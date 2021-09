Leipzig

Als die Polizei am vergangenen Donnerstag in die Nähe der Lessingschule ausrücken muss, sind die Ermittler sofort alarmiert: Erneut sorgt ein verdächtiger Fund – dieses Mal eine Dose anstelle eines Pakets – für Aufsehen, erneut im Leipziger Westen. Dort hatte es in letzter Zeit häufiger kleine Explosionen gegeben, etwa am Stadthafen oder an der Jahnallee. Am Donnerstag schließlich der Einsatz im Pontiatowskiplan, den die Polizei weiträumig absperren musste.

In den folgenden Tagen blieb unklar, ob die Einsatzkräfte wegen einer Attrappe oder eines präparierten Objektes anrücken mussten. Am Dienstagvormittag bestätigte die Polizei schließlich gegenüber der LVZ wörtlich: „Es hat eine Umsetzung gegeben.“ Im Polizeijargon bedeutet das: In der Dose hat es eine Reaktion gegeben, womöglich eine Verpuffung, von einer Explosion möchte die Polizei nicht sprechen.

In Polizeikreisen kursieren verschiedene Szenarien

Ansonsten mangelt es weiterhin an Details: Wann die Reaktion stattgefunden hat, bleibt unklar, ebenso, wie das Objekt in den Grünstreifen gelangt ist. In Polizeikreisen kursiert auch das Szenario, die Dose könnte erst nach der Verpuffung an den Fundort gebracht worden sein. Ob ein Zusammenhang zu den anderen Vorfällen besteht, wird einer Polizeisprecherin zufolge „intensiv geprüft“.

Mit Informationen zum Ermittlungsstand an die Bevölkerung zu gehen, ist für die Polizei heikel. Aus der Direktion verlautete, würde man jetzt weitere Erkenntnisse bekanntgeben, „würde uns das alles kaputtmachen“. Was die Polizei aber sagen kann: Seit dem Vorfall an der Lessingschule habe es keine weiteren Meldungen von verdächtigen Objekten gegeben.

Polizei spricht von „starken Schmerzen“ bei verletzten Personen

Die Polizei erneuerte gegenüber der LVZ den Aufruf an die Bevölkerung, wachsam zu sein. Denselben Appell hatte es bereits im August gegeben, daraufhin meldeten sich Menschen bei der Direktion, die verdächtige Objekte gesichtet hatten. In fast allen Fällen stellte sich dabei heraus, dass es sich um Blindgänger handelte.

Die vier vorhergehenden kleinen Detonationen im Leipziger Westen hatten Spekulationen befeuert, es könne sich um einen Serientäter handeln. So hatten einzelne Personen auch leichte Verletzungen davongetragen. Polizeisprecher Olaf Hoppe sprach in der Sendung „Kripo live“ vom Mitteldeutschen Rundfunk trotz der eher leichten Blessuren von „starken Schmerzen“, die die Opfer erlitten hätten.

Besonders kurios ist zudem der Vorfall in einem Leipziger Rewe-Markt: In einem Pfandautomaten kam es Ende Mai zu einer Detonation, als eine Flasche in der Apparatur zerdrückt wurde. Die Kölner Einzelhandelskette hat sich jetzt auch gegenüber der LVZ zum Vorfall geäußert: So handele es sich um den ersten Vorfall dieser Qualität in einem Rewe-Markt. Andere „Vorkommnisse dieser Art sind uns nicht bekannt“, hieß es. Nach der Detonation musste der Einzelhändler die Filiale für fünf Stunden schließen. Der Pfandautomat wurde nach LVZ-Informationen derart beschädigt, dass ein neuer verbaut werden musste.

