Urteil in Connewitzer Sprayer-Affäre: Arbeitsstunden und Freisprüche

Der Fall hatte vor knapp drei Jahren für einigen Wirbel gesorgt: Jugendliche Graffiti-Sprayer sollen am 25. April 2018 im Leipziger Stadtteil Connewitz von Polizisten bedroht, beleidigt und geschlagen worden sein. Das hatte jedenfalls die hiesige Ortsgruppe der vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Roten Hilfe (RH) berichtet. Nachdem sich die Staatsanwaltschaft schon vor längerer Zeit mit den beschuldigten Beamten beschäftigt hatte, erging nun am Amtsgericht ein Urteil gegen die damals erwischten Sprayer. Bereits im September 2018 war gegen sie Anklage wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung erhoben worden.

Zwei Beschuldigte (17, 18) wurden vom Jugendrichter wegen Sachbeschädigung zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Dies habe die Staatsanwaltschaft auch so beantragt, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Die Verteidiger wollten einen Freispruch. Aus Sicht des Gerichts war es erwiesen, dass zumindest zwei Graffiti in der Bornaischen Straße und in der Stockartstraße auf ihr Konto gehen. Die anderen zunächst verhandelten Graffiti konnten dem Duo nicht nachgewiesen werden.

Zwei weitere Angeklagte (beide 18) sprach das Gericht frei. In einem Fall hatte dies sogar die Anklagebehörde beantragt, während sie hinsichtlich des anderen Beschuldigten ebenfalls auf 50 Arbeitsstunden plädierte. Hier fehlte dem Gericht insgesamt ein Tatnachweis. Rechtsmittel legte die Staatsanwaltschaft gegen die Freisprüche nicht ein. Da die vier Angeklagten zur Tatzeit noch Jugendliche waren, fand der am 9. Oktober vorigen Jahres begonnene Prozess komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Teenager waren am 25. April 2018 von Polizeikräften in Connewitz beim Sprayen gestellt worden. Die Jugendlichen hätten „an diesem Abend mobilisierende Parolen gegen den Naziaufmarsch am 1. Mai in Chemnitz an Wände im Kiez gesprüht“, behauptete die Rote Hilfe. Die Polizei berichtete hingegen davon, dass es sich bei den Parolen um „ACAB“, „Kill Cops“ und „Bullen jagen“ gehandelt habe.

Auf der Dienststelle in der Connewitzer Wiedebach-Passage sei es dann zu Misshandlungen gekommen. „Einem gefesselten Genossen wurden sein Tascheninhalt, Geldscheine und ein Feuerzeug in den Mund gestopft, unter dem Ruf ,Friss, friss, friss‘“, so die RH. Ferner habe im Polizeiposten in der Wiedebach-Passage ein Jugendlicher „gefesselt auf dem Boden vor einem leeren Stuhl“ knien müssen, sei im Genick gepackt und hochgezogen worden.

Die Behörden sahen dafür jedoch keinerlei Belege. Für diese Behauptungen hätten keine belastbaren Feststellungen getroffen werden können, so das sächsische Innenministerium. Bei der Festnahme hätten Beamte Reizstoffe eingesetzt, um eine Flucht zu verhindern. Zudem seien den Teenagern für den Transport zur Dienststelle Handschellen angelegt worden. Ein Ermittlungsverfahren gegen acht Polizisten wegen des Tatvorwurfs der Körperverletzung im Amt stellte die Staatsanwaltschaft schließlich ein.

