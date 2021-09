Verdächtiger Gegenstand – Flughafen Leipzig/Halle geräumt

Leipzig

Aufregung am Flughafen Leipzig/Halle – sämtliche Passagiere mussten am Donnerstagmittag das Airportgebäude verlassen, weil gegen 11.45 Uhr während einer Sicherheitskontrolle ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde. Wie Yvonne Manger, Sprecherin der Bundespolizei, gegenüber LVZ.de erklärte, befand sich der Gegenstand in einem Handgepäckstück und konnte anhand der Röntgenaufnahmen nicht abschließend beurteilt werden. „Erschwerend kam hinzu, dass es Sprachbarrieren zwischen den Einsatzkräften und der Besitzerin der Tasche gegeben hat“, sagte Manger.

Der Bereich der Sicherheitskontrollen wurde daraufhin gesperrt. Passagiere wurden über die Lautsprecheranlagen aufgefordert, das Gebäude zu verlassen und Spezialkräfte für Entschärfung nahmen die Tasche genau unter die Lupe. Dabei sei schließlich die Ungefährlichkeit festgestellt worden. Worum es sich bei dem Gegenstand gehandelt hat, gab die Bundespolizei nicht bekannt. Nach Aufhebung der Sperrung konnten die Passagiere den Flughafen gegen 12.30 Uhr wieder betreten. Laut Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart kam es in Folge des Einsatzes zu Verzögerungen bei der Abfertigung der Flüge nach Hurghada, Antalya, Madeira. „Die Verspätung blieb aber jeweils unter einer Stunde“, sagte Schuhart.

Von Anton Zirk