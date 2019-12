Vandalismus und Lärm: Polizei verstärkt Streifen in Gohlis-Süd

Leipzig

Zerdroschene Bänke, umgekippte Tischtennis-Anlagen, nächtlicher Lärm: Ausgerechnet im beschaulichen Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd gibt es Ärger mit Vandalismus. Unter den Anwohnern wächst deshalb der Frust. Die Polizei hat bereits ihre Streifen in dem Gebiet verstärkt. Schwerpunkt ist demnach die Grünanlage Platnerstraße/Weinligstraße/Stallbaumstraße, wo sich auch ein Spielplatz befindet.

„Seit Wochen randalieren dort Unbekannte, konsumieren Drogen, belästigen Leute, zerkratzen Autos“, teilte ein Leser gegenüber der LVZ mit. „Die Kinder trauen sich nicht mehr auf den Spielplatz. Das ist doch eine Schande.“ Die Situation sei derart angespannt, dass einige Gohliser schon über eine Bürgerwehr nachdenken würden.

Kein Kriminalitätsschwerpunkt

Bereits seit Monaten sei es immer wieder zu Polizeieinsätzen aufgrund von Lärmbeschwerden gekommen, berichtete Behördensprecher Uwe Voigt, zweimal im Februar, jeweils dreimal im Mai und Juni, zweimal im August und einmal im September. Gleichwohl sei der Bereich nicht expliziert als Kriminalitätsschwerpunkt bekannt, so Voigt, das Straftatenaufkommen hebe sich gegenüber den anderen Stadtteilen des Polizeireviers Nord nicht hervor. Vielmehr sei die Grünanlage „ein Ort, welcher durch Jugendliche und anderen Personen witterungsbedingt als Aufenthaltsort genutzt wird – wie auf anderen Plätzen in der Nähe von Verkaufseinrichtungen auch“. Hinsichtlich des Lärms sei entweder die operative Streife des Polizeireviers Leipzig-Nord eingeschritten oder die Operativgruppe des Ordnungsamtes nach Weitergabe durch das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion.

Ende August habe der Stadtordnungsdienst nach Anwohnerbeschwerden das zuständige Polizeirevier auch über zunehmende Sachbeschädigungen in dem Areal informiert. Die Beamten dokumentierten daraufhin das ganze Ausmaß des Zoffs. „Es wurden dort eine erhebliche Vermüllung und teilweise Beschädigungen von vorhandenen baulichen Sitzgelegenheiten festgestellt“, konstatierte Voigt. Ungeklärt sei bisher, ob die von Anwohnern festgestellten Schäden an geparkten Fahrzeugen auch auf das Konto der gleichen Vandalen geht.

Einsätze der Bereitschaftspolizei

Um das Ärgernis einzudämmen, gebe es neben Fußstreifen der Bürgerpolizei zu unterschiedlichen Tageszeiten auch eine Verstärkung des täglichen Streifendienstes, besonders Freitag und Samstag und da vor allem in den Abend- und Nachtstunden. Auch Präsenzeinsätze mit der Bereitschaftspolizei gehörten dazu.

Die Leute im Viertel hoffen, dass die Beamten die Lage rasch in den Griff bekommen. Es könne nicht sein, so meinte ein Anwohner, dass am Ende doch einige zur Selbstjustiz greifen.

