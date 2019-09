Usutu-Virus bedroht Amseln in Leipzig

Leipzig

Das Amselsterben des heißen Sommers 2018 wiederholt sich. Schuld daran ist das Tropenvirus Usutu, für das die Vögel besonders anfällig sind. Die Krankheit ist mittlerweile in allen Bundesländern angekommen, in Sachsen und konkret in Leipzig wurden im Jahr 2016 die ersten Usutu-Infektionen festgestellt. „Usutu ist mit dem West-Nil-Virus verwandt und wird von Mücken übertragen, die sich bei Hitze stark vermehren“, sagt René Sievert, Vorsitzender des Naturschutzbunds in Leipzig ( NABU). Dementsprechend sei die Lage zwar nicht so schlimm wie im extrem trockenen Vorjahr, aber dennoch besorgniserregend. Laut einer Zählung des NABU-Bundesverbands hatten sich 2018 mehr als 14.000 Vögel mit dem Virus angesteckt.

Warum gerade Amseln so empfindlich auf die Erkrankung reagieren und in den meisten Fällen sterben, ist unklar. „An sich kann sich jedes Tier und auch der Mensch infizieren. Meist löst das Virus aber nur grippeartige Symptome aus“, so Sievert. Mehrmals wöchentlich werde der Regionalverband über tote oder kranke Tiere informiert. Hierzu rät auch die Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig, die über die genaue Zahl der in Leipzig betroffenen Amseln keine eigene Statistik führt. Die Behörde verweist auf eine Meldeaktion des NABU, bei der die Umstände eines Fundes beschrieben und die verendeten Vögel eingeschickt werden können.

Direkt verhindern kann man eine Infektion der Amseln mit dem Virus nicht. Laut Sievert ist es deshalb wichtig dafür zu sorgen, dass ihre Lebensbedingungen so gut wie möglich sind. „Gerade im letzten Jahr waren viele Tiere mangelernährt und dehydriert“, sagt er. In Kombination mit Usutu könnten so Amseln örtlich sogar aussterben. „Ihre Lebensräume und ihr Zugang zu Wasser müssen geschützt sein“, so der Vorsitzende des NABU-Leipzig. Da sich gesunde Amseln recht schnell vermehrten, überlebe so zumindest der Bestand.

Von Hanna Gerwig