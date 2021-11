Vandalismus an Leipziger Weihnachtsmarktbuden

Leipzig

Der Leipziger Weihnachtsmarkt stand in diesem Jahr unter einem schlechten Stern. Nur drei Tage vor Eröffnung wurde er nach einer Änderung in der Corona-Verordnung abgesagt. Einige der Buden, die noch in der Innenstadt standen, fielen nun Zerstörungswut zum Opfer.

„Bösartige und mutwillige Zerstörung“

„Vandalismus gab es schon immer, aber dieses Mal ist es schlimmer als sonst“, sagt Marktamtsleiter Walter Ebert. Ziel wurden in den vergangenen Tagen etwa zehn Buden, darunter auch der „Magische Wald“ in der Grimmaischen Straße. Am Augustusplatz stahlen Diebe bereits vergangene Woche einen Trafo. Außerdem wurden Schilder heruntergerissen, Tannenbäume entwendet, Buden zum Teil zerstört und mit Graffiti besprüht. Auch die Lichtinstallationen trugen Schaden davon, was Ebert besonders ärgert. „Es wurden Kabel mit Nägeln zertrennt. Es ist sehr mühsam und teuer, die Lichtinstallationen auszutauschen. Das ist bösartige und mutwillige Zerstörung“, sagt er. Die Buden waren bereits leer geräumt, dadurch sei keine Ware oder Geld gestohlen worden.

Dieser Glühweinstand wurde stark beschädigt. Auf den Kosten bleiben die Händlerinnen und Händler selbst sitzen. Quelle: Andre Kempner

Teuer für kleine Händler

Zwar sei regelmäßig Security, Ordnungsamt und Polizei in der Innenstadt unterwegs, jedoch nicht rund um die Uhr, wie Ebert betont. Gerade in den Abendstunden sei durch den Lockdown wenig los, sodass die Buden unbemerkt beschädigt werden konnten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Schadenssumme kann Ebert noch nicht nennen. Aber er betont: „Die ganzen kleinen Händler müssen nun die Kosten selbst übernehmen.“ Und das, obwohl der wirtschaftliche Schaden durch die kurzfristige Absage ohnehin schon groß sei. Am Dienstag wurden alle restlichen Buden in Leipzig abgebaut.

Von Yvonne Schmidt