlt sich Leipzig an, wenn man nicht hier lebt? Was machen die so, diese Menschen, die die lebendige Stadt entdecken wollen?

Leipzig Card Die Leipzig Card bietet freie Fahrt in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln innerhalb der Stadtgrenzen (Zone 110), Preisvorteile bei Stadtspaziergängen und Rundfahrten per Rad, Bus, Tram oder Schiff. Zudem gibt es freien Eintritt oder Ermäßigungen bis zu 50 Prozent in Museen, Vergünstigungen bei Festivals, in Theater- und Konzerthäusern sowie Varieté- und Kabarettvorstellungen. Preisvorteile bekommen Sie auch in Restaurants, Einzelhandelsgeschäften, beim Souvenirkauf in der Tourist-Information, in Freizeiteinrichtungen sowie beim Bootsverleih. Die Leipzig Card ist in der Tourist-Information, Katharinenstraße 8 in 04109 Leipzig erhältlich. Mehr Infos unter www.leipzig-card.de

Sonnenuntergang auf der Terrasse

Zuerst mache ich aber das, was jeder Tourist in einer neuen Stadt zuerst macht: Ich lasse mich aufs Hotelbett fallen. Matratze testen. Aus den Augenwinkeln erkenne ich, dass die Minibar leer ist. Zeit, es den Bayern gleich zu tun und der Rooftop-Bar einen Besuch abzustatten, passend zum Sonnenuntergang. Oben erwartet mich fröhliches Gelächter und ein aufmerksamer Hoteldirektor, der seine Gäste persönlich begrüßt. Doch schon zwei Menschen weiter bekomme ich das erste Mal zu spüren, dass man als Leipzigerin eben nicht so ganz einfach nur Touristin in der eigenen Stadt sein kann: Der DJ Marcel Lenk und ich, wir kennen uns aus einer Zeit, in der ich noch die Partys fotografiert habe, auf denen er aufgelegt hat. Heute legt er wieder auf, aber ich fotografiere nicht, schon gar nicht beruflich, ich bin doch nur zum Urlaub hier oder will es sein.

Ich treffe auf Birgit Bach, wir kennen uns zwar nicht, aber Touristin ist sie auch nicht – sondern sie feiert ihren 34. Geburtstag mit Freunden und Kollegen. Im Gegensatz zu mir ist Birgit Bach allerdings fast schon ein Profi in Sachen Urlaub in der eigenen Stadt. „Nächste Woche komme ich mit meinen Freundinnen schon wieder, mit kleinen Köfferchen, um hier zu übernachten“, verrät die Leipzigern. Wegen des Urlaubsfeelings auf der Terrasse und einem gemeinsamen Frühstück.

Gutes Frühstück zum Start

Frühstück fürs Urlaubsgefühl, also gut. Am nächsten Morgen lacht die Sonne nicht vom Himmel, dafür aber die freundliche Bedienung im Hotelrestaurant umso mehr. Mit Maske und Handschuhen bastle ich am Buffet meinen Teller zurecht, um gut gestärkt in den Tag zu starten. Heute will ich, so wie man das als Touristin eben macht, die Innenstadt erkunden. So viele Touristen finde ich in der City allerdings nicht. Stattdessen ist die Stadt gefüllt mit Teenagern – es ist die letzte Schulwoche vor den Sommerferien und alle sind auf Wandertags-Ausflug. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Wo sind bloß die Touristen? Ich wollte doch erleben, was sie erleben, wollte Leipzig durch ihre Augen kennenlernen. Ich bleibe stehen, schaue mich um und frage mich: Was würde ein Touri als Nächstes tun?

Stadtrundfahrt – ein Muss für alle Touristen

Fünf Minuten später steige ich die Treppe zur offenen Plattform eines Doppeldecker-Busses empor. 90 Minuten Sightseeing-Rundfahrt mit Live-Ansagen vorbei an den Hotspots der Stadt. Mehr Touri geht nicht, denke ich zufrieden als ich oben ankomme, doch dann klappt mir die Kinnlade herunter. Denn statt Urlaubern sitzt hier eine wild schnatternde achte Klasse aus Grimma. Und ich nun mittendrin, direkt neben Jan Dörr, dem Lehrer. „Vor zehn Jahren war ich Student in Leipzig und habe mir als Gästeführer mein Taschengeld aufgebessert“, so der 34-Jährige. An seiner statt führt heute die Lehramtsstudentin Anita als Reiseführerin durch den Tag. Und los geht’s, der Wind pfeift, mein Haar weht und ich ziehe mir die Kapuze über den Kopf. Vorbei am Neuen Rathaus (kennt jeder), das übrigens aus Muschelkalksand gebaut wurde (das wiederum wusste ich nicht).

Kulturtipps Museum der bildenden Künste Aktuelle Ausstellung: Fotokünstler Andreas Gursky in seiner Heimatstadt. Bis 22. August 2021. Katharinenstraße 10. S-Bahn Markt. Museen im Grassi Sonderausstellungen: MURANO. Farbe Licht Feuer. Bis 15. August 2021.Cultural Affairs. Kunst ohne Grenzen. Bis 3. Oktober 2021.Ton-Poesie. Maria Geszler-Garzuly. Bis 10. Oktober 2021.Johannisplatz 5-11. Tram Johannisplatz. Galerie für Zeitgenössische KunstAusstellungen: Appointment X – Verabredungen unter besonderen Bedingungen. Bis 17. Oktober 2021.Sung Tieu: Multiboy. Bis 3. Oktober 2021.Karl-Tauchnitz-Straße 9-11. Tram Neues Rathaus

Im Doppeldecker zu den Hotspots

Wir passieren das ehemalige Dorf Gohlis, wo der Dichterfürst Schiller als Frühaufsteher im Nachthemd gewandelt ist, und wenige Minuten später sind wir im herrschaftlichen Waldstraßenviertel, in dem alle Häuser mit Türmchen ohne Kredite gebaut wurden, lautet eine Überlieferung. „Ast im Anflug“, die zweite Etage geht in Deckung. Im Westen der Stadt tummeln sich die Sportler auf dem Wasser. Der Bus quetscht sich durchs Musikviertel. Bald verlässt die Schülerhorde den Bus, um sich vom Lehrer die 500 Stufen zum Völkerschlachtdenkmal hochscheuchen zu lassen und ich atme auf. In aller Ruhe lass ich mich zurück zum Hauptbahnhof chauffieren, vorbei am Studentenwohnsitz von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Straße des 18. Oktober.

Busfahrer Saleh hat Nerven aus Stahl und eine Engelsgeduld – die Stadt strotzt vor Baustellen. Quelle: André Kempner

Mittagessen im lauschigen Hinterhof

Ich springe aus dem Doppeldecker und suche ein Plätzchen zum Mittagessen – anstatt in der Kantine speise ich heute in der Innenstadt. Ich finde ein lauschiges Restaurant in einem begrünten Hinterhof der Nikolaistraße, die Vögel zwitschern und der Wirt serviert Chai und eine wärmende Tomatensuppe mit Käse. Das Restaurant, so vermute ich es jetzt einfach mal, hätte ich nicht entdeckt, wenn ich mich nicht als Touristin in Leipzig versuchen würde. Die Welt ist in Ordnung.

Zur Galerie Leipzig aus der Gästeperspektive: Reporterin Regina Katzer hat das eigene Nachtlager mit einem Hotelbett getauscht und ist morgens als Touristin durch die eigene Stadt gezogen.

Umweltfreundlich durch die Stadt

Zurück im Trubel entdecke ich Leipzigs erste Elektro-Kutsche. Chauffeur Joe Laube bespaßt gerade zwei Ehepaare, hoffentlich doch wenigstens aus Meck-Pom oder Baden-Württemberg? Nein, aus Plagwitz und Lindenthal kommt die Truppe. Sie feiert den 80. Geburtstag von Ingeborg Scharrer. Wieder keine Touristen, dafür aber Piccolo. Nun gut, denke ich, und lasse mich überreden, ein Stück mitzufahren.

Mit dem Boot durch Klein-Venedig

Zehn Minuten später komme ich am Stadthafen an – ob sich hier Urlauber blicken lassen, um Leipzigs Wasserstraßen zu erkunden? Kurze Zeit später sitze ich neben Kapitän Ingolf Neumann und erkunde Klein-Venedig, vorbei an den berühmten Buntgarnwerken, die ich bisher nur von der Landseite aus kannte. Ein Gondoliere mit Sonnenhut lenkt mich kurz ab – ob er aus Italien kommt, weiß ich nicht. Die Mitfahrenden leben wie ich in Leipzig. Nur ein Gast hat seine Tochter dabei, die in den Niederlanden lebt und Kurzurlaub bei der Familie genießt.

Volle Hütte am Stadthafen: Alle wollen Boot, Canadier oder Kajak fahren. Quelle: Regina Katzer

Bootstouren Bootsvermietung, geführte Wasserwandertouren und Motorbootfahren: Bootsverleih Freizeit-AbenteuerTelefon: 0152 33745060info@freizeit-abenteuer.comwww.freizeit-abenteuer.comAm Kanal 28, 04179 Leipzig Stadthafen LeipzigTelefon: 0341 59402619info@stadthafen-leipzig.comwww.stadthafen-leipzig.comSchreberstraße 20, 04109 Leipzig Bootsverleih KlingerwegTelefon: 0341 4806545bootsverleih@scdhfk.dewww.bootstour-leipzig.deKlingerweg 2, 04229 Leipzig

Kein ganz normaler freier Tag

Am Ende des Tages schlendere ich zurück zum Hotel. Ich kenne die Strecke, ich brauche keine Landkarte dafür, ich könnte auch abbiegen und die drei Kilometer nach Hause laufen. Macht es etwas mit mir, dass ich im Hotel schlafe? Dass ich ganz bewusst versucht habe, in Leipzig Dinge zu tun, die ich als Touristin in einer fremden Stadt, nie aber hier in meinem Zuhause tun würde? Hätte ich einfach nur einen ganz normalen freien Tag gehabt, wie hätte ich ihn verbracht?

Wahrscheinlich hätte ich erstmal ausgeschlafen, wäre dann mit dem Rad zum See gefahren und am Abend mit Freunden in eine Kneipe gegangen. Auch schön, aber anders. Mein Urlaubstag reißt mich tatsächlich aus einer gewissen Routine raus, die sich eben nicht nur im Berufsalltag, sondern auch ins Freizeitleben irgendwann einschleicht. Mich als Möchtegern-Touristin durch meine eigene Stadt treiben zu lassen, fühlt sich tatsächlich wie eine kleine Auszeit an. Ich habe nur ein paar andere Wege genommen, nur mal das Bett getauscht – und schon Altbekanntes mit anderen Augen gesehen, Dinge über Leipzig gelernt, die selbst ich noch nicht wusste und vor allem aber neue Menschen getroffen. Und das bereichert mehr als jede Routine – egal ob es Touristen sind oder eben nicht.

Von Regina Katzer