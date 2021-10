Leipzig

Zum Ausflug in Leipzigs Vergangenheit laden an diesem Wochenende die Gedenkveranstaltungen zur Völkerschlacht 1813 ein. Den Kontrast dazu bildet der Blick in die digitale Zukunft – bei Kunstprojektionen an eben jenem Denkmal für die Völkerschlacht. Die Lachmesse setzt zum Endspurt an, das Gewandhaus öffnet seine Türen für Besucher und auf der Agra wird erstmals nach Corona wieder getrödelt. Hier die Veranstaltungs-Highlights.

Veranstaltungen am Freitag in Leipzig

Schönefeld im Umbruch: Das Team der Krudebude hat Menschen aus Schönefeld auf einem Spaziergang durch ihr Viertel begleitet und mit ihnen über ihr Leben im Stadtteil gesprochen. Die daraus entstandene Ausstellung ist am Freitag von 18 bis 21 Uhr am Stannebeinplatz 13 zu sehen.

Autokino Alte Messe: James Bond erscheint ab 19.30 Uhr auf der Leinwand und beweist, dass er noch „Keine Zeit zu sterben“ hat.

Das können Sie am Sonnabend in und um Leipzig erleben

Lagerleben anno 1813 wird am Sonnabend an den Torhäusern Torhaus Dölitz und Markkleeberg nachgestellt. Quelle: Andre Kempner

Völkerschlacht-Gedenken: In Dölitz und Markkleeberg wird an die Völkerschlacht 1813 erinnert. Ab 10 Uhr können Besucherinnen und Besucher am Sonnabend am Torhaus Dölitz und am Torhaus Markkleeberg in die Geschichte eintauchen und das historische Markttreiben anno 1813 sowie das Lagerleben in Biwaks kennenlernen. An der Möncherei in Markkleeberg wird am Sonnabend von 14.30 bis 16 Uhr das historische Gefecht von vor 208 Jahren nachgestellt (Einlass ab 13.30 Uhr, Eintritt auf 500 Personen begrenzt). Von 10 bis 15 Uhr findet eine militärhistorische Sammlerbörse im Schloss Markkleeberg statt. Abends gibt es Live-Musik am Torhaus Markkleeberg (ab 18 Uhr) und am Torhaus Dölitz (ab 19 Uhr).

Tanz-WM: Die weltbesten Profi-Tanzpaare suchen am Sonnabend auf der Neuen Messe die Weltmeister in den Disziplinen Showdance Standard und Latein. Bei dem Weltklasse-Tanzsport-Event stehen auch viele bekannte Gesichter aus der TV-Show „Let’s Dance“ auf der Starterliste. Restkarten gibt’s für die Vorrunde am Nachmittag unter tanzen-leipzig.com oder Tickethotline 0341 141414.

Musical in der Kirche: Die Theatercompany der Jugend-Musik-Theater-Tage der Landeskirche Sachsens tritt am Sonnabend 17 Uhr in der Emmauskirche Sellerhausen, Wurzner Straße 160, auf. Gezeigt wird das Stück „Sophie! – Eine Begegnung mit der jungen Sophie Scholl“ für Jugendchor und Klavier zu vier Händen. Die Theatercompany ist ein Projekt, bei dem sich Jugendliche in den Herbstferien treffen, um eine Woche zu proben, sich kennenzulernen, zu singen und Bühnenerfahrungen zu sammeln. Jedes Jahr wechselt die Besetzung. Diesmal nehmen 27 Jugendliche aus Leipzig, dem Leipziger Land und Dresden teil.

Friedhofsspaziergang: Zum kulturhistorischen Herbstspaziergang über den 1879 geweihten und heute parkartig gestalteten Leipziger Ostfriedhof lädt Alfred E. Otto Paul am Sonnabend 14 Uhr ein. Er führt die Besucher auch zur inzwischen fertig gestalteten Grabanlage des Leipziger Entertainers Peter Degner. Treffpunkt ist am Eingang verlängerte Oststraße 119, Infotelefon: 034297 12305.

Das ist am Sonntag in Leipzig los

Das Gewandhaus zu Leipzig lädt am Sonntag von 19 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Quelle: Jan Woitas

Gewandhaus: „Hereinspaziert!“ heißt es am Sonntag ab 10 Uhr am Augustusplatz. Das Gewandhaus lädt zum Tag der offenen Tür ein. Bis 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen an Führungen teilnehmen, Musik vom breiten Spektrum von Kammermusik über Orgelmusik bis hin zu Musik für Kinder und Neuer Musik hören, an Workshops teilnehmen oder Schlaginstrumente ausprobieren. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3G-Regel. Detaillierte Programminfos gibt es hier.

