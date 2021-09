Verbraucher-Beratung im Leipziger Osten hilft bei Abzocke oder Sprachbarrieren

Leipzig

Manchmal reicht am Telefon ein schlichtes „Ja“, das ungeahnte Konsequenzen nach sich zieht. „Bestätigt man beispielsweise lediglich, dass man Senior ist, wird das als Zustimmung für einen neuen Handyvertrag gewertet“, warnt Karin Gründel. Eine unseriöse Masche, die ihr wiederkehrend begegnet: Gründel arbeitet als Beraterin im Projektbüro „Verbraucher stärken im Quartier“, das seit 2019 in Leipzig-Volkmarsdorf angesiedelt ist. Am Freitag wurde die Arbeit dort zwischenbilanziert – und erklärt, warum Aufklärung und Unterstützung von strukturell benachteiligten Stadtvierteln besonders große Aufmerksamkeit brauchen.

Christian Kastrop, Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), lobt das Projekt als ein „superspannendes und ziemlich einzigartiges“, weil es einen niederschwelligen Zugang ermöglicht, um sich bei Unklarheiten auf verschiedensten Feldern zu informieren und Unterstützung zu holen – gerade in einem Stadtteil wie diesem, in dem der Anteil älterer Bewohnerinnen und Bewohner sowie von Migranten besonders hoch ist, Einkommen, Deutschkenntnisse und Bildung hingegen oft niedrig.

Hilfe bei Überforderung

In der Elisabethstraße 7 empfängt Katrin Gründel Menschen, die wegen zu hoher Sprachbarrieren oder Überforderung mit mehr oder weniger seriösen Geschäftemachern Rat benötigen – bis hin zu juristischen Mitteln, sich gegen unrechtmäßiges Geldeintreiben zu wehren. Das betrifft sehr häufig windige Internetverträge, willkürliche Nebenkostenabrechnungen von Vermietern, Abzocke bei Online-Verkäufen oder Abos oder außer Kontrolle geratene Schulden.

„Viele blicken bei diesen Dingen nicht durch, ich helfe da gern“, sagt Gründel. Zwar hat Corona mit seinen Lockdowns und Einschränkungen den persönlichen Kontakt lange erschwert und Umleitungen via Mail oder Telefon nötig gemacht, dennoch sind seit der Eröffnung im April 2019 immerhin 1350 Menschen hier beraten worden; in diesem Jahr sind es bislang über 300 – nicht mitgerechnet die Kontakte auf zahlreichen Stadtfesten, bei denen das Projekt Präsenz zeigt.

Hat von der Hilfe im Projektladen der Verbraucherschutzzentrale Sachsen profitiert: Sylvia Buchheister. Quelle: Andre Kempner

Momentan arbeitet Katrin Gründel allein im Büro. „Es ist wunderbar, in die erleichterten Gesichter zu sehen, wenn ich helfen konnte.“ Profitiert hat zum Beispiel Sylvia Buchheister. Die 69-Jährige hatte Sorgen wegen überhöhter Zahlungsforderungen einer Versicherung und nicht nachvollziehbaren enormen Mietnebenkosten. Mit Gründels Unterstützung kam sie aus den Kostenfallen heraus. „Dafür bin ich sehr dankbar“, betont sie. „Es ist ein großes Glück, dass sich das Büro in diesem Stadtteil befindet und leicht erreichbar ist.“

Das BMJV fördert das Quartiersprojekt in Leipzig für den gesamten Projektzeitraum mit rund 585 000 Euro. Andreas Eichhorst, Verbraucherzentrale-Vorstand, ist „dankbar für den Rückhalt aus der Politik. Hier wird eine fantastische Arbeit geleistet, die Verankerung im Viertel ist ohne Zweifel gelungen.“

Projekt soll wachsen

Zum Angebot zählt auch Beratung zu Ernährung oder Umweltschutz. Zu allen Themenfeldern stehen regelmäßig vertiefende Veranstaltungen auf dem Plan. BMJV-Staatssekretär Kastrop findet, „dass das Projekt ausgebaut werden sollte“. Ganz abgesehen davon, dass er für eine Verlängerung über den zunächst festgesetzten Zeitraum bis August 2022 hinaus plädiert.

Nun gilt es, die neuen Verhältnisse nach der Bundestagswahl abzuwarten. „Für die Zukunft sehe ich jedenfalls auch das Land und die Kommune in der Pflicht“, sagt Kastrop, und Holger Mann nickt dazu. Nicht nur in seiner Rolle als SPD-Bundestagskandidat, sondern vor allem als ehrenamtliches Verwaltungsratsmitglied bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Und für die kann ein politisches „Ja“ nur positive Konsequenzen haben. Es geht ja nicht um Handyverträge.

Von Mark Daniel