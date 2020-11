Eigentlich haben Sachsens Sparkassen in Geldangelegenheiten einen guten Ruf. Aber beim Prämiensparen könnte es sich für Kunden lohnen, jetzt zu handeln, meint die Verbraucherzentrale Sachsen. Dort könnten am Jahresende durch eine Verjährung Zinsansprüche in Millionenhöhe verloren gehen.