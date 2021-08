Leipzig

Mit dem Bau des neuen Heizkraftwerks sorgen die Leipziger Stadtwerke für eine sichere Versorgung mit Strom und Wärme. Das sagt Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen e.V. (VKU). Im LVZ-Interview äußert er sich auch zu Wasserstoff, E-Mobilität und Netzausbau.

Herr Liebing, die Stadtwerke Leipzig investieren in ein neues Kraftwerk. Sind Gasheizkraftwerke der richtige Weg, um die Klimaziele in Deutschland zu erreichen?

Die Leipziger Stadtwerke bauen ein Gasheizkraftwerk, das zu den saubersten der Welt zählt und noch dazu H2-ready ist. Sprich: Es wird nur so lange mit Gas betrieben, bis Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen genügend erprobt, vorhanden und wirtschaftlich ist. Außerdem erzeugt es Strom und Wärme in Kraft-Wärme-Kopplung und nutzt damit den Energieträger bestmöglich aus. Nicht zuletzt durch die E-Mobilität steigt der Strombedarf. Klar ist also: Wir brauchen noch mehr und schneller Wind und Solar. Und ergänzend dazu ein Backup für Zeiten, in denen wir eben nicht genügend Strom aus den erneuerbaren Energien haben. Auch wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, sind mehr als 80 Millionen Menschen und alle Wirtschaftsbereiche darauf angewiesen, dass Strom und Wärme verlässlich aus Steckdose und Heizung kommen.

Ingbert Liebing ist Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen e.V. (VKU). Quelle: VKU/Chaperon

Die Diskussion um Nord Stream 2 hat gezeigt, dass es Politiker in Deutschland gibt, die fossiles Gas grundsätzlich ablehnen. Ist vor diesem Hintergrund das Leipziger Vorhaben immer noch zu begrüßen?

Letzten Endes ist das eine unternehmerische Entscheidung: Klima- und Nachhaltigkeitsziele erreichen wir nur, wenn wir Ressourcen und Nachfrage vor Ort in den Kommunen optimal aufeinander abstimmen. Das Ressourcen-Angebot – beispielsweise Standorte für Windparks oder Solarmodule – ist von Ort zu Ort unterschiedlich verteilt. Ebenso die Nachfrage. Es macht einen Unterschied, ob man dünn besiedelte ländliche Räume, Industrie- und Gewerbegebiete oder eine Großstadt mit Strom und Wärme versorgt. Fakt ist: Mit Speichern allein kommen wir nicht weiter. Regelbare Erzeugungsanlagen schaffen die nötige Flexibilität für eine sichere Versorgung. Klimaschutz und Versorgungssicherheit dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sie müssen vereint werden. Dafür haben die Stadtwerke Leipzig mit ihrem Projekt einen entscheidenden Beitrag geleistet. Wichtig ist, dass die nächste Bundesregierung die richtigen Weichen stellt, um sowohl den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben als auch Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Zur Person Ingbert Liebingist seit 1. April 2020 Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen e.V. (VKU). Der gebürtige Flensburger sammelte nach seinem Politikstudium erste kommunalpolitische Erfahrungen in Neumünster und war von 1996 bis 2005 hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Sylt-Ost. 2013 wurde Liebing zum Bundesvorsitzenden der kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU gewählt. 2017 erfolgte die Ernennung zum Staatssekretär und Bevollmächtigten des Landes Schleswig-Holstein beim Bund. Liebing ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Die Stadtwerke Leipzig sind angehalten, mehr in Erneuerbare zu investieren, kommen aber nicht wie gewünscht voran. Ist das nur ein Leipziger beziehungsweise sächsisches Problem?

