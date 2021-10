Tausende Teilnehmende werden zu einer Großdemonstration am Samstag in Leipzig erwartet. Nun teilten die Veranstalter mit, dass die Versammlung verboten worden sei.

Veranstalter: Verbot für Demonstration am Samstag

Sternmarsch nach Connewitz - Veranstalter: Verbot für Demonstration am Samstag

Sternmarsch nach Connewitz - Veranstalter: Verbot für Demonstration am Samstag