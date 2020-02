Mehr als 600.000 Menschen sind in Sachsen von Armut bedroht – darunter auch 80.000 Kinder. Damit auch jene wenigstens mal ausspannen können, vergibt der Kommunale Sozialverband (KSV) im Auftrag der Sozialministerin Urlaubsgeld.

Für viele Familien in Sachsen ist es ein unerfüllter Traum: Einfach mal in den Urlaub fahren, die Füße in den Strand graben, den freien Blick vom Gipfel genießen. (Archivbild) Quelle: dpa-Zentralbild