Woran es vor Ort genau hapert, ist sehr unterschiedlich. Aber die Probleme und Hindernisse in Sachsen sind ähnlich wie überall in der Bundesrepublik. Wir stoßen auf das sogenannte Nimby-Phänomen: überall, aber nicht in meinem Garten. Die Menschen sind grundsätzlich für erneuerbare Energien, aber die Anlagen sollen bitte woanders aufgebaut werden. Neben den Protesten machen es länderspezifische Regelungen beim Abstand zu Windkraftanlagen oder einige Aspekte des Arten- und Umweltschutzes nicht unbedingt einfacher, derartige Anlagen aufzubauen. Hier sollte die Politik mit Augenmaß die Investitionsbremsen lockern. In ganz Deutschland brauchen wir mehr Dynamik für den Ausbau der Erneuerbaren, auch in Sachsen.

„Nutzen schafft Akzeptanz“

Windkraftanlagen werden immer größer. Ist ein Abstand von 1000 Metern, wie Sachsen das plant, bei Anlagen von bis zu 250 Metern Höhe noch angemessen oder sollte in diesen Fällen nicht die 10-H-Regel der Bayern gelten?

Nüchtern betrachtet sorgt die geplante 1000-Meter-Abstandsregel zunächst einmal für Transparenz und Klarheit. Spielraum gibt es einerseits bei der rechtlichen Definition von Wohnbebauung, anderseits bei der Frage, ob geringere Abstände möglich sind, wenn Akzeptanz vor Ort gegeben ist. Hier sollten belastbare Wege gefunden werden, die dem Windkraftausbau nicht völlig zuwiderlaufen. Mit der bayerischen 10-H-Regel ist das Ausbauziel der Erneuerbaren nicht zu erreichen. Neue Windenergie-Projekte kämpfen um Akzeptanz. Aus der Praxis wissen wir: Nutzen schafft Akzeptanz. Kommunale Akteure und Bürgerinnen und Bürger sollten frühzeitig beteiligt und finanziell eingebunden werden. Bürgerbeteiligungsmodelle sind ein Ansatz.

Die Zulassungszahlen bei den E-Mobilien gehen nach oben. Sind die Stadtwerke und kommunalen Energieunternehmen auf den Anstieg vorbereitet?

Kommunale Unternehmen haben einen ordentlichen Anteil daran, dass die E-Mobilität durchstarten kann – insbesondere durch den Aufbau von Ladesäulen. Seien es eigene Ladepunkte oder Infrastrukturlösungen für private Haushalte und für Unternehmen, die als Arbeitgeber und Flottenbetreiber Lösungen zum Laden ihrer E-Flotten brauchen. Insgesamt stammt über die Hälfte der öffentlichen Ladepunkte für Elektroautos aus unserer Hand. Zudem bieten immer mehr Stadtwerke attraktive Elektromobilitätspakete an; beispielsweise Plattformen für E-Mobilität, auf denen neben grünem Fahrstrom auch ein E-Auto geleast und versichert werden kann.

Der Bedarf an Ladestationen steigt. Kann er gedeckt werde?

Der Fokus im Bereich der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur verschiebt sich derzeit in Richtung Schnellladehubs mit mehreren Ladepunkten, die zudem höhere Ladeleistungen ermöglichen. So kann in derselben Zeit konzentriert an einem Ort jeweils wesentlich mehr Bedarf gedeckt werden, als an den bisher dominierenden, vereinzelt freistehenden Ladesäulen im öffentlichen Raum. Ich sehe uns da insgesamt sehr gut gerüstet. Auch weil ich weiß, dass beispielsweise die örtlichen Netzbetreiber in den letzten 21 Jahren rund 1,8 Millionen Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien an die bundesweit 1,7 Millionen Kilometer Verteilnetze angeschlossen haben, ohne dass Netze instabil wurden. Vor 21 Jahren waren es übrigens nur rund 30 000 Anlagen.

„Wir sollten mehr aufs Köpfchen setzten statt auf Kupfer“

Was ist aber mit dem Netzausbau, kann er mit dem Wachstum bei der E-Mobilität Schritt halten?

