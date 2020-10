Leipzig

Kurz und gut: Von heute an bekommen Sie von uns an jedem Ferientag eine kleine Auswahl an Tipps für Ihre Freizeitgestaltung. Ob drinnen oder draußen, für Kurzentschlossene oder Vorausplaner, mit großen oder kleinen Kindern – Leipzig und die Region halten Angebote für jeden Geschmack bereit.

Für Kurzentschlossene: 90 Minuten voller Spannung erwarten große und kleine Teilnehmer bei der Schnitzeljagd der Leipziger Stadtdetektive. Die aufregende Jagd durch die Leipziger Innenstadt startet um 10.30 Uhr am Alten Rathaus – Treffpunkt ist im Durchgang vor dem Museumsshop. Tickets kosten 6 Euro für Kinder, 8 Euro für Erwachsene und können direkt vor Ort erworben werden.

Für Zocker: Die Kinderjury des Kinderspielesoftwarepreis 2020 hat getagt und ihre Lieblinge im Bereich Apps, digitales Spielzeug, Bildungsspiele, PC- und Konsolenspiele bestimmt. Wer diese ausgewählten Spiele mal testen und sich eine eigene Meinung zu ihnen bilden möchte, ist heute von 15 bis 16.30 Uhr in der Leipziger Stadtbibliothek richtig. Das Angebot richtet sich an Kinder ab 6 Jahre und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist aber erforderlich und hier möglich.

Für Abenteurer: Mumien, Riesenkraken, Gorillas und Zauberer erwarten Besucher des Labyrinthehauses in Altenburg. Gleich vier Labyrinthe gilt es zu durchlaufen. Mehr als 2000 Quadratmeter Magie zwischen Spaß und Spannung verspricht die Anlage in der ehemaligen „Herzog Joseph Kaserne“. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt liegt bei 13 Euro pro Person, Kinder unter 1,40 Meter zahlen 11 Euro. Kostenfrei ist der Zutritt für Kinder unter einem Meter Körpergröße. Für Geburtstagskinder jeden Alters ist der Eintritt frei. Empfohlen wird, dass Kinder unter 12 Jahre das Labyrinthehaus in Begleitung eines Erwachsenen erkunden.

Für Vorausplaner: Experimentieren erwünscht heißt es am Donnerstag, 22. Oktober, in der Bibliothek Südvorstadt „Walter Hofmann“. In einem Kreativ-Workshop lassen Eltern und Kinder gemeinsam Familienhäuser entstehen. Dazu stellen sie sich folgende Fragen: Stell Dir vor, deine Familie sei ein Haus. Wie würde es aussehen? Und wie viele Zimmer gäbe es? Was ist Euch als Familie wichtig? Gibt es Regeln und welche sind das? Mithilfe von Papier, Stoff, Farbe, Stiften und Co. soll ein wunderbares Blatt für zu Hause entstehen, das die Besonderheit der eigenen Familie zeigt und die Teilnehmer an das erinnert, was ihnen wichtig ist. Eintritt: frei. Anmeldung erforderlich per E-Mail oder telefonisch unter 0341 22392757.