Völkerschlacht-Gedenken in Liebertwolkwitz: Um 10.15 Uhr beginnt in der Kirche Liebertwolkwitz am Sonntag der Gedenk-Gottesdienst. Um 11.30 Uhr ist an gleicher Stelle der Orgel – und Harmoniumbauer Enrico Hesse zu Gast, der die Orgel erklärt. Um 16 Uhr lädt das Ensemble „Top“ zum Konzert ein.

Auch in der Kirche Liebertwolkwitz gibt es am Wochenende Veranstaltungen zum Gedenken an die Völkerschlacht. Quelle: Dominic Welters

Drucktechniken erleben: Künstlerin Mandy Kunze führt am Sonntag 12 Uhr Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung „Let’s print in Leipzig 4“ im Museum für Druckkunst, Nonnenstraße 38. In Kooperation mit drei Leipziger Druckwerkstätten macht das Museum das Immaterielle Kulturerbe Drucktechniken erlebbar. Die Ausstellung zeigt die Ergebnisse eines experimentellen Workshops vom September. Dabei wurden gleichzeitig die drei Drucktechniken Hoch-, Tief- und Flachdruck künstlerisch genutzt. Anmeldung ist erwünscht – entweder per Mail unter info@druckkunst-museum.de oder telefonisch unter 0341 231620. Es gelten die 3G-Regeln.

Friedhofsspaziergang: Zum kulturhistorischen Herbstspaziergang über den Südfriedhof lädt Alfred E. Otto Paul am Sonntag 14 Uhr ein. Treffpunkt ist am Haupteingang, Friedhofsweg 3. Infotelefon: 034297 12305.

Blick hinter die Kulissen: Das Stadtgeschichtliche Museum im Alten Rathaus lädt am Sonntag von 13 bis 16 Uhr zum Workshop mit Künstler Sebastijan Zupancic ein. Dabei gibt es Einblicke hinter die Kulissen - und die sonst stets verschlossenen Türen der Magazinräume werden für Jugendliche ab 16 Jahren geöffnet. Bitte anmelden unter Telefon 0341 9651340.

Veranstaltungen übers Wochenende in und um Leipzig

Gerhard Polt (links) und Bruno Jonas sind am Wochenende auf der Leipziger Lachmesse zu Gast. Quelle: Andre Kempner/Ralf Wilschewski

Lachmesse: Mit einigen Knüllern geht die 31. Leipziger Lachmesse in den Endspurt – und wer zuletzt lacht, lacht ja bekanntlich am besten. Gerhard Polt und die Well-Brüder sind am Freitag um 19 Uhr im Schauspiel zu Gast. Maren Kroymann zeigt am Sonnabend um 20 Uhr im Kupfersaal erstmals in Leipzig ihr Chanson-Programms „In my Sixties“. Im Schauspielhaus steigt am Sonnabend um 16 und 20 Uhr die große Lachmesse-Gala unter anderem mit Bruno Jonas. Im Haus Leipzig wird am Sonntag um 11 Uhr die traditionelle Jürgen-Hart-Satire-Matinee gefeiert. Was sonst noch auf dem Spielplan steht und wo es Tickets gibt, erfahren Sie unter lachmesse.de oder über die Telefonhotline 0800 2181050.

Eiszeit: In den Herbstferien lädt der Eiszirkus im Leipziger Kohlrabizirkus, An den Tierkliniken 42, zum öffentlichen Eislaufen ein. Bitte beachten, beim Einlass wird die 3G-Regel angewendet. Öffnungszeiten sind in der Woche von 12 bis 18 Uhr, sonnabends von 13.30 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr. Mehr Infos gibt es hier unter https://www.icefighters.de/eiszirkus/.

Das Völkerschlachtdenkmal wird am Freitag und Sonnabend im Rahmen des Kunstfestivals „Neu sortieren“ noch einmal mit verschiedenen Kunstwerken ausgeleuchtet. Quelle: Nora Manthei

Lichtkunst am Völkerschlachtdenkmal: Leipzigs Wahrzeichen wird am Freitag und Sonnabend von Kunstschaffenden noch einmal in Lichtinstallationen eingehüllt. Damit endet das Kunstfestival „Neu sortieren“. Los geht’s um 19.30 Uhr. Bis kurz vor Mitternacht wechseln alle zehn Minuten die Motive.