Natürlich brauchen wir auch neue Leitungen. Aber vielmehr geht es um den Umbau der Netze. Neue und größere Netzstränge werden nicht mal eben per Knopfdruck verlegt, zumal das viel Geld kostet. Und das wird auf die Stromkunden umgelegt. Wir sollten mehr aufs Köpfchen setzten statt auf Kupfer. Je intelligenter wir die Netze machen, umso weniger Straßen müssen am Ende aufgerissen werden, weil wir den tatsächlichen Strombedarf beispielsweise für E-Autos aussteuern können. Und wenn Verteilnetzbetreiber durch intelligente Steuerung Spitzenlasten im Stromnetz senken können, sparen wir am Ende Milliarden Euro ein.

Ursprünglich wollte der Bund ein Gesetz verabschieden, das Netzbetreibern die Möglichkeit gibt, das Laden von E-Autos oder Betreiben von Wärmepumpen zu unterbrechen, wenn die Netzstabilität in Gefahr ist. Braucht Deutschland so ein Gesetz?

So wie das Gesetz angedacht war, hätte es dazu geführt, dass kurzfristig weniger Elektroautos ans Netz kommen. Netzbetreiber hätten den Ausbau der Ladepunkte bremsen müssen, weil sie zunächst dazu verpflichtet gewesen wären, ihre Netze auszubauen. Das hätte kein Lächeln in die Gesichter von E-Autofahren gezaubert. Aber ohne Regeln geht es nicht. Es ist immer sehr einfach zu sagen: Strom kommt aus der Steckdose. Und ihr, liebe Netzbetreiber, habt dafür Sorge zu tragen, dass das auch passiert; egal wer gerade wie viel Strom aus einem Netzstrang zieht. Dazu ein Vergleich: Wollte man die Kraftwerks- und Netzinfrastruktur am maximalen Strombedarf fürs Laden von E-Mobilen ausrichten, ist das vergleichbar mit einem Ausbau der Autobahnen, der sich am Urlaubsreiseverkehr orientiert und diesen gleichzeitig und ohne Stau ermöglichen will. Dieses Stauproblem wurde in Deutschland aber nicht zuletzt mithilfe eines unterschiedlich Ferienbeginns entschärft.

„Netzbetreiber brauchen Schutzmechanismen“

Sie haben eine andere Regelung vorgeschlagen. Wie sieht die aus?

Die örtlichen Netzbetreiber integrieren die erneuerbaren Energien in ihr Netz, sie bauen die Ladeinfrastruktur aus und halten gleichzeitig das Netz stabil. Und genauso wie jeder Haushalt einen Sicherungskasten braucht, brauchen Netzbetreiber Schutzmechanismen, um ihr Netz stabil zu halten. Aus unserer Sicht sollte es einem Netzbetreiber möglich sein, den Zeitraum für Ladevorgänge von E-Autos bei geringerer Ladeleistung auszudehnen. Er könnte bildlich gesprochen für temporäre Tempolimits und damit einen besseren Verkehrsfluss sorgen, bevor es zu langen Staus, noch längeren Baustellen oder gar einer zeitweilig drohenden Überlastung des Stromnetzes kommt. Mit dem Modell der sogenannten Spitzenglättung hätten wir drei- bis viermal mehr Ladestationen kurzfristig ans Netz anschließen können. Wir hätten das Netz stabil gehalten und höhere Strompreise verhindert. Deshalb bedauere ich, dass es nicht zu diesem Gesetz gekommen ist. Ich setze meine Hoffnungen darauf, dass wir eine für den Ausbau der Elektromobilität gute und vor allem praxistaugliche Lösung hinbekommen.

Glauben Sie, dass ein solches Gesetz Interessenten vom Kauf eines E-Fahrzeuges abhalten könnte?

Das wird auch an der künftigen Ausgestaltung der Regeln und einer entsprechend transparenten Kommunikation liegen. Aktuell, und weil ich sehr viel Vertrauen darin habe, dass vieles von unserem Vorschlag umgesetzt wird, sage ich: Nein, das glaube ich nicht: Wir werden eine erfreuliche Entwicklung sehen.

Von Andreas Dunte