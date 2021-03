Leipzig

Wien, London, Amsterdam, Moskau hatten das Nachsehen: Der Leipziger Hauptbahnhof ist der passagierfreundlichste Bahnhof in ganz Europa. Zu diesem Ergebnis kommt die Verbraucherschutzorganisation Consumer Choice Center in ihrem diesjährigen Ranking. Beurteilt wurden 50 Bahnhöfe in europäischen Metropolen hinsichtlich ihrer Nutzerfreundlichkeit. Für Reisende auf dem Leipziger Hauptbahnhof ist der erste Platz keine Überraschung, wie eine kleine LVZ-Umfrage ergab.

„Der Leipziger Hauptbahnhof ist für Familien mit Kindern wunderbar“, findet Marketingexpertin Svenja Bruhs (35), die mit Tochter Elvine (2) und Kinderwagen unterwegs ist. „Die Gleise sind sehr breit, man muss nicht drängeln und läuft auch nicht Gefahr, im Gleisbett zu landen. Die Anbindung ist super, wir fahren oft mit den Fahrrädern und steigen dann um“, lobt die Leipzigerin, die zuvor in Hamburg gewohnt hat. Außerdem könne man die Wartezeit mit Kindern gut überbrücken, zum Beispiel an der Mini-Eisenbahn.

Student Robert Rauhut (22) will nach Mittweida reisen und wartet auf seine Freundin, die noch schnell einen Abstecher in die super saubere und moderne Toilettenanlage auf dem Querbahnsteing macht. Besonders angenehm findet er es, dass die Bahnsteige alle auf einer Ebene liegen. „Dadurch ist alles übersichtlich und bequem zu erreichen.“ Auch im Reisecenter wurde ihm bisher immer sehr gut geholfen.

Rentnerin Birgit Staub (66) aus Leipzig hat bis Ende vergangenen Jahres noch gearbeitet. Dafür ist sie täglich mit dem Zug vom Hauptbahnhof nach Holzhausen gefahren. „Besonders die Einkaufsmöglichkeiten in den Promenaden finde ich gut“, sagt die ehemalige Büroangestellte. Lebensmittel oder andere Dinge hat sie oft gleich auf dem Arbeitsweg besorgt.

Seit sechs Jahren arbeitet Ina Winkler (49) in den Promenaden, als Verkäuferin bei der Fleischerei Gretenkord. Zugleich ist sie auch Reisende, denn sie kommt täglich aus Wurzen an ihre Arbeitsstelle. „Als Frau fühle ich mich sicher, wenn ich abends in den Zug steige. Hier sind immer Polizei und Security unterwegs.“ Was ihr noch gefällt: „Jeden Tag kommen neue Leute aus anderen Ländern, da wird es nie langweilig. Vor Corona hatten wir immer Halligalli, wenn Fußballspiele oder Konzerte waren.“

„Die Sauberkeit hier übertrifft alles“, lobt Krankenschwester Carmen Sickert (59). Zwei-, dreimal im Monat fährt die Leipzigerin mit dem Zug zu ihrem Vater nach Torgau. „Der erste Platz ist gerechtfertigt“, meint sie. „Hier ist alles übersichtlich, man hat genug Servicestellen, kann unkompliziert und schnell ein paar Kleinigkeiten zum Mitnehmen besorgen, wie etwas zu trinken.“ Und dann stutzt sie, denn sie hat gerade unverhofft ihre Schwester auf dem Querbahnsteig entdeckt, und lacht: „Und man trifft Leute aus Nah und Fern.“

„Leipzig ist Spitze in Europa, da gehört der Bahnhof dazu“, freut sich Centermanager Thomas Oehme (43) über die Bestplatzierung. Bewerben könne man sich um die Aufnahme in dieses Ranking nicht. Es werde von einem Marktforschungsinstitut in Washington erstellt. 2020 landete Leipzig auf dem dritten Platz in Europa, und nun ganz vorn: „Das ist ein Ansporn für die Zukunft und auch für die 1500 Beschäftigten, die sich hier um den Bahnhof kümmern“, so Oehme.