Bright Festival: Digitale Kunst, Lichtdesign und elektronische Musik treffen im Kunstkraftwerk in der Saalfelder Straße aufeinander. Von Freitag bis Sonntag finden tagsüber Treffen, Workshops, digitale Ausstellungen und immersive Erlebnisse statt. Abends gibt es audiovisuelle Shows und Live-Sets von internationalen Künstlern. Programm und Tickets hier.

Trödeln auf der Agra: Die Corona-Pause ist endlich auch für den größten Flohmarkt der Region beendet – am Sonnabend und Sonntag findet von 8 bis 15 Uhr erstmals wieder der große Antik-und Gebrauchtwarenmarkt auf dem Agra-Messegelände statt.

Beim Antik- und Trödelmarkt am Wochenende auf der Agra finden Sammler mit Sicherheit auch wieder Küchenhelfer aus Großmutters Zeiten. Quelle: PF

Besuch im menschlichen Körper: Die Ausstellung „Organwelt“ macht auf dem Agra-Veranstaltungsgelände, Bornaische Straße 210, Station. Begehbare Modelle von 26 verschiedenen Organen – darunter Augen, Mundhöhle, Gehirn, Lunge – ermöglichen spannende Einblicke in Funktionsweise und Zusammenspiel der einzelnen Systeme und Organe. Geöffnet ist am Freitag von 8.30 bis 18 Uhr, am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Tickets gibt es im Online-Vorverkauf oder an der Tageskasse, mehr Infos hier unter https://www.organwelt.de/startseite.html

Tanz- und Theaterfestival: Inszenierungen aus ganz Europa sind in dieser Woche beim „Off Europa Festival“ für zeitgenössische darstellende Kunst zu sehen. Hauptspielstätte ist das Lofft-Theater in der Spinnereistraße 7. Hier gibt es Programm und Tickets.

Tipps für Kinder und Jugendliche

Theater für die Jüngsten: Der Froschkönig ist am Freitag um 10 Uhr im Komm-Haus, Selliner Straße 17, zu erleben. Für das Figurentheater mit dem Theater im Globus bitte anmelden unter Telefon 0341 23880189. Der Wolf und die sieben jungen Geißlein gibt es am Freitag um 16 Uhr im Freizeittreff Rabet, Konradstraße 26, zu sehen. Auch hier bitte Anmeldung unter Telefon 0341 23880189. Das Märchen von Dornröschen wird am Freitag um 16 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag jeweils um 11 und 16 Uhr im Puppentheater Sterntaler, Talstraße 30, erzählt. Dort tritt das „Papperlapapp“-Puppenspiel und Erzähltheater für Kinder ab vier Jahren auf. „Wer hat Miau gesagt?“ fragt das Puppentheater tron-ton-ton am Sonntag um 16 Uhr im Haus Steinstraße, Steinstr. 18 (für Kinder ab drei Jahren).

Remos Trolle heißt die neue Kinder-Figurentheater-Show von Remo Frank, die noch bis Sonntag an der Kurt-Eisner-Straße zu sehen ist. Dieser Tage war auch Schlagersängerin Stefanie Hertel zu Besuch im Zirkuszelt. Quelle: Nora Börding

Kindermitmachshow: Noch bis Sonntag gastiert Remos Maskottchen-Figuren-Showtheater in Leipzig an der Kurt-Eisner-Straße gegenüber vom Kohlrabizirkus. Am Freitag und Sonnabend um 17 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 15 Uhr wird das Stück „Remos Trolle retten Dumbo, den fliegenden Elefanten“ gezeigt. Nähere Infos hier oder unter Kartenhotline 0176 84727779.

Die Ravensburger Spielewelt ist noch bis 30. Oktober im Paunsdorf Center zu Gast. An drei Standorten im Center können die Kinder täglich von 10 bis 20 Uhr (außer sonntags) Spieleklassiker und Neuheiten ausprobieren, „Fang den Hut“ im XXL-Format spielen, puzzeln, malen oder lesen.

Laternen basteln: Im Rahmen des Ferienprogramms im Leipziger Zoo können die jüngsten Besucher von Freitag bis Sonntag kunterbunte Lampions und Laternen basteln, jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

