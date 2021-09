Leipzig

Es ist wieder Zeit für Live-Lesungen, Konzerte unter freiem Himmel, Ausstellungen in ehemaligen Industriehallen und drei Tage Trödeln im Scheibenholz. Für Bewegung sorgt eine Fahrradtour entlang sporthistorischer Stätten am Sonntagnachmittag. Lesen Sie hier eine Auswahl an Veranstaltungen, die zwischen 17. und 19. September in Leipzig stattfinden.

Tipps für Freitag in Leipzig

Live und in Farbe: Ex-Magazin-Chefredakteurin Martina Rellin liest am Freitag in Leipzig aus ihrem Roman „Göttergatten". Quelle: M. Boehm

Lesungen: Spiegel-Bestseller-Autorin Martina Rellin freut sich, am Freitag in Leipzig-Gohlis aus ihrem Roman „Göttergatten. Was Männer wirklich über ihre Frauen denken“ endlich wieder vor Publikum zu lesen. Die Veranstaltungen finden 17 und 19.30 Uhr im Contorhaus Leipzig, Breitenfelder Straße 12 in 04155 Leipzig statt. Kartenbestellung über Telefon 0358 44 1700 67.

Entertainment: Der Leipziger „Elvis“-Sänger Roman Petermann ist ab 20 Uhr mit dem Programm „Ein Roman kommt selten allein...“ im Kabarett Sanftwut in der Mädler-Passage zu erleben. Zu seiner Staffage gehören die Akrobatin Rania Pole Angel und der Saxofonist Jan Grepling. Ticketreservierung unter E-Mail kasse@kabarett-theater-sanftwut.de oder Telefon 0341 96 123 46.

Wochenendtipps: Das ist am Sonnabend in Leipzig los

„Malen ist für mich wie eine Reise“: Kunstpädagogin Cindy Orlamünde zeigt 17 Kunstwerke ab Samstag im Leipziger Café Wagner. Quelle: privat

Vernissage: Gastgeberin Celina Kutylo vom Café Wagner eröffnet um 18 Uhr die Ausstellung „Vielgestaltig-Sein“ mit Bildern von Cindy Orlamünde. Die 17 Kunstwerke in Acryl zeigen eine Auseinandersetzung mit dem, was die Leipziger Kunstpädagogin bewegt. Für ein musikalisches Bonbon sorgt der Musiker Jonny Sax. Leipzig, Richard-Wagner-Platz 1.

Führung: Wer sich für die Leipziger Militärgeschichte interessiert, der sollte sich die Führung durch die einstige Kasernenstadt in Möckern-Gohlis vormerken. Alfred E. Otto Paul erläutert historische Strukturen und informiert über den Wandel zur heutigen Wohnstadt mit den Kaisergärten, den Seehäusern im Quartier Siebengrün, der Königlichen Hofbäckerei bis hin zur neu entstandenen König-Albert-Residenz. Treffpunkt: 14 Uhr, Leipzig, Georg-Schumann-Straße 146 (ehemalige Kasernenwache). Dauer zwei Stunden. Die Tickets sind vor Ort oder online über www.leipzigdetails.de erhältlich.

Im Deutschen Kleingärtnermuseum in Leipzig können am Sonnabend Apfelsorten von Experten bestimmt werden. Quelle: Archiv Deutsches Kleingärtnermuseum in Leipzig e.V.

Apfelbestimmung: Wer gerne wissen möchte, welche Sorten Äpfel in seinem Garten gedeihen, ist von 14 bis 18 Uhr auf dem Freigelände des Deutschen Kleingärtnermuseum in Leipzig, Aachener Straße 7 genau richtig. Experten vom Bundessortenamt sehen sich die mitgebrachten Früchtchen mal genauer an. Außerdem findet in der Zeit ein Workshop „Insektenquartier“ statt, der auch wertvolle Tipps zum naturnahen Gärtnern gibt. Die Veranstaltungen sind kostenfrei.

Benefizsingen: Ein Mal jährlich veranstaltet das Budde-Haus gemeinsam mit dem Leipziger Chorverband eine „Nacht der Chöre”. Diesmal dabei: die sangesfreudige Gruppe Ellah Five aus der Messestadt, der Leipziger Lehrerchor und die Markkleeberger Vocalisten. Ort: Lützowstraße 19, Einlass ab 18 Uhr. Kartenreservierung unter Telefon 0341 9096 0037 oder ticket@budde-haus.de Bitte beachten: Es gilt die 3-G-Regelung. Keine Kartenzahlung möglich. Das Konzert fällt bei Regen aus.

Freizeittipps: Das kann man am Sonntag in Leipzig erleben

Impression von der Eröffnungsveranstaltung des Kammermusikfestivals „Con spirito", das am Sonntag mit einem Abschlusskonzert zu Ende geht. Quelle: Christian Modla

Kammermusik: Das Leipziger Kammermusikfestival „Con spirito“ endet am Sonntag. Beim Abschlusskonzert erklingen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ort: Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in der Grassistraße 8. Beginn 11 Uhr. Tickets gibt es hier!

Fahrradtour: Die dreistündige Tour durch Leipzig führt entlang zwölf ausgewählter sporthistorischer Stätten und bietet spannende Einblicke in die Geschichte. Zu erfahren gibt es Interessantes über Eishockey und Motorsport im Clara-Zetkin-Park, Fußball am Fockeberg und Staffettenläufer am Völkerschlachtdenkmal. Start ist 14 Uhr am Stadionvorplatz Am Sportforum. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an dietmar.schulze1@leipzig.de

Klavierkonzert: Zum großen Finale der Leipziger Tastentage erklingt im Kolonnadengarten, Mannheimer Str. 130, ein Abschlusskonzert – auch zum Mitmachen. In entspannter Atmosphäre treffen sich noch einmal die Mitwirkenden des außergewöhnlichen Klavierfestivals zum gemeinsamen Musizieren. Von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sächsische Spezialitäten: Schauspieler Jürgen Fliegel köchelt und unterhält das Publikum bei der musikalischen Lene-Voigt-Kochshow ab 18 Uhr im Central Kabarett. Kartenreservierung unter Telefon 0341/5203 0000. Einlass ist 17 Uhr.

Wohin übers Wochenende in Leipzig?

Víctor Mazón Gardoqui zeigt im „ZiMMT“ seine immersive, audiovisuelle Installation. Quelle: Nina Buttendorf

Performance: Die Installation des Künstlers Víctor Mazón Gardoqui „Long Range Tracking - Deep in the Drake Passage“ stellt die Akustik der marinen, wissenschaftlichen und militärischen Ökosysteme der Unterwasserwelt in der südlichen Region der Erde gegenüber. Das Klangerlebnis ertönt im Zentrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie (ZiMMT), einer ehemaligen Fabrikhalle im Leipziger Osten. Freitag bis Sonntag von 19 bis 21 Uhr in der Torgauer Straße 80. Karten gibt es an der Abendkasse. Es gilt die 3-G-Regelung.

Trödelmarkt: Drei Tage lang veranstaltet die Galopprennbahn Scheibenholz einen Antik-, Trödel- und Kreativmarkt. Von Freitag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Freier Eintritt!

Ausstellung: Der Studenten-Kunstmarkt präsentiert seine erste Ausstellung mit zehn ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern in den Pittlerwerken. Alle Werke stehen zum Verkauf. Wo? 04159 Leipzig, Am Börnchen 2. Wann? Freitag von 14-20, Samstag 10-22 und Sonntag von 10-18 Uhr.

Veranstaltungstipps für Kinder und Jugendliche

Puppentheater: Für Kinder ab vier Jahren zeigt das Papperlapapp Puppenspiel und Erzähltheater mit Meike Kreim das Stück „Wie heiratet man einen Prinzen“. Gespielt wird im Puppentheater Sterntaler in der Talstraße 30 am Freitag 16 Uhr sowie am Sonnabend 11 und 16 Uhr. Alle Infos lesen Sie hier!

Leipzig für Kinder: Wahr oder falsch? Auf einer Lügentour durch die Messestadt erfahrt ihr Wissenswertes über Geschichte, Bauwerke und Straßen. Aber Achtung – es wird auch geflunkert! Treffpunkt: Altes Rathaus / Museumsshop, Markt 1. Termin: 16 bis 17.30 Uhr. Die Tickets gibt es direkt beim Gästeführer oder vorab im Shop.

Märchenspiel: Das Werk 2 lädt Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren zu einem Theaterworkshop am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr ein. Könnt ihr eure Lieblingsmärchen in nur einer Minute spielen? Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich: s.schreiber@werk-2.de

