Leipzig

Die Stadt Leipzig hat den Zuschlag für die Ausrichtung des weltweit wichtigsten Radverkehrskongresses „Velo-City“ erhalten: Wie die Organisatoren mitteilen, wird dieser viertägige „Weltfahrradgipfel“ im nächsten Jahr vom 27. bis 30. Juni auf der Neuen Messe stattfinden. Erwartet werden rund 1400 Delegierte aus mehr als 60 Ländern.

Nach München zweite deutsche Ausrichterstadt

Der Zuschlag wurde vom Europäische Radfahrerverband (ECF) vergeben, der in Brüssel ansässig ist. Die Entscheidung sei auch eine Anerkennung von Leipzigs Entwicklung zu einer Fahrradstadt, heißt es dort. Die Vergabe sei eine „Anerkennung der nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik, der Fortschritte und Ambitionen für den Radsport sowie der Attraktivität als Veranstaltungsort“, erklärte der ECF. Leipzig ist erst die zweite deutsche Ausrichterstadt nach München, wo der Kongress im Jahr 2007 stattfand.

Auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sieht in der Entscheidung eine Rückenstärkung für seine Bemühungen, Leipzig noch stärker als Fahrradstadt zu profilieren. „Das Fahrrad kann und wird in der anstehenden urbanen Mobilitätswende eine große Rolle spielen und sollte den nötigen Straßenraum erhalten, um schnell und sicher Rad zu fahren“, erklärte er. „Von Velo-City versprechen wir uns neue Impulse zur Stärkung des Radverkehrs und zur Neuausrichtung der Verkehrsträger.“

„Eine inspirierende und einladende Stadt“

Wie keine andere Veranstaltung bietet Velo-City eine Plattform für Wissensaustausch und Politiktransfer, auf der sich Befürworter, Städte, Entscheidungsträger, Wissenschaftler und Branchenführer treffen, um die Zukunft des Radfahrens zu gestalten. Nach der Velo-City 2021 in Lissabon (Portugal) findet die nächste Ausgabe vom 14. bis 17. Juni 2022 in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana unter dem Thema „Cycling the Change“ statt.

Auch Jill Warren, CEO der European Cyclists Federation, begrüßte die Entscheidung für Leipzig. „Oberbürgermeister Jung und sein Team setzen sich dafür ein, Leipzig in eine grünere, gesündere und lebenswertere Stadt zu verwandeln“, erklärte er. Umverteilung des öffentlichen Raums, Aufbau von mehr Fahrradinfrastruktur und Investitionen in den öffentlichen Verkehr seien wichtige Impulse in diese Richtung. Warren hob auch hervor, dass bereits 32 Prozent der Leipziger täglich oder mehrmals wöchentlich Rad fahren und die Stadt mit dem Radverkehrsentwicklungsplan 2030+ den Radverkehr weiter ankurbeln will. „Wir freuen uns darauf, Velo-Bürger in diese inspirierende und einladende Stadt zu bringen.“

Veranstaltung soll klimaneutral stattfinden

Die Stadt Leipzig will den Welt-Radverkehrskongress gemeinsam mit der Leipziger Messe ausrichten. Die Veranstaltung solle möglichst klimaneutral stattfinden, heißt es. Kompetenzpartner dafür ist unter anderem das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt. Der Stadtrat hat bereits grünes Licht für die Vorbereitungen gegeben. Bei der Ratsentscheidung hatte AfD-Stadtrat Udo Bütow die Lizenzgebühren für den Kongress als zu hoch kritisiert. Diese seien aber üblich, hatte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) entgegnet.

Von Andreas Tappert