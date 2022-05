Beunruhigung in der Leipziger Gastro-Szene: Das im Netz veröffentlichte Papier „Flaniermeilen in Leipzig“ schlägt zur Beseitigung von Enge in Kneipenmeilen die Abschaffung der Außengastronomie vor. Die Stadt klärt auf LVZ-Nachfrage auf, was es mit dem Dokument auf sich hat.