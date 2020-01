Das ist am Wochenende in Leipzig los

Leipzig

Der Winter lässt weiter auf sich warten. Rodeln fällt an diesem Januarwochenende also mal wieder aus. Für die Leipziger ist in der Stadt trotzdem genug los. LVZ.de gibt einen Überblick.

Spinnereirundgang: Es ist ein Highlight für alle, die sich für Kunst und Kultur interessieren und einen Einblick in sonst nicht zugängliche Galerien bekommen wollen: Die Rundgänge in der Baumwollspinnerei im Leipziger Westen. Am Samstag ist es wieder soweit. Geöffnet haben die Galerien zum Winterrundgang von 11 bis 20 Uhr.

Tropenleuchten: Wenn der Zoo wieder in bunten Farben erstrahlt, dann heißt es: Tropenleuchten. Das Gondwanaland erstrahlt vom 10. Januar bis zum 9. Februar in einem magischen Licht und macht verregnete Wintertage zu einem Besuch in einer bunten, mystischen Tropenwelt.

Zur Galerie Schon zum dritten Mal lädt der Leipziger Zoo zum Tropenleuchten in und um Gondwanaland. Los geht es am 10. Januar. danach strahlt der Zoo bis zum 9. Februar.

Wintergrillen:Frostig kalt werden soll es am Wochenende in Leipzig zwar nicht, aber zum Wintergrillen sind auch keine Minusgrade nötig. In der Innenstadt werden am Samstag ab 15 Uhr wieder zahlreiche Teams gegeneinander antreten um möglichst die beste Wurst zu grillen. Laut Veranstalter Ur-Krostitzer waren die Teilnehmerplätze bereits nach wenigen Minuten belegt.

Antik- und Trödelmarkt: Zwischen alten Sachen stöbern, Originale finden oder einfach nur etwas an den Ständen entlang bummeln – am Festplatz am Cottaweg findet am Samstag und Sonntag wieder ein Antik- und Trödelmarkt statt. Los geht’s jeweils um 9 Uhr, Ende ist 17 Uhr.

IfZ: Knapp ein Jahr nach der Schließung des So&So holt das Institut für Zukunft am Freitag den Club zurück, für ein So&So x IfZ-Rematch. Chris Schwarzwälder kommt aus dem Kater Blau dazu, Mila Stern reist auch aus Berlin an. Nomis und Cornelis sind dabei und mit Cara Capaccio wird es groovig. (Freitag ab 23.59 Uhr)

Elipamanoke: Musikalische Artenvielfalt lässt das Elipamanoke am Samstag aus den Boxen brettern: „Mischwald“ bringt Live-Konzert und DJs zusammen – eingebettet in visuelle Licht-Teppiche. 12INCHKID und MÍŠA gibt es live. An den Reglern wechseln sich unter anderem superjuice und SeaMonK ab. (Samstag ab 22.30 Uhr)

Von luc/joka