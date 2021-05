Leipzig

Ein ICE der Deutschen Bahn musste Montag gegen 14 Uhr am Bahnhof Neue Messe kurzzeitig evakuiert werden. Grund dafür war ein verdächtiger Koffer in einer Toilette des Zugs. „Wir erhielten gegen 13.30 Uhr eine Meldung über einen Koffer, der vom Zugpersonal gefunden wurde und keinem der Passagiere zugeordnet werden konnte“, sagte Jens Damrau, Pressesprecher der Leipziger Bundespolizei.

Falscher Alarm

Nachdem der von Hamburg kommende Zug im Bahnhof Neue Messe angehalten hatte, mussten 25 Passagiere aussteigen, und die Bombenentschärfer der Bundespolizei rückten an. Sie bargen den Koffer, damit der Zug weiterfahren konnte. Nach etwa zwei Stunden dann die Entwarnung: In dem Koffer befand sich lediglich Kleidung. „Wir vermuten, dass der Koffer im Gang stand und durch die Zugbewegungen in die Toilette gerollt ist“, sagt Damrau. Die Strecke musste für etwa 20 Minuten gesperrt werden, bevor der Zug seine Fahrt nach München fortsetzen konnte. Dadurch kam es auch zu Verspätungen bei der Leipziger S-Bahn. Der Koffer wurde an das Fundbüro übergeben. „Mal schauen, ob sich der Besitzer noch anfindet“, sagt Damrau.

Von rok