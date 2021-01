Leipzig

Der deutsche Flugriese Condor fliegt pünktlich zum vorgezogenen Winterferienstart wieder vom Flughafen Leipzig/Halle. Ab dem 30. Januar geht es nach langer Pause zweimal wöchentlich in den ägyptischen Badeort Hurghada und dreimal die Woche auf die Kanaren ( Teneriffa, Fuerteventura und Gran Canaria), heißt es in einer Pressemitteilung der Fluggesellschaft. Doch wie sicher ist das angesichts der aktuellen Corona-Lage?

Seit Monaten ist der Passagierverkehr am Leipziger Airport durch die Pandemie nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Zahlen des Flughafenverbandes ADV vom Dezember 2020 bestätigten das Bild. 6500 Menschen flogen in diesem Monat von Leipzig in die Ferne, ein Minus von knapp 96 Prozent im Vorjahresvergleich.

Ahmelmann: „ Condor setzt damit ein optimistisches Zeichen“

Entsprechend zufrieden reagiert Götz Ahmelmann, Geschäftsführer der Mitteldeutschen Flughafen AG, auf die Offensive der deutschen Fluggesellschaft: „Wir freuen uns, dass Condor nach der Zwangspause als erste Airline wieder an den Start geht. Die Kanaren und Ägypten sind gerade jetzt beliebte Sonnenziele“, sagte Ahmelmann. „ Condor setzt damit ein optimistisches Zeichen. Wir sind überzeugt, dass die Nachfrage nach touristischen Flugverbindungen über die Winterferien hinaus deutlich steigen wird, sobald die Reisebeschränkungen fallen.“

Ohne weiteres in Richtung Sonne, Strand und Meer geht es jedoch nicht. Reisende müssen einiges beachten, wenn sie in den Urlaubsflieger steigen. Condor verweist auf eine Testpflicht ab dem 11. Januar für die Einreise aus Risikogebieten nach Deutschland. Dabei gibt es zwei Optionen: Die Testung binnen 48 Stunden vor Anreise oder die Testung unmittelbar nach Einreise.

„Die deutschlandweite Testpflicht gilt zusätzlich zur bestehenden zehntägigen Quarantänepflicht. Diese kann vorzeitig beendet werden, sobald ein negatives Testergebnis eines frühestens am fünften Tag der Quarantäne erhobenen Coronatests vorliegt“, informiert das Unternehmen weiter.

Reiseziel Kanaren und Hurghada : PCR-Test verpflichtend

Was bedeutet das also für die Reise nach Ägypten oder auf die Kanarischen Inseln? Das Auswärtige Amt warnt derzeit „vor nicht notwendigen, touristischen Reisen“ nach Ägypten und stuft das Land als Risikogebiet ein. Für die Einreise ist ein negativer PCR-Test notwendig, „der nachweislich nicht älter als 72 Stunden sein darf“.

Für Direktflüge in den Badeort Hurghada, wie Condor sie anbietet, besteht die Option, einen PCR-Test kostenpflichtig bei Einreise am Flughafen zu machen. Bis das negative Ergebnis vorliegt, gilt eine verpflichtende Quarantäne, zum Beispiel im Hotelzimmer.

Wer auf die Kanaren reisen möchte, muss „bei Einreise ein negatives PCR- oder ein so genanntes TMA-Testergebnis vorweisen“, schreibt das Auswärtige Amt. Zudem müssen Spanien-Reisende seit November ein Gesundheitsformular ausfüllen, das bei der Einreise vorgelegt werden muss.